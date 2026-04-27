España incrementó su gasto en defensa un 50% el año pasado y superó el 2% del PIB por primera vez en tres décadas

El año pasado España aumentó un 50% su gasto militar, llegando a los 34.265 millones de euros. Así lo contempla el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). Según este documento, por primera vez desde 1994 la partida destinada a armamento supera el 2% del producto interior bruto (PIB) en España, llegando al 2,1%.

La OTAN ha pedido a sus miembros llegar al 3,5%, pero Pedro Sánchez afirma que nuestro país puede cumplir con los objetivos fijados con algo más del 2%, y que España tiene "flexibilidad" para alcanzar la nueva cifra.

Esta subida es generalizada en los países europeos miembros de la Alianza Atlántica, presionados por EE.UU. y la guerra en Ucrania. En todo el continente la inversión ha aumentado un 14%, llegando a los 736.000 millones de euros. Es el mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría.

En la última década, el gasto militar español aumentó un 122%, llegando a ocupar el puesto número 15 de la lista a nivel global. Desde 2024, España ha subido dos puestos.

El gasto mundial alcanza los 2,45 billones de euros El informe refleja una subida del gasto militar mundial de un 2,9% en términos reales el año pasado, debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en EE.UU. La cifra total ascendió a 2,45 billones de euros, el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5% del producto interior bruto (PIB) mundial. Se encadena así un undécimo año consecutivo de subida marcado por los incrementos en Europa, Asia y Oceanía, mientras que más de la mitad del total corresponde a Estados Unidos, China y Rusia.

EE.UU. gastó un 7,5% menos en 2025 El instituto atribuye la disminución en un 7,5% del gasto militar de EE.UU. en 2025 a que "no se aprobó una nueva asistencia financiera militar para Ucrania" durante el año, según el director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del instituto, Nan Tian, que asegura que es algo a corto plazo. "El gasto aprobado por el Congreso de EE.UU. para 2026 ha aumentado a más de 853 millones de euros, un incremento sustancial respecto a 2025, y podría aumentar aún más hasta 1.280 millones en 2027 si se acepta la última propuesta presupuestaria del presidente Trump", ha agregado.

Europa lidera la subida con un 14% más Donde sí aumentó notablemente el gasto militar es en Europa, "el principal contribuyente" al incremento global del año con 737.000 millones de euros, un 14% más que en 2024. Los principales factores de esta pronunciada escalada fueron Rusia, que con un aumento del 5,9% ha llevado su gasto militar a los 162.000 millones de euros o un 7,5% de su PIB, y Ucrania, el séptimo país con mayor gasto del año: más de 71.700 millones de euros, o el 40% del PIB. "En 2025 el gasto militar como proporción del gasto gubernamental alcanzó el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania", según el investigador del programa Lorenzo Scarazzato, que ha considerado "probable" que continúe creciendo en 2026. El rearme europeo ha supuesto un gasto de hasta 476.750 millones de euros a los 29 miembros europeos de la OTAN, el aumento "más rápido" desde 1993. Según la investigadora del SIPRI Jade Guiberteau Ricard, se debe a la "búsqueda continua de la autosuficiencia europea junto con la creciente presión de EE.UU. para reforzar el reparto de cargas dentro de la alianza". Pero advierte de que según aumenta el gasto militar, hay un riesgo de pérdida de transparencia. "Existe el riesgo de que los límites entre el gasto militar y otros gastos relacionados con la defensa y la seguridad se vuelvan difusos, reduciendo la transparencia y complicando aún más la evaluación de las capacidades militares", explica. Alemania lidera el grupo con 97.230 millones de euros, un incremento interanual del 24% que ha llevado a las arcas germanas a destinar al gasto militar el 2,3% del PIB por primera vez desde 1990.