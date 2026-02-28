Real Oviedo - Atlético de Madrid, en directo hoy la jornada 26 de la LaLiga

El Real Oviedo afronta este sábado un duelo muy complicado frente al Atlético de Madrid en el estadio Carlos Tartiere en la jornada número 26 de Liga.

Alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Molina, Le Normand, Giménez, Julio Díaz; Almada, Cardoso, Mendoza, Baena; Lookman y Sorloth.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega con la necesidad de reaccionar para salir de la zona de descenso. Los asturianos acuden a la cita tras lograr el empate (3-3) ante la Real Sociedad, pero su situación general sigue siendo preocupante: son colistas con solo 17 puntos después de 26 jornadas. En los cinco últimos partidos jugados ha obtenido tres derrotas, una victoria y un empate, y una diferencia de goles negativa.

Además, se enfrentan a este encuentro con la posibilidad de una baja de una figura muy destacada en el equipo: Eric Bailly, unas molestias le han impedido entrenar con normalidad esta semana y ha entrenado solo en el gimnasio.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega en mejor momento y con objetivos claros en la temporada. El equipo dirigido por Diego Simeone ocupa la 4ª posición de LaLiga con 48 puntos, y viene de una victoria convincente en liga (4-2 frente al Espanyol), lo que ha reforzado su confianza. En los últimos cinco partidos, ha cosechado dos triunfos, dos derrotas y un empate. Y en el último que han jugado (este martes), los de Simeone salieron triunfantes en el Metropolitano después de la goleada al Brujas (4-1) en Champions.

En los dos últimos enfrentamientos directos, el Atlético fue el que dominó y se impuso con claridad en ambos partidos (2-0 y 2-0), lo que refuerza su favoritismo para llevarse los tres puntos. Para encontrar el último triunfo del Oviedo hay que remontarse a finales de los años 90.

En resumen, el partido presenta a un Oviedo necesitado de puntos y con limitaciones claras frente a un Atlético sólido y consistente, lo que hace que los visitantes sean favoritos para ganar, aunque la intensidad del duelo promete emociones en el Tartiere.