Guerra de Irán, última hora en directo | Trump afirma que el derribo del caza estadounidense no afectará a las conversaciones con Irán

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El Ejército de Israel anuncia la muerte de dos comandantes iraníes

La portavocía de las Fuerzas de Defensa israelíes ha anunciado este jueves la muerte de un comandante de la unidad de misiles balísticos de la región de Kermanshah, en el oeste de Irán, así como la de otro perteneciente al comando petrolero de ese país asiático contra el cual Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta el pasado 28 de febrero.

"En un ataque preciso de la Fuerza Aérea (de Israel) en la región de Kermanshah, Makram Atimi, comandante de una unidad central de misiles en el oeste de Irán, ha sido eliminado", ha precisado la fuerza de seguridad israelí en un mensaje enviado a través de su canal de Telegram en el cual ha asegurado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "continúan operando sin interrupción para dañar el sistema de misiles balísticos" de Irán.

A esta muerte, las FDI han sumado la de "varios comandantes de batallón (más) de la unidad de misiles balísticos", a quienes ha hecho responsables de "decenas de lanzamientos de misiles" contra territorio israelí. Por ello, ha defendido la portavocía, su "eliminación" agrava el daño a dicha unidad "junto con el desmantelamiento continuo de la infraestructura del sistema de misiles" de la república islámica.

Aludiendo a una operación llevada a cabo el pasado sábado en Teherán bajo las indicaciones de la Dirección de Inteligencia israelí, las FDI han informado del fallecimiento del comandante del comando petrolero iraní, Jamshid Eshaqi, a quien se han referido como un "dirigente del brazo financiero de las fuerzas del régimen", así como de las "industrias militares para la producción de misiles balísticos y los mecanismos de represión" del país de los ayatolás.

A su vez, han vinculado a Eshaqi con uno de los encargados de "proporcionar fondos destinados a financiar a grupos terroristas afines al régimen en todo Oriente Medio", refiriéndose concretamente al partido-milicia chií libanés Hezbolá y a los rebeldes hutíes de Yemen, quienes han reivindicado este mismo jueves nuevas oleadas de ataques con misiles balísticos contra territorio israelí, en el marco de una operación conjunta con Teherán.

Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades de Irán no se han pronunciado sobre el anuncio de estas muertes que, de confirmarse, se sumarían a otras derivadas de la referida ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, como las del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, o el comandante de la Armada, Alireza Tangsiri.

Finalmente, tras precisar que el comando petrolero permite a Irán "continuar sus actividades y fortalecimiento militar mediante las ganancias de la venta de petróleo", la portavocía de las FDI ha avanzado que sus uniformados "continuarán actuando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario".