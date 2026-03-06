La Fiscalía pide 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por un delito de agresión sexual

La Fiscalía pide diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y por otro de lesiones, según ha informado a RTVE la Fiscalía Provincial de Valencia.

El Ministerio Fiscal propone que Mir, que actualmente milita en el Elche cedido por el Sevilla. no pueda acercarse durante 13 años a la víctima, además de ocho años de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que tenga relación con menores. Además, debería indemnizar a la víctima con 74.000 euros.

La titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria (Valencia) procesó el pasado mes de octubre a los futbolistas Rafa Mir por delitos de agresión sexual, con acceso carnal y empleo de violencia.

En septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla, fue detenido, junto con un amigo, el también futbolista Pablo Jara, tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fue a su casa junto con una amiga de ella.

Para Jara, el fiscal pide 4 años por agresión sexual y una multa de 1.350 euros.

Tras la detención de Mir y su declaración en el juzgado, donde negó los cargos alegando que las relaciones fueron consentidas, el jugador quedó en libertad provisional y no se solicitó prisión preventiva por ninguna de las partes.

Actualmente, Mir está sujeto a medidas cautelares estrictas, como la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de contacto con la denunciante y la otra mujer que denunció a Jara, además de la obligación de firmar semanalmente en sede judicial.

El Valencia CF impuso una sanción económica al delantero y tras finalizar la temporada regresó al Sevilla, que lo ha cedido este curso al Elche CF.