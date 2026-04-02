Macron defiende el valor de la OTAN y rechaza la operación militar en Ormuz que propone Trump: "Es poco realista"
- La acción bélica que planteó EE.UU. "tomaría una cantidad de tiempo desmesurada", según el presidente francés
- Sus declaraciones llegan después de que Trump criticara la Alianza Atlántica y se planteara abandonarla
- Guerra de Irán, última hora en directo
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido este jueves el valor de la OTAN y ha rechazado la operación militar propuesta por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, en respuesta a las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump.
"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", se ha limitado a decir Macron tras su llegada a la capital surcoreana, Seúl, donde está llevando a cabo un viaje de Estado, después de que Trump criticara a la Alianza Atlántica por su falta de apoyo a la ofensiva contra Teherán y se planteara abandonarla.
Asimismo, el presidente francés ha desestimado la opción de "liberar el estrecho de Ormuz por la fuerza mediante una operación militar", en línea con lo que solicitó Washington "en varias ocasiones". "Nunca ha sido la opción que hemos elegido, y la consideramos poco realista porque tomaría una cantidad de tiempo desmesurada y expondría a todos los que cruzan el estrecho a riesgos en el mar por parte de la Guardia Revolucionaria", ha declarado.
Defiende una reapertura de Ormuz "en colaboración" con Irán
No obstante, Macron ha recordado que desde el principio ha defendido la reapertura de este estratégico paso, pero siempre y cuando se haga "en colaboración" con las autoridades iraníes.
"Lo primero es, obviamente, un alto el fuego, la reanudación de las negociaciones y, dentro de ese marco, garantizar que no haya ataques contra los buques, posiblemente mediante misiones de disuasión, como estamos ofreciendo. Esta es una de las opciones posibles, pero no se trata en absoluto de una operación militar", ha explicado.
En relación con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el dirigente europeo ha sostenido que "una acción militar selectiva, incluso durante unas pocas semanas, no resolverá el problema nuclear a largo plazo". "Lo que se necesita es el marco más estricto posible para prevenir un mayor enriquecimiento", ha añadido.
"Ni elegante ni a la altura"
Macron ha reaccionado también a los últimos comentarios de Trump sobre su matrimonio, en los que manifestaba que el dirigente francés estaba "siendo maltratado por su esposa". "Los comentarios que escuché (...) no son elegantes ni a la altura, así que no voy a responder, no merecen una respuesta", manifestó Macron.
Las declaraciones del mandatario francés llegan horas después de que en una intervención durante el almuerzo de Pascua el inquilino de la Casa Blanca hiciera referencia al incidente en el que la primera dama francesa abofeteó a Macron antes de bajar de un avión en mayo de 2025.
"Llamé a Macron, cuya esposa lo trata sumamente mal y quien todavía se está recuperando de aquel derechazo a la mandíbula y le digo: 'Emmanuel, nos encantaría recibir algo de ayuda en el golfo (Pérsico). Si pudieras, ¿podrías por favor enviar barcos de inmediato?'", dijo Trump.