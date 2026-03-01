Activado el protocolo antirracismo en el Elche - Espanyol por un presunto insulto racista de Rafa Mir a Omar

Dos semanas después del presunto incidente racista vivido en Lisboa con Giovanni Prestianni y Vinicius Junior que obligó a activar el protocolo contra el racismo en el Benfica - Real Madrid de la UEFA Champions League, se ha vivido el mismo suceso en el Elche - Espanyol con Omar el Hilali y Rafa Mir como protagonista.

Transcurría el minuto 78 del partido cuando Omar el Hilali corrió a alertar a Iosu Galech, colegiado del choque, de que había recibido un presunto insulto racista por parte de Mir. El árbitro paró el encuentro para escuchar la versión del lateral marroquí. Un minuto y medio después, Galech hizo el gesto de cruzar los brazos para indicar la activación del protocolo contra el racismo. Tras tres minutos de pausa y dar la noticia por megafonía, el choque continuó.