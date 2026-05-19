La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 19 de mayo con Mercedes Milá como invitada
De una estrella del fútbol a una estrella de la televisión. Si ayer David Broncano entrevistó al jugador del F.C. Barcelona Ronald Araújo, la periodista y presentadora Mercedes Milá es la invitada de hoy 19 de mayo en La Revuelta para presentar el estreno de su nuevo programa, Me meto en un jardín. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones de colaboradores y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía, en Madrid, rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.
Mercedes Milá vuelve a RTVE
Tras presentar No sé de qué me hablas junto a Inés Hernand, la periodista Mercedes Milá regresa a RTVE con un nuevo proyecto: Me meto en un jardín. Un espacio en el que viajará por España en caravana, conociendo y escuchando a personajes que se vaya encontrando en el mundo rural, y entrevistando a quienes se encargan de mantener los jardines y zonas verdes que va a visitar. Cada programa terminará con una entrevista en profundidad a una persona conocida por el público, no necesariamente de actualidad, ubicada en un espacio de “naturaleza domesticada por el hombre”. De todo ello, y de cualquier otra cuestión hacia la que le guíe su espontaneidad e imprevisibilidad, charlará con David Broncano en su primera visita a La Revuelta. ¿Se meterán en algún jardín?
Ronald Araújo habla de salud mental en La Revuelta
El defensa uruguayo del F.C. Barcelona ha sido uno de los pocos futbolistas que se ha atrevido a tomar la decisión de tomarse un respiro en mitad de temporada para cuidar su salud mental. Una cuestión sobre la que “sigue existiendo mucho tabú”, pero que le ha “cambiado la vida”, según sus propias palabras en La Revuelta. Más allá de lo serio, en jugador culé vaciló a David Broncano en la pregunta del dinero ofreciéndole un contrato con el mismo sueldo, y le desafió a reventar una taza de un pelotazo.