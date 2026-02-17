El árbitro detiene el Benfica - Real Madrid tras denunciar Vinicius un presunto insulto racista de Prestianni

El partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid estuvo detenido durante unos diez minutos tras el gol de Vinicius al activar el árbitro, el francés François Letexier, el protocolo contra el racismo.

Tras marcar el 0-1 en el minuto 49 del partido del playoff eliminatorio de la Champions League, el brasileño fue a celebrar el tanto al córner y los aficionados jugadores del Benfica le recriminaron el gesto. En ese primer momento el árbitro mostró una tarjeta amarilla a Vinicius.

Cuando ya estaba volviendo hacia su campo se cruzó con el futbolista del Benfica Gianluca Prestianni. En las imágenes de televisión se ve como el jugador argentino se tapa la boca con la camiseta y le dice algo al brasileño, que inmediatamente reacciona acudiendo a hablar con el árbitro. En los labios del jugador del Madrid parece leerse que acusa al argentino de llamarle "mono" .

Solo unos segundos después el árbitro hizo el gesto para activar el protocolo contra el racismo y el partido estuvo parado durante diez minutos mientras los jugadores se iban hacia la zona de banquillos y las discusiones cruzadas se sucedían.

Kylian Mbappé, unos de los jugadores que más defendía a su compañero, tenía que ser calmado por Álvaro Arbeloa mientras Jose Mourinho se dirigía al propio Vinicius intentando calmarle.

En el 60', tras unos diez minutos detenido, el juego se reanudó.