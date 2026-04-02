Macron defiende el valor de la OTAN y rechaza la operación militar en Ormuz que propone Trump: "Es poco realista"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido este jueves el valor de la OTAN y ha rechazado la operación militar propuesta por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, en respuesta a las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", se ha limitado a decir Macron tras su llegada a la capital surcoreana, Seúl, donde está llevando a cabo un viaje de Estado, después de que Trump criticara a la Alianza Atlántica por su falta de apoyo a la ofensiva contra Teherán y se planteara abandonarla.

Asimismo, el presidente francés ha desestimado la opción de "liberar el estrecho de Ormuz por la fuerza mediante una operación militar", en línea con lo que solicitó Washington "en varias ocasiones". "Nunca ha sido la opción que hemos elegido, y la consideramos poco realista porque tomaría una cantidad de tiempo desmesurada y expondría a todos los que cruzan el estrecho a riesgos en el mar por parte de la Guardia Revolucionaria", ha declarado.

07.30 min Trump estudia abandonar la OTAN

Defiende una reapertura de Ormuz "en colaboración" con Irán No obstante, Macron ha recordado que desde el principio ha defendido la reapertura de este estratégico paso, pero siempre y cuando se haga "en colaboración" con las autoridades iraníes. "Lo primero es, obviamente, un alto el fuego, la reanudación de las negociaciones y, dentro de ese marco, garantizar que no haya ataques contra los buques, posiblemente mediante misiones de disuasión, como estamos ofreciendo. Esta es una de las opciones posibles, pero no se trata en absoluto de una operación militar", ha explicado. En relación con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el dirigente europeo ha sostenido que "una acción militar selectiva, incluso durante unas pocas semanas, no resolverá el problema nuclear a largo plazo". "Lo que se necesita es el marco más estricto posible para prevenir un mayor enriquecimiento", ha añadido. Cinco continentes Cinco continentes - Trump insta a los aliados a que tomen Ormuz por la fuerza Escuchar audio