La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 19 de mayo con Mercedes Milá como invitada

De una estrella del fútbol a una estrella de la televisión. Si ayer David Broncano entrevistó al jugador del F.C. Barcelona Ronald Araújo, la periodista y presentadora Mercedes Milá es la invitada de hoy 19 de mayo en La Revuelta para presentar el estreno de su nuevo programa, Me meto en un jardín. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones de colaboradores y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía, en Madrid, rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

Mercedes Milá vuelve a RTVE Tras presentar No sé de qué me hablas junto a Inés Hernand, la periodista Mercedes Milá regresa a RTVE con un nuevo proyecto: Me meto en un jardín. Un espacio en el que viajará por España en caravana, conociendo y escuchando a personajes que se vaya encontrando en el mundo rural, y entrevistando a quienes se encargan de mantener los jardines y zonas verdes que va a visitar. Cada programa terminará con una entrevista en profundidad a una persona conocida por el público, no necesariamente de actualidad, ubicada en un espacio de “naturaleza domesticada por el hombre”. De todo ello, y de cualquier otra cuestión hacia la que le guíe su espontaneidad e imprevisibilidad, charlará con David Broncano en su primera visita a La Revuelta. ¿Se meterán en algún jardín? Me meto en un jardín 'Me meto en un jardín', con Mercedes Milá: Estreno el domingo a las 22:30 horas en La 2 y RTVE Play Mercedes Milá regresa con 'Me meto en un jardín', donde la periodista se mete en jardines, literal y metafóricamente, y habla sin filtros con sus invitados rtve play