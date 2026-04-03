Guerra de Irán, última hora en directo | Trump afirma que el derribo del caza estadounidense no afectará a las conversaciones con Irán
- Trump mantiene sus amenazas a Irán: "Nuestro Ejército ni ha empezado a destruir lo que queda"
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 35 días.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una dura advertencia a Irán al exigir "un acuerdo" inmediato antes de que "sea demasiado tarde", en un contexto de máxima tensión por la guerra que enfrenta a Washington e Israel contra Teherán.
Esta declaración se ha producido mientras el Reino Unido, actuando al margen de la Administración Trump, ha logrado reunir a 40 países con el objetivo de coordinar esfuerzos para reabrir el Estrecho de Ormuz, una vía marítima vital que permanece bloqueada por el conflicto.
Por su parte, la situación en el frente norte de Israel se ha agravado tras las advertencias del Gobierno israelí a Hizbulá, asegurando que la organización libanesa "pagará un alto precio" por los ataques lanzados durante la celebración de la Pascua judía.
Estas son las últimas novedades:
- Irán derriba sobre su territorio un avión caza estadounidense
- Medios de EE UU e Israel informan del rescate de uno de los militares estrellados
- La Casa Blanca pide al Congreso un presupuesto de Defensa de 1,5 billones, un 40% más del gasto actual
- Trump vuelve a amenazar a Irán: "Nuestro Ejército ni siquiera ha comenzado a destruir lo que queda en el país"
- Destituyen al jefe del Estado Mayor del Ejército de EE.UU. en plena guerra de Irán
- El presidente estadounidense celebra la destrucción de un puente en Irán que causa la muerte de ocho civiles
Guerra de Irán, última hora en directo
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.
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Rusia afirma que el estrecho de Ormuz está "abierto" para sus buques
El Kremlin ha confirmado este jueves que el estrecho de Ormuz, bloqueado por las autoridades de Irán en represalia a la ofensiva lanzada hace ya más de un mes por Estados Unidos e Israel contra su territorio, está abierto para los buques rusos.
"El estrecho de Ormuz está abierto para nosotros", ha declarado el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, a la cadena Rossiya 24, en una jornada en la que representantes de 40 países convocados por Reino Unido han abordado precisamente la situación en el estrecho, donde cerca de 2.000 embarcaciones permanecen varadas de acuerdo a la Organización Marítima Internacional, incluida la adopción de medidas para ejercer presión a Irán.
Las palabras del asesor de Moscú llegan también poco después de que los ministros de Exteriores ruso e iraní, Sergéi Lavrov y Abbas Abbas Araqchi respectivamente, hayan discutido la seguridad de la navegación en Ormuz durante una conversación telefónica. El titular de la cartera diplomática iraní ha indicado a su homólogo en este sentido que "actualmente, el paso de buques de países que no participan en la agresión militar contra Irán se realiza a través del estrecho de Ormuz en coordinación con las Fuerzas Armadas de la República Islámica".
Asimismo, ha asegurado que cualquier acción de Estados Unidos e Israel así como de sus "aliados" para reabrir el estrecho de Ormuz, "incluso" a través del Consejo de Seguridad de la ONU, "solo complicará la situación". Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso ha confirmado la llamada en un comunicado en el que apunta que ambos Lavrov y Araqchi "intercambiaron puntos de vista sobre el progreso de las discusiones en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre cómo garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y superar otras consecuencias de la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán".
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Destituyen al jefe del Estado Mayor de EE.UU. en plena guerra de Irán
El Departamento de Guerra de EE.UU. ha ordenado este jueves al jefe del Estado Mayor, Randy George, retirarse de su cargo de forma inmediata, un anuncio que se produce en medio de la guerra en Irán. George, encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército estadounidense, ha sido cesado de su cargo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, luego de haber estado a cargo desde agosto de 2023, de acuerdo con el vocero del departamento, Sean Parnell.
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0:44
Trump celebra la destrucción de un puente en Irán que ha causado la muerte de ocho civiles, pero Teherán lo descarta
Estados Unidos e Israel han continuado bombardeando Irán el jueves, destruyendo una infraestructura civil, sin que la respuesta de Teherán pareciera debilitarse. El presidente estadounidense Donald Trump ha aplaudido la destrucción de un puente cerca de Teherán y ha instado a los líderes iraníes a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".
El ataque al puente ha causado la muerte de ocho civiles y dejó 95 heridos, según un funcionario iraní citado por medios locales. "Atacar infraestructura civil, incluidos puentes sin terminar, no obligará a los iraníes a rendirse", ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en X.
“Striking civilian structures, including unfinished bridges, will not compel Iranians to surrender.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 2, 2026
It only conveys the defeat and moral collapse of an enemy in disarray. Every bridge and building will be built back stronger. What will never recover: damage to America's standing. pic.twitter.com/872zuE36qD“
Horas antes, los ataques aéreos habían dañado gravemente el Instituto Pasteur de Irán, un centro médico clave con más de un siglo de antigüedad en Teherán. Las dos principales acerías del país anunciaron la suspensión de sus operaciones debido a los ataques. En represalia, Teherán ha continuado atacando intereses estadounidenses en el Golfo, incluidos centros de datos pertenecientes a la empresa estadounidense Oracle en Dubái y a Amazon en Baréin, según informaron medios iraníes.
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1:28
Destituyen al jefe del Estado Mayor del Ejército de EE.UU. en plena guerra de Irán
El Departamento de Guerra de EE.UU. ha ordenado este jueves al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, retirarse de su cargo de forma inmediata, un anuncio que se produce en medio de la guerra en Irán. George, encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército estadounidense, ha sido cesado de su cargo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, después de haber estado a cargo desde agosto de 2023, de acuerdo con el portavozdel departamento, Sean Parnell.
“STATEMENT:— Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 2, 2026
General Randy A. George will be retiring from his position as the 41st Chief of Staff of the Army effective immediately. The Department of War is grateful for General George¿s decades of service to our nation. We wish him well in his retirement.“
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2:25
Al menos 8 muertos y 95 heridos dejan ataques aéreos en la provincia iraní de Alborz
Varios ataques aéreos por parte de Estados Unidos en la provincia iraní de Alborz han dejado al menos 8 muertos y 95 civiles heridos, según han informado este jueves medios locales y la agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria de Irán, Tasnim.
Las personas se encontraban celebrando el 'Día de la Naturaleza', de acuerdo con los medios estatales iraníes, que citan a las autoridades de Alborz. Por su parte, la Media Luna Roja de Irán ha anunciado que "desplegó equipos de rescate a las zonas atacadas" y ha indicado que "los ataques estadounidenses e israelíes se centraron en zonas cercanas al distrito de Azimiyeh, en Karaj. En este ataque, el puente B1, el más largo de Oriente Medio, fue uno de los objetivos".
Uno de los ataques ha sido contra un puente, que aún estaba en construcción. Al respecto, el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, ha publicado en su cuenta oficial de X, que "los ataques contra infraestructuras civiles, incluidos los puentes sin terminar, no obligarán a los iraníes a rendirse".
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido a la destrucción del puente a través de una publicación en su red Truth Social. "El puente más grande de Irán se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse â ¡Y esto es solo el principio! ¡Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que aún podría ser un gran país!", ha escrito Trump.
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2:47
El canciller chino avisa a su par saudí de "consecuencias graves" si la guerra se intensifica
El canciller chino, Wang Yi, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con su par saudí, Faisal bin Farhan, en la que ha alertado de "consecuencias graves" y de "inestabilidad continuada" en el Estrecho de Ormuz si se intensifica el conflicto en Oriente Medio.
Wang ha indicado que "el conflicto en Irán se ha prolongado durante más de un mes, causando enormes bajas y pérdidas, y afectando la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudí y otros Estados del Golfo", según un comunicado publicado por la Cancillería china.
El diplomático chino ha asegurado que "la tarea urgente es centrarse en lograr un alto el fuego y poner fin al conflicto cuanto antes". Wang ha aseverado que "las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU deben evitar la escalada de la confrontación y no deben legitimar acciones militares no autorizadas; de lo contrario, las consecuencias serán nefastas, y los países pequeños y medianos serán los más afectados".
"China valora el compromiso de Arabia Saudí con la promoción de la paz y el fin del conflicto, y está dispuesta a colaborar con Riad para restablecer la paz regional cuanto antes", ha agregado el ministro chino. Wang se ha referido a la reciente iniciativa de cinco puntos propuesta por China y Pakistán, que "que incluye salvaguardar la soberanía y la seguridad de los Estados del Golfo, cesar los ataques contra civiles y objetivos no militares, y garantizar la seguridad de las rutas marítimas".
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3:45
El Ejército de Israel anuncia la muerte de dos comandantes iraníes
La portavocía de las Fuerzas de Defensa israelíes ha anunciado este jueves la muerte de un comandante de la unidad de misiles balísticos de la región de Kermanshah, en el oeste de Irán, así como la de otro perteneciente al comando petrolero de ese país asiático contra el cual Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta el pasado 28 de febrero.
"En un ataque preciso de la Fuerza Aérea (de Israel) en la región de Kermanshah, Makram Atimi, comandante de una unidad central de misiles en el oeste de Irán, ha sido eliminado", ha precisado la fuerza de seguridad israelí en un mensaje enviado a través de su canal de Telegram en el cual ha asegurado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "continúan operando sin interrupción para dañar el sistema de misiles balísticos" de Irán.
A esta muerte, las FDI han sumado la de "varios comandantes de batallón (más) de la unidad de misiles balísticos", a quienes ha hecho responsables de "decenas de lanzamientos de misiles" contra territorio israelí. Por ello, ha defendido la portavocía, su "eliminación" agrava el daño a dicha unidad "junto con el desmantelamiento continuo de la infraestructura del sistema de misiles" de la república islámica.
Aludiendo a una operación llevada a cabo el pasado sábado en Teherán bajo las indicaciones de la Dirección de Inteligencia israelí, las FDI han informado del fallecimiento del comandante del comando petrolero iraní, Jamshid Eshaqi, a quien se han referido como un "dirigente del brazo financiero de las fuerzas del régimen", así como de las "industrias militares para la producción de misiles balísticos y los mecanismos de represión" del país de los ayatolás.
A su vez, han vinculado a Eshaqi con uno de los encargados de "proporcionar fondos destinados a financiar a grupos terroristas afines al régimen en todo Oriente Medio", refiriéndose concretamente al partido-milicia chií libanés Hezbolá y a los rebeldes hutíes de Yemen, quienes han reivindicado este mismo jueves nuevas oleadas de ataques con misiles balísticos contra territorio israelí, en el marco de una operación conjunta con Teherán.
Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades de Irán no se han pronunciado sobre el anuncio de estas muertes que, de confirmarse, se sumarían a otras derivadas de la referida ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, como las del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, o el comandante de la Armada, Alireza Tangsiri.
Finalmente, tras precisar que el comando petrolero permite a Irán "continuar sus actividades y fortalecimiento militar mediante las ganancias de la venta de petróleo", la portavocía de las FDI ha avanzado que sus uniformados "continuarán actuando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario".
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6:46
Trump vuelve a amenazar a Irán: "Nuestro Ejército ni siquiera ha comenzado a destruir lo que queda en el país"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado de nuevo el tono contra Irán y ha advertido de que su Ejército "ni siquiera ha comenzado a destruir lo que queda" en el país, en una nueva escalada verbal en plena guerra iniciada el pasado 28 de febrero. El mandatario ha asegurado además que los próximos objetivos podrían ser infraestructuras clave como puentes y centrales eléctricas, en línea con amenazas recientes recogidas por Reuters.
Las declaraciones se producen apenas un día después de su discurso a la nación, en el que defendió los avances militares de Estados Unidos y dejó abierta la puerta a nuevas ofensivas sin concretar un final claro del conflicto. Desde entonces, Trump ha insistido en que la presión sobre Teherán continuará y ha reiterado que su país está preparado para intensificar los ataques si no se cumplen sus exigencias.
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7:26
China exige a refinerías privadas mantener la producción "a toda costa"
Las autoridades chinas han reclamado a las refinerías privadas del país que mantengan sus niveles de producción en los mismos niveles que a lo largo de 2025 "a toda costa" ante el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el comercio mundial de petróleo, ha informado Bloomberg.
Según ese medio, que cita fuentes anónimas, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, principal órgano de planificación económica de China) se reunió con ejecutivos de esas empresas para transmitirles que la prioridad era garantizar el suministro de combustible a nivel nacional, incluso aunque eso les supusiera pérdidas económicas.
Aquellas refinerías que reduzcan sus tasas de utilización y su producción se enfrentan a recortes de cuotas de importación de petróleo en los próximos años, según las mencionadas fuentes.
Ante el bloqueo 'de facto' del estrecho de Ormuz, por el que pasa un 45 % del petróleo que importa, China ha registrado una de las mayores subidas recientes en los precios de los combustibles, lo que provocó que los reguladores intervinieran para limitar su impacto sobre los ciudadanos. (Foto EFE)
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7:56
Irán advierte al Consejo de Seguridad de la ONU contra cualquier "acción provocadora"
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha advertid este viernes contra cualquier "acción provocadora" antes de la esperada votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el uso de la fuerza para reabrir el estrecho de Ormuz.
Esta vía marítima estratégica para el mercado mundial de hidrocarburos ha sido bloqueada casi por completo por Irán en respuesta al ataque estadounidense-israelí contra su territorio el 28 de febrero.
"El Sr. Araghchi subraya que cualquier acción provocadora por parte de los agresores y sus aliados, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, en relación con la situación en el estrecho de Ormuz, solo complicará aún más la situación", según un comunicado de su ministerio. (Fuente AFP)
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8:24
Un ataque con drones provoca un incendio en algunas unidades de una refinería en Kuwait
Un ataque con drones ha provocado este viernes un incendio en diferentes unidades operativas de la refinería Mina Al Ahmadi de Kuwait, sin provocar heridos, una nueva acción contra esta infraestructura energética en el pequeño país del golfo Pérsico en el marco de la guerra en Irán.
La Corporación de Petróleo de Kuwait ha afirmado en un comunicado que dicha refinería, una de las más importantes del país, fue objeto de "un malicioso ataque con drones" esta mañana, sin identificar a los autores, lo que resultó en un "incendio en varias unidades operativas". Ha señalado, además, que los equipos de emergencia actuaron "de inmediato" para contener la situación y confirmó que este ataque no causó víctimas.
Este no es el primer ataque a la refinería, que ya fue atacada por varios drones el pasado 20 de marzo. Desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán, el conflicto se ha extendido por varios países del golfo Pérsico, entre ellos Kuwait.
En este contexto, el territorio kuwaití ha sido objeto de múltiples ataques atribuidos a Irán y a grupos aliados radicados en Irak, varios de ellos dirigidos contra infraestructuras energéticas y críticas. (Fuente EFE)
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8:36
OMS lanza llamamiento urgente de más de 30 millones de dólares para respuesta a la guerra
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un llamamiento "urgente" de 30,3 millones de dólares para apoyar su respuesta sanitaria a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán hace poco más de un mes, que se ha extendido a otros países de Oriente Medio.
"El llamamiento abarca el período de marzo a agosto de 2026 y tiene como objetivo mantener los servicios de salud vitales en países cuyos sistemas sanitarios se encuentran bajo una presión extrema tras semanas de hostilidades intensificadas, desplazamientos masivos y un número creciente de víctimas", ha indicado en las últimas horas la agencia de Mediterráneo Oriental -que cubre Oriente Medio- de la ONU en un comunicado.
Según ha señalado, en todo Oriente Medio, más de 4,3 millones de personas han sido desplazadas, con miles de muertos y decenas de miles de heridos por las hostilidades, siendo los hospitales y centros de salud de primera línea los que se enfrentan a un "aumento vertiginoso de casos de trauma, al tiempo que luchan por mantener servicios rutinarios como la atención a enfermedades crónicas, la salud materna e infantil".
La respuesta, que se centrará en el Líbano, Irán, Irak, Siria y Jordania, también "reforzará las cadenas de suministro y la logística para garantizar la entrega de medicamentos y equipos esenciales".
Este llamamiento se produce tras la liberación previa por parte de la OMS de 2 millones de dólares de su Fondo de Contingencia para Emergencias para apoyar la respuesta sanitaria, incluyendo 1 millón de dólares para el Líbano, 500.000 dólares para Irak y 500.000 dólares para Siria. (Fuente EFE)
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8:51
China Eastern Airlines aumentará los recargos por combustible en vuelos nacionales a partir del 5 de abril
China Eastern Airlines ha anunciado este viernes que aumentará los recargos por combustible para vuelos nacionales a partir del 5 de abril, sumándose así a la lista de aerolíneas chinas que incrementan sus tarifas de combustible debido a la prolongación de la guerra con Irán.
La aerolínea aumentará los recargos por combustible para vuelos de 800 km (497 millas) o menos a 60 yuanes (8,72 dólares) y a 120 yuanes para vuelos de más de 800 km, según ha informado en su sitio web. (Fuente Reuters)
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9:28
China advierte de que la ley israelí de pena de muerte no debe "discriminar" a palestinos
China ha afirmado este viernes que la ley israelí que introduce la pena de muerte para palestinos no debe ser "discriminatoria" y debe ajustarse a principios básicos, en respuesta a la aprobación de esta normativa, que ha suscitado críticas de parte de la comunidad internacional.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning ha señalado en rueda de prensa que "las leyes deben ajustarse a principios básicos como la legalidad, la equidad y la justicia" y subrayó que "no deben discriminar por motivos de raza, religión, nacionalidad o posición política".
La vocera ha añadido que "los derechos legítimos del pueblo palestino deben ser respetados y protegidos" y ha pedido poner fin a las acciones que "escalen las tensiones y agraven la confrontación".
El pronunciamiento de Pekín se produce después de que el Parlamento israelí aprobara una reforma que contempla la pena capital para palestinos condenados por asesinato con motivación terrorista, una medida que ha sido rechazada por diversos países, la Unión Europea y organismos internacionales, que la consideran discriminatoria. Solo Estados Unidos ha expresado su apoyo a Israel. (Fuente EFE)
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9:52
Israel acusa a un ciudadano de espionaje tras contacto vía Al Jazeera
La agencia de inteligencia interior Shin Bet y la Policía de Israel han informado este viernes del arresto de un ciudadano israelí acusado de realizar misiones para una "entidad hostil" durante la guerra contra Irán tras haber sido contactado por agentes extranjeros, sostienen, a través del canal catarí de noticias Al Jazeera.
"Mekdad Mudar Hosni Natur, ciudadano israelí residente en Qalansawa (centro de Israel), fue arrestado para ser interrogado bajo sospecha de contactar con una entidad de inteligencia extranjera y realizar misiones bajo su dirección", recoge un comunicado conjunto de estas fuerzas de seguridad.
Según recogen medios israelíes, Natur, de 47 años, había trabajado previamente como intérprete para la propia Policía israelí. De acuerdo con las autoridades, el acusado habría establecido contacto inicial con la cadena catarí en busca de empleo, tras lo cual fue remitido a un individuo que actuaba en nombre de una entidad considerada "hostil" por Israel.
Según la nota policial, tras el inicio de la guerra contra Irán la relación entre ambas partes pasó a desarrollarse mediante canales encubiertos. Natur habría sido instruido para recabar información sensible, como "ubicaciones de impacto de misiles, el número de heridos en hospitales, el número de fallecidos, así como información sobre el estado de ánimo de la población israelí".
En Israel, la censura militar prohíbe informar, por ejemplo, de los planes operacionales del Ejército y de sus medidas defensivas, pero también de los sitios donde se hayan producido ataques en suelo israelí. Israel también impone que todo material visual que se publique -fotos y vídeos- sean enviados para revisión a la censura militar. (Fuente EFE)
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9:57
Israel dice que ha atacado más de 3.500 objetivos en el Líbano desde que inició la actual guerra contra Hizbulá
En un comunicado con "datos sobre la actividad de sus fuerzas en el Líbano durante el último mes", el ejército israelí también asegura haber "eliminado" a aproximadamente 1.000 combatientes del movimiento chií en un mes, durante ataques dirigidos, según indica, contra "infraestructura terrorista, depósitos de armas, posiciones de lanzamiento y centros de mando y control" pertenecientes a Hizbulá.
Según el Ministerio de Salud libanés, más de 1.300 personas han muerto y más de 3.900 han resultado heridas desde el inicio de la guerra. Especifica que esta cifra incluye a 53 trabajadores sanitarios.
Hizbulá aún no ha publicado sus cifras de bajas. (AFP)
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10:03
CANAL 24 HORAS
Homenaje y despedida de los cascos azules desplegados en Líbano a los tres compañeros que murieron en dos ataques que aún se están investigando
“#Canal24Horas | Homenaje y despedida de los cascos azules desplegados en Líbano a los tres compañeros que murieron en dos ataques que aún se están investigandohttps://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/jH4VkolsFB“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 3, 2026
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10:04
Kuwait informa que un ataque iraní dañó una planta de energía y desalinizadora
Este hecho ha causado daños materiales en partes de la instalación, según el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables.
El ministerio ha indicado también que equipos de emergencia y técnicos han respondido bajo planes de contingencia para mantener las operaciones y asegurar la planta. (Reuters)
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10:18
Las misas de Pascua en Dubái quedan canceladas hasta nuevo aviso por el conflicto en Oriente Medio
Así lo han anunciado las dos iglesias católicas del emirato en sus sitios web. "Siguiendo las directrices del gobierno, todas las misas en nuestra iglesia quedan canceladas hasta nuevo aviso", ha indicado la Iglesia de San Francisco de Asís en Jebel Ali.
Esta zona costera ha sido atacada repetidamente con misiles y drones que Irán lanza diariamente contra sus vecinos del Golfo en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero.
"Se ruega a los feligreses que eviten acudir a la iglesia por su seguridad", añade el comunicado.
La Iglesia de Santa María ha publicado un mensaje similar en su sitio web, anunciando que la misa del Viernes Santo se retransmitiría por YouTube. (Afp)
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10:49
La UE se plantea racionar combustible ante un choque energético prolongado por la guerra
La Unión Europea estudia medidas como racionar el combustible y liberar más petróleo de las reservas estratégicas ante el riesgo de un choque energético "duradero" derivado de la guerra en Oriente Medio, ha advertido el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, en una entrevista publicada este viernes por el diario 'Financial Times'.
El bloque evalúa "todas las opciones", afirma Jørgensen, quien alerta de que "los precios de la energía serán más altos durante mucho tiempo". El comisario subraya que, aunque la UE "no se encuentra aún" en una crisis de suministro, ya prepara escenarios de contingencia ante posibles efectos estructurales de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. (Efe)
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10:51
Un complejo de gas en Abu Dabi, clausurado tras declararse un incendio después de que se interceptara un ataque
Así lo ha informado el Gobierno de Emiratos Árabes, según la agencia AFP
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10:52
Un portacontenedores de un grupo naviero francés logra atravesar el estrecho de Ormuz
Un primer buque portacontenedores de la naviera francesa CMA CGM ha salido con éxito del estrecho de Ormuz y actualmente se encuentra en el golfo de Omán, según datos publicados este viernes por Tráfico Marítimo en su sitio de internet.
Se trata del pequeño buque portacontenedores CMA CGM Kribi, que navega bajo bandera maltesa y, en la ficha de Tráfico Marítimo, figura como "propietario francés" y como tipo de carga "riesgo A (mayor)". La naviera CMA CGM aún no se ha pronunciado al respecto.
Se trataría del primer tránsito conocido de un buque de un gran grupo europeo por esta vía estratégica, prácticamente paralizada por la guerra en Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel comenzaron sus bombardeos contra Irán el 28 de febrero pasado. (Efe)
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10:54
CANAL 24 HORAS
Trump mantiene sus amenazas: "Nuestro Ejército ni ha empezado a destruir lo que queda"
Los detalles, con el enviado especial de RNE a Omán, Fran Sevilla (@FranSevillaRne)
“«Trump mantiene sus amenazas: "Nuestro Ejército ni ha empezado a destruir lo que queda"»— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 3, 2026
El minuto a minuto, en nuestra app y web ¿https://t.co/RqRRWE5wZf
En el #Canal24Horas, los detalles con el enviado especial de @rne, @FranSevillaRne https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/hciXgfVBa0“
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10:55
CANAL 24 HORAS
El catedrático de estudios norteamericanos José Antonio Gurpegui explica lo que supondría que Estados Unidos se retirara de la OTAN, una probabilidad sugerida esta semana por el presidente Donald Trump
“Esta semana Donald Trump señalaba que está considerando seriamente retirar a Estados Unidos de la OTAN— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 3, 2026
Para hablar de ello y de la situación en Oriente Medio, en el #Canal24Horas charlan con José Antonio Gurpeguihttps://t.co/RqRRWE5wZf pic.twitter.com/Y8qX6Ak6TP“
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10:59
LAS MAÑANAS DE RNE
Entrevista a Luis Montenegro, responsable de actividades médicas de Médicos sin Fronteras en el sur de Beirut
"Aproximadamente un millón de personas han sido desplazadas desde el inicio o la intensificación del conflicto"
Entrevista completa: http://rtve.es/a/17008865/
“ENTREVISTA | Luis Montenegro, responsable de @MSF en el sur de Líbano— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 3, 2026
¿¿"Las necesidades de salud mental son muy altas [...] obviamente nos preocupa muchísimo la intensificación de los bombardeos"
¿¿ Escucha la entrevista completa https://t.co/sCmiE6QKOx pic.twitter.com/l5CXwKrZaw“
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11:10
Italia prolonga hasta el 1 de mayo la reducción del precio de la gasolina
El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado este viernes ampliar hasta el 1 de mayo la reducción del impuesto especial sobre los combustibles, que suponía un descuento de 24,4 céntimos por litro de carburante y que expiraba el 7 de abril.
En una breve rueda de prensa, el ministro de Economía, Giancalo Giorgetti, ha explicado que la prórroga de la medida costará 500 millones de euros , recuperados de los 300 millones de euros de sobrecoste del IVA de marzo y de los ingresos procedentes de las subastas de CO2.
La medida también incluye una intervención específica para las empresas agrícolas y se prorroga la reducción fiscal ya adoptada para la pesca. (Efe)
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11:40
El Ejército iraní promete "ataques más devastadores que nunca" tras bombardeo de puente
El Ejército iraní ha advertido este viernes, tras el bombardeo a un puente en construcción en la provincia de Alborz, que cualquier ataque contra estas infraestructuras o contra plantas eléctricas provocarán ataques "más devastadores que nunca" no solo a EE. UU. e Israel sino a sus aliados.
"Cualquier ataque contra los puentes, centrales eléctricas o infraestructura energética de Irán provocará ataques no solo contra todos los objetivos estadounidenses e israelíes en la región y los territorios ocupados, sino también contra posiciones clave de los aliados de Estados Unidos y los países anfitriones, con mayor dureza y devastación que antes", ha dicho el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, citado en prensa oficial.
Además, ha reiterado que "los países que albergan bases de EE. UU. deben obligar a las fuerzas estadounidenses a retirarse si quieren mantenerse a salvo".
Al menos ocho personas murieron y casi un centenar resultaron heridas esta madrugada en varios ataques aéreos estadounidenses en esta provincia del norte de Irán, colindante a la capital. (Efe)
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11:42
LAS MAÑANAS DE RNE
Entrevista a Ángeles Espinosa, ex corresponsal de El País en Oriente Próximo
"A mi parecer, el fin de la guerra no está en absoluto a la vista"
Escucha la entrevista completa http://rtve.es/a/17008908/
“ENTREVISTA | Ángeles Espinosa (@angelesespinosa), ex corresponsal de El País en Oriente Próximo, analiza los visos del conflicto abierto en Irán— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 3, 2026
¿¿"A mi parecer, el fin de la guerra no está en absoluto a la vista"
Escucha la entrevista completa https://t.co/43bWmp1aGq pic.twitter.com/BCKRoanE4R“
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12:01
Putin dedica "mucho tiempo" a la creciente crisis en Oriente Medio, afirma el Kremlin
Así lo ha expresado este viernes el portavoz del Gobierno ruso, Dmitry Peskov
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12:06
Los ataques de Irán y Hizbulá se concentran en el norte de Israel en el segundo día de Pésaj
Los ataques lanzados este viernes, coincidente con el segundo día de la festividad de Pésaj (Pascua judía), por Irán y el grupo chií libanés Hizbulá se concentran en el norte de Israel, donde proyectiles iraníes han dejado incendios, numerosos daños materiales y al menos un herido leve, según los servicios de emergencia. (Efe)
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12:12
Reino Unido envía el sistema de defensa aérea Rapid Sentry a Kuwait
Reino Unido desplegará su sistema de defensa aérea Rapid Sentry en Kuwait para ayudar a proteger los intereses británicos y kuwaitíes en el Golfo, según ha informado la oficina del primer ministro Keir Starmer este viernes, tras el ataque con drones iraníes durante la noche contra una instalación petrolera kuwaití.
Starmer ha hablado sobre el despliegue en una llamada con el príncipe Sabah al-Khalid al-Sabah.
"El primer ministro comenzó condenando el imprudente ataque con drones perpetrado durante la noche contra una refinería de petróleo kuwaití", ha expresado un portavoz de Downing Street.
"Reiteró que el Reino Unido apoya a Kuwait y a todos nuestros aliados en el Golfo", ha agregado. (Reuters)
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12:47
El papa pide al presidente israelí "reabrir todos los caminos del diálogo" para acabar con la guerra
Así lo ha informado el Vaticano tras una llamada entre León XIV y el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la que han intercambiado saludos con motivo de las festividades del Pésaj judío y la Pascua cristiana.
El papa, quien se ha convertido en un acérrimo crítico del conflicto regional, también ha instado a Herzog a proteger a los civiles y promover el respeto al derecho internacional y humanitario.
La Presidencia israelí ha afirmado en un comunicado que durante la llamada han abordado "la guerra con Irán, incluyendo la constante amenaza de ataques con misiles por parte del régimen iraní y sus grupos terroristas afines" contra personas "de todas las religiones en la región".
La conversación, añade la nota, también ha abordado la situación en Líbano, donde el mandatario israelí subrayó la importancia de "garantizar la seguridad de las comunidades cristianas a ambos lados de la frontera". (Efe)
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13:33
La FAO alerta de un "efecto cascada" en la crisis de precios por el cierre de Ormuz
El cierre de Ormuz puede provocar una crisis económica más seria que la causada por el covid-19 si la situación se alarga más de dos meses, debido al "efecto cascada" del encarecimiento del precio de los alimentos, según ha advertido el economista jefe de la FAO, el peruano Máximo Torero.
"Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado entre 30 y 60 días más, las consecuencias en la producción y los precios de los alimentos pueden ser más serias que la crisis que se vivió durante la pandemia del covid-19 si no tenemos cuidado", ha afirmado Torero en un entrevista con la agencia EFE en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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13:42
Un buque metanero japonés cruza el estrecho de Ormuz
Así lo ha informado este viernes su copropietario, Mitsui O.S.K. Lines. La tripulación del buque "SOHAR LNG", con bandera panameña, se encuentra a salvo.
El periódico Asahi ha informado que el barco es el primer buque japonés en salir del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Irán. (Reuters)
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13:59
Doce heridos en Abu Dabi al caerles encima fragmentos de un proyectil
Según han informado este viernes las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, siete de los heridos son nepalíes y cinco indios.
El incidente ha ocurrido en la zona de Ajban, cerca de la base militar Zayed. Un testigo ha declarado a la agencia AFP haber visto humo saliendo de la base y numerosos vehículos de las fuerzas de seguridad llegando al lugar.
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14:11
CANAL 24 HORAS
El papa pide al presidente israelí "reabrir todos los caminos del diálogo" para acabar con la guerra
Explica los detalles la corresponsal de TVE en Roma, Begoña Alegría (@alegriabegoa)
“#Canal24Horas | El papa pide al presidente israelí "reabrir todos los caminos del diálogo" para acabar con la guerra— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 3, 2026
Los detalles, con @alegriabegoa https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/CR0tjh7r5W“
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14:13
RADIO 5
El puente de Karaj B1, el más grande de Irán, ha quedado destruido tras un bombardeo en el que han muerto al menos 8 personas
En represalia, el Gobierno iraní asegura que atacará a también puentes en los países del Golfo
Informan: Fran Sevilla y Luis Pendón
“El puente de Karaj B1, el más grande de Irán, ha quedado destruido tras un bombardeo en el que han muerto al menos 8 personas— Radio 5 (@radio5_rne) April 3, 2026
En represalia, el Gobierno iraní asegura que atacará a también puentes en los países del Golfo
¿¿ @FranSevillaRne y Luis Pendón | ¿ Omán pic.twitter.com/6dUFgOIrWf“
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14:18
Netanyahu dice que Israel ha destruido el 70 % del acero iraní y seguirá los ataques con EEUU
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Israel, en coordinación con Estados Unidos, continuará sus operaciones contra Hizbulá y el país persa.
"En los últimos días, la Fuerza Aérea ha destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. Este es un logro tremendo que priva a la Guardia Revolucionaria de recursos financieros y de la capacidad de producir armamento", ha afirmado el mandatario en un videomensaje publicado en sus canales.
En el vídeo, grabado según su Oficina tras realizar una evaluación militar en la base principal de la unidad Inteligencia del Ejército israelí de Tel Aviv, Netanyahu ha agregado haber atacado durante los últimos días "puentes e infraestructura" iraníes estratégicos en operaciones conjuntas con Estados Unidos.
“10 ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/EbgxWQnU2U“— Benjamin Netanyahu - ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ (@netanyahu) April 3, 2026
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14:33
Trump: "Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, tomar el petróleo y hacernos ricos"
"¡Sería un gran éxito para el mundo! Presidente Donald J. Trump", ha expresado el presidente estadounidense en una publicación en Truth Social.
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15:05
Una fuerte explosión sacude el norte de Teherán
Una fuerte explosión sacude el norte de Teherán, según ha informado la agencia AFP. La situación en el norte de Teherán es crítica.
La universidad Shahid Beheshti en el norte de Teherán y la zona del aeropuerto de Mehrabad, en el oeste de la capital iraní, han sido atacadas por Estados Unidos e Israel, según informan los medios estatales de Irán.
La agencia de noticias Fars ha confirmado que el ejército iraní ha iniciado una operación de búsqueda para localizar al piloto de un avión de combate estadounidense, el cual afirman haber derribado hoy, 3 de abril de 2026. Además, Teherán ofrece una recompensa por la captura de los pilotos del avión estadounidense derribado, según ha informado la televisión local.
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15:10
El presidente Donald Trump ha solicitado al Congreso un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares ($1.5 trillion) para el año fiscal 2027. Esta cifra representa un aumento masivo respecto a los niveles de gasto previos y subraya un cambio drástico en la política de seguridad nacional de Estados Unidos.
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15:21
Tres cascos azules han resultado heridos por una explosión en el sur del Líbano, según informó la Finul.
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15:55
Meloni inicia su gira diplomática de alto nivel por el Golfo Pérsico
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha iniciado una gira diplomática de alto nivel por el Golfo Pérsico, con paradas confirmadas en Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. El viaje, que no había sido anunciado previamente y tiene como objetivo reafirmar el apoyo de Italia ante los ataques iraníes y fortalecer la seguridad nacional mediante una relación más estrecha con los productores locales, siendo esta la primera visita de un líder de la Unión Europea a la zona desde que comenzó el conflicto a finales de febrero.
Esta misión se produce en un momento de máxima tensión regional tras los ataques iraníes de las últimas semanas y busca consolidar a Italia como un socio estratégico clave en dos frentes críticos: seguridad energética y estabilidad militar.
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16:55
EE.UU. asegura que Irán ha derribado uno de sus cazas y lanza una operación de rescate
Un avión de combate estadounidense ha sido derribado sobre Irán y se ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate para localizar a posibles supervivientes, según ha informado un funcionario de EE. UU. a Reuters este viernes, en lo que representa el primer incidente conocido de este tipo desde que Estados Unidos inició la guerra con Irán el 28 de febrero.
El funcionario, que ha hablado bajo condición de anonimato, no ofreció más detalles. El Pentágono y el Comando Central de los Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La posibilidad de que haya pilotos estadounidenses con vida y huyendo dentro de Irán durante un conflicto en curso eleva drásticamente los riesgos para Estados Unidos en el enfrentamiento.
Las autoridades iraníes han hecho un llamamiento a la población civil para que permanezca alerta en busca de supervivientes. El gobernador de la provincia iraní de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad ha declarado que quien capture o mate a la tripulación "será especialmente condecorado", según ha informado la agencia de noticias semioficial iraní ISNA. (Reuters)
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17:15
Irán ofrece una recompensa para encontrar al piloto estadounidense del caza derribado en su espacio aéreo
“¿Irán ofrece una recompensa para encontrar al piloto estadounidense del caza derribado en su espacio aéreo— Radio 5 (@radio5_rne) April 3, 2026
Enviados especiales a Turquía | @Laura_AlonsoC y David Velascohttps://t.co/5ZyG8LMhy5 pic.twitter.com/nf9ZeFN6WE“
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17:21
La Casa Blanca acaba de anunciar que pedirá al Congreso incrementar el presupuesto de Defensa para 2027 hasta el billón y medio de dólares
De ser aprobado por el Congreso, el gasto militar aumentaría en un 40% con respecto a este año
“¿La Casa Blanca acaba de anunciar que pedirá al Congreso incrementar el presupuesto de Defensa para 2027 hasta el billón y medio de dólares— Radio 5 (@radio5_rne) April 3, 2026
¿¿De ser aprobado por el Congreso, el gasto militar aumentaría en un 40% con respecto a este año
¿¿@juantatosuarez pic.twitter.com/KycXrWvUjt“
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17:23
El ejército israelí afirma que está atacando infraestructura "terrorista" en Beirut
El ejército israelí ha informado este viernes que ha comenzado a atacar lo que ha denominado "infraestructura terrorista" en la capital libanesa, Beirut. Reporteros de Reuters han escuchado tres fuertes explosiones que resonaron por toda la ciudad. Medios de comunicación libaneses indicaron que los ataques alcanzaron los suburbios del sur de Beirut, después de que el portavoz militar de Israel emitiera una nueva advertencia para toda la zona a primera hora del viernes. (Reuters)
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17:27
Emirates Global Aluminium afirma que la recuperación de la producción tras el ataque podría tardar hasta 12 meses
Emirates Global Aluminium (EGA) ha dicho que la restauración completa de la producción de aluminio primario en la fundición de su base de producción de Al Taweelah, en los Emiratos Árabes Unidos, podría tardar hasta 12 meses tras ser alcanzada por un ataque iraní a finales del mes pasado. "El sitio, que incluye la fundición y la nave de fundición (Casthouse), la planta de energía, la refinería de alúmina de Al Taweelah y la planta de reciclaje de Al Taweelah, fue evacuado por completo y las instalaciones entraron en una parada de emergencia", afirmó EGA en un comunicado este viernes.(Reuters)
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17:28
ÚLTIMA HORA | Irán asegura que ha derribado un avión estadounidense. Sería el primer caza que tumban las fuerzas armadas del país
“¿ ÚLTIMA HORA | Irán asegura que ha derribado un avión estadounidense. Sería el primer caza que tumban las fuerzas armadas del país— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 3, 2026
¿ Raúl Zarabozo https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/R3VViSq0fM“
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17:32
Mohamad Baqer Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, reacciona al derrumbe del caza de EE.UU.
"Después de derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra 'sin estrategia' que iniciaron ha pasado de ser un 'cambio de régimen' a un: '¡Oigan! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?'"
“After defeating Iran 37 times in a row, this brilliant no-strategy war they started has now been downgraded from “regime change” to “Hey! Can anyone find our pilots? Please?¿”— ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 3, 2026
Wow. What incredible progress. Absolute geniuses.“
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17:56
Israel bombardea de forma simultánea Beirut y Teherán
El Ejército de Israel ha anunciado bombardeos simultáneos tanto contra Beirut como contra la capital iraní, Teherán, en el que es ya el 35 día consecutivo de una guerra iniciada junto a Estados Unidos.
Además de los ataques en Beirut, la Fuerza Aérea ha iniciado una "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura del régimen iraní en Teherán, según un comunicado castrense, sin mencionar qué tipo de infraestructura estaba siendo bombardeada.
En otro comunicado, el Ejército israelí ha dicho haber completado "más de 70 ataques" contra el oeste y centro de Irán en las últimas 24 horas, enumerando como objetivos de esos ataques plataformas de lanzamiento de misiles balísticos y drones.
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18:16
Aumentan a 1.368 los muertos y a 4.138 los heridos por la ofensiva israelí contra Líbano
El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano asciende a 1.368 y el de heridos a 4.138, después de que 23 personas más perdieran la vida en las últimas 24 horas y otras 98 resultaran heridas por los ataques en diferentes áreas del país.
Entre las víctimas mortales registradas desde el inicio del conflicto hay 125 niños, mientras que el balance total de heridos incluye 433 menores de edad, informa el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.
Las decenas de ataques del último mes contra objetivos sanitarios han provocado ya 53 muertos y 137 heridos, según los últimos datos difundidos por el departamento.
Los bombardeos de este viernes incluyeron un ataque con dron contra un grupo de fieles que estaban abandonando una mezquita en la localidad de Sohmor, en el suroeste del país, donde perdieron la vida al menos dos personas y once más resultaron heridas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN).
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18:23
Erdogan asegura en una llamada con Putin que sigue los contactos para frenar la escalada bélica
El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha mantenido una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, a quien le ha trasladado que está en contacto con "todas las partes" para evitar que la guerra en Irán desemboque en una gran escalada bélica regional, según un comunicado de la Presidencia turca.
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18:26
Rescatan a un miembro de la tripulación del caza estadounidense derribado por Irán
Un miembro de la tripulación de un avión de combate estadounidense derribado este viernes sobre Irán habría sido rescatado por las fuerzas estadounidenses, según informan medios estadounidenses e israelíes citando fuentes oficiales.
Irán afirma que un ataque aéreo ha alcanzado una zona recreativa en Tabriz, según informa el medio iraní Nournews.
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18:28
La embajada de EE.UU. en Beirut urge a sus ciudadanos a abandonar Líbano
La embajada de Estados Unidos en Beirut ha urgido a sus ciudadanos a abandonar Líbano, país en guerra, lo antes posible "mientras haya vuelos disponibles".
También ha advertido de que Irán y sus grupos afines, como la milicia chií Hizbulá, pueden tener como objetivo de sus ataques universidades libanesas.
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19:16
Estados Unidos rescata a uno de los dos tripulantes de un caza de combate estadounidense derribado en Irán
Uno de los dos estadounidenses del avión de combate F-15 derribado en Irán ha sido rescatado, informó un funcionario de EE. UU. a Reuters este viernes. El funcionario no ha especificado quién llevó a cabo el esfuerzo de rescate ni ha proporcionado más detalles sobre cómo ocurrió. (REUTERS)
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19:20
Irán ha comunicado oficialmente a los mediadores que no está dispuesto a reunirse con funcionarios de EE. UU. en Islamabad en los próximos días y que las exigencias estadounidenses son inaceptables, según informa el The Wall Street Journal.
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19:29
Las conversaciones para un alto el fuego entre EE. UU. e Irán se han estancado
Según The Wall Street Journal los actuales esfuerzos de mediación liderados por países de la región, incluido Pakistán, para negociar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán han llegado a un callejón sin salida.
Irán ha comunicado oficialmente a los mediadores que no está dispuesto a reunirse con funcionarios de EE. UU. en Islamabad en los próximos días y que considera inaceptables las exigencias de Estados Unidos, según indica el informe. Reuters no pudo verificar el reporte de manera inmediata.
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19:52
Irán derriba por primera vez un caza de EE.UU. y se busca a posibles supervivientes
Fuentes de EE.UU.confirman el rescate de uno de ellos aunque desde Irán no dan detalles
“¿Irán derriba por primera vez un caza de EE.UU. y se busca a posibles supervivientes— 24 horas de RNE (@24horas_rne) April 3, 2026
¿¿Fuentes de EE.UU.confirman el rescate de uno de ellos aunque desde Irán no dan detalles
¿¿ En la frontera entre Irán y Turquía, los enviados David Velasco y @Laura_AlonsoC pic.twitter.com/LYymDA0rjE“
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19:50
Un muerto tras la caída de restos de un ataque interceptado en una planta de gas de Abu Dabi
Un ciudadano egipcio ha muerto y cuatro personas han sufrido heridas leves después de que restos de un ataque interceptado cayeran este viernes en las instalaciones de gas de Habshan, en Abu Dabi, según ha informado la oficina de prensa de Abu Dabi.
El ciudadano egipcio ha fallecido durante la evacuación del lugar, mientras que otras cuatro personas —dos egipcios y dos pakistaníes— sufrieron heridas leves, ha indicado la oficina de prensa. "Se han producido daños significativos en las instalaciones y se está llevando a cabo una evaluación", ha añadido. (Reuters)
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20:22
ENTREVISTA | Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, sobre el derribo de un caza de EE.UU.
"Estamos en plena escalada (...) Se desmonta el discurso triunfalista de Donald Trump"
“¿ENTREVISTA | Jesús Núñez @SusoNunez , codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, sobre el derribo de un caza de EE.UU.— 24 horas de RNE (@24horas_rne) April 3, 2026
¿¿"Estamos en plena escalada (...) Se desmonta el discurso triunfalista de Donald Trump "
¿¿ https://t.co/e3W4LpPe6A pic.twitter.com/Y8lfdUTFIO“
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20:50
Irán ha rechazado una propuesta de EE. UU. para un alto el fuego de 48 horas, según informa una fuente anónima a la agencia de noticias semioficial Fars
“¿¿Medios iraníes aseguran que Teherán ha rechazado una oferta de EE.UU. de alto el fuego de 48h— 24 horas de RNE (@24horas_rne) April 3, 2026
¿¿Mientras el gobierno iraní guarda silencio sobre los tripulantes del caza estadounidense derribado
¿¿Enviados @FranSevillaRne y Luis Pendón | ¿Omán pic.twitter.com/NJULLmBQ8h“
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21:04
Un segundo avión de la Fuerza Aérea de EE. UU. se estrella en la región del Golfo Pérsico
Según informa el The New York Times un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de EE. UU. se ha estrellado este viernes en la región del Golfo Pérsico y su único piloto ha sido rescatado, según ha informado el The New York Times, citando a dos funcionarios estadounidenses.
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21:47
Trump afirma que el derribo del caza estadounidense no afectará a las negociaciones con Irán, según informa NBC News.
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21:49
Irán ha atacado aviones A-10 en aguas del sur, cerca del estrecho de Ormuz
Irán ataca una aeronave "enemiga" cerca del estrecho de Ormuz, según informan medios estatales. El sistema de defensa aérea de Irán ha atacado una aeronave A-10 "enemiga" en aguas del sur, cerca del estrecho de Ormuz, han asegurado este viernes medios iraniés. The New York Times ha informado más temprano ese mismo día que un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de EE. UU. se ha estrellado en la región del Golfo.
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21:56
Un avión de combate de EEUU se estrella en Ormuz después de que Irán derribara un caza
Un avión de combate estadounidense se ha estrellado este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según han informado dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.
El avión de ataque A-10 Warthog se ha estrellado cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní. Según han explicado al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense. En cambio, no se han dado detalles de cómo y dónde ocurrió el incidente exactamente.
Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación. Uno de los dos pilotos de ese avión sí que fue recuperado por Washington y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos personas cercanas al asunto a la cadena CNN.
El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar la república islámica "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas.
Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las supuestas últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz. (EFE)
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22:01
ÚLTIMA HORA | Un segundo caza de Estados Unidos se ha estrellado en la región del Golfo, según adelanta el New York Times. Su único piloto ya ha sido rescatado
“ÚLTIMA HORA | Un segundo caza de Estados Unidos se ha estrellado en la región del Golfo, según adelanta el New York Times. Su único piloto ya ha sido rescatado https://t.co/VT3HSM2Tf9 pic.twitter.com/TZch407IVU“— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 3, 2026
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22:01
Por primera vez desde el inicio de la guerra un barco europeo ha cruzado el estrecho de Ormuz. Irán está tratando de formalizar el control y sacarle rendimiento
“Por primera vez desde el inicio de la guerra un barco europeo ha cruzado el estrecho de Ormuz. Irán está tratando de formalizar el control y sacarle rendimiento— Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 3, 2026
¿ @MarinaRibel https://t.co/59e2luJGhW pic.twitter.com/FozNtTFA8n“
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22:52
Vídeo: Irán afirma haber derribado dos cazas de EE.UU.
Irán ha informado que ha derribado en su territorio dos aviones de combate estadounidenses, un hecho inédito desde que comenzó la guerra en Oriente Medio hace poco más de un mes. Por el momento se desconoce el paradero exacto de uno de los cazas, que sería un F-15 de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán. Ya hay en marcha una misión de búsqueda para intentar rescatar a los dos tripulantes que iban a bordo.
En el segundo incidente, un avión de ataque A-10 Warthog se ha estrellado cerca del estrecho de Ormuz, según han informado dos funcionarios estadounidenses a The New York Times, que han explicado que el piloto se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.
Mientras, Irán ha ofrecido una recompensa para encontrar al piloto estadounidense de la otra aeronave y la Guardia Revolucionaria ha informado de que está rastreando una zona cercana al lugar donde ha caído el avión. También se ha prometido una condecoración para quien capturara o abatiera al piloto.
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23:42
Trump niega que el derribo de un caza vaya a afectar las negociaciones con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar las negociaciones con Teherán. "No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", ha dicho Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.
Trump no ha dado detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán, que ha permitido a Washington recuperar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán. Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.
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23:47
Vídeo: Veteranos decepcionados con el Ejército en Estados Unidos: crece la disidencia militar contra la guerra
En un momento de máxima tensión bélica, el jefe del Pentágono ha forzado la salida del general de mayor rango del Ejército de Tierra, evidenciando una fractura profunda entre el liderazgo político y los mandos militares.
Este choque interno coincide con una ola de impopularidad del conflicto que ha llegado incluso a las filas de los veteranos; asociaciones como Veteranos por la Paz alzan la voz contra la intervención.