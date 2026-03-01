Activado el protocolo antirracismo en el Elche - Espanyol por un presunto insulto racista de Rafa Mir a Omar
- Según el acta, el lateral marroquí denunció que el delantero del Elche le dijo: ''viniste en patera''
Dos semanas después del presunto incidente racista vivido en Lisboa con Giovanni Prestianni y Vinicius Junior que obligó a activar el protocolo contra el racismo en el Benfica - Real Madrid de la UEFA Champions League, se ha vivido el mismo suceso en el Elche - Espanyol con Omar el Hilali y Rafa Mir como protagonista.
Transcurría el minuto 78 del partido cuando Omar el Hilali corrió a alertar a Iosu Galech, colegiado del choque, de que había recibido un presunto insulto racista por parte de Mir. El árbitro paró el encuentro para escuchar la versión del lateral marroquí. Un minuto y medio después, Galech hizo el gesto de cruzar los brazos para indicar la activación del protocolo contra el racismo. Tras tres minutos de pausa y dar la noticia por megafonía, el choque continuó.
Rafa Mir acabó siendo el héroe del Elche con el empate en el 90
Como el propio Galech reza en el acta; ''ninguno de los componentes del cuerpo arbitral del partido escucharon un insulto'', por lo que no pudieron actuar en forma de tarjeta roja o expulsión al jugador del Elche. Galech apunta que el insulto al que se refiere El Hilali es ''viniste en patera''.
Minutos después, un penalti por mano de Carlos Romero acabó con el empate final de Rafa Mir.