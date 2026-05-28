El futbolista Rafa Mir se sienta en el banquillo para ser juzgado por agresión sexual

Los futbolistas Rafa Mir y Pablo Jara han llegado este jueves a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgados por un delito de agresión sexual y lesiones a dos mujeres en Bétera (Valencia).

Los hechos denunciados se remontan a septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla. Entonces fue detenido, junto con Jara, tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fueron a su casa junto con una amiga de ella.

La Fiscalía pide diez años y medio de cárcel para Rafa Mir por un delito de agresión sexual y lesiones, que no pueda acercarse a la víctima durante 13 años, además de ocho años de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que tenga relación con menores y una indemnización a la víctima de 74.000 euros. Para Jara, el fiscal pide cuatro años por agresión sexual y una multa de 1.350 euros.

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla. Fue detenido, junto con Jara, tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fue a su casa junto con una amiga de ella.

Según la Fiscalía, Mir mantuvo relaciones sexuales consentidas con una de las víctimas en uno de los cuartos de la casa. Tras ello, según el relato del fiscal, salió de la habitación, cogió a la otra víctima en brazos, la lanzó a la piscina vestida, se metió en el agua y le realizó tocamientos.

La joven salió de forma apresurada y huyó de la casa, pero se dio cuenta de que se había olvidado el bolso, por lo que regresó para recuperarlo.

La acusación pública mantiene que en ese momento, el procesado la obligó a entrar en el cuarto de baño, donde la forzó sexualmente pese a que ella le decía que quería irse.

Mientras ocurrían estos hechos, la otra mujer se estaba dando un baño en la piscina cuando, según la Fiscalía, Jara se le aproximó y comenzó a tocarle en sus partes íntimas, hasta que la perjudicada le apartó y le pidió que parara.

Durante la instrucción del caso, Mir se declaró inocente porque asegura que las relaciones sexuales que mantuvo con la mujer que le ha denunciado fueron consentidas, por lo que pide su absolución.