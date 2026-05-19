La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 19 de mayo con Mercedes Milá como invitada

Mercedes Milá, invitada de hoy en La Revuelta 19/5/26

Mercedes Milá, invitada de hoy en La Revuelta 19/5/26LA REVUELTA

CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

De una estrella del fútbol a una estrella de la televisión. Si ayer David Broncano entrevistó al jugador del F.C. Barcelona Ronald Araújo, la periodista y presentadora Mercedes Milá es la invitada de hoy 19 de mayo en La Revuelta para presentar el estreno de su nuevo programa, Me meto en un jardín. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones de colaboradores y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía, en Madrid, rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

¿Cómo asistir de público a La Revuelta de Broncano? Encuentra el formulario para conseguir entradas

CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)
¿Cómo asistir de público a La Revuelta de Broncano? Encuentra el formulario para conseguir entradas

Mercedes Milá vuelve a RTVE

Tras presentar No sé de qué me hablas junto a Inés Hernand, la periodista Mercedes Milá regresa a RTVE con un nuevo proyecto: Me meto en un jardín. Un espacio en el que viajará por España en caravana, conociendo y escuchando a personajes que se vaya encontrando en el mundo rural, y entrevistando a quienes se encargan de mantener los jardines y zonas verdes que va a visitar. Cada programa terminará con una entrevista en profundidad a una persona conocida por el público, no necesariamente de actualidad, ubicada en un espacio de “naturaleza domesticada por el hombre”. De todo ello, y de cualquier otra cuestión hacia la que le guíe su espontaneidad e imprevisibilidad, charlará con David Broncano en su primera visita a La Revuelta. ¿Se meterán en algún jardín?

Me meto en un jardín'Me meto en un jardín', con Mercedes Milá: Estreno el domingo a las 22:30 horas en La 2 y RTVE Play

Mercedes Milá regresa con 'Me meto en un jardín', donde la periodista se mete en jardines, literal y metafóricamente, y habla sin filtros con sus invitados

'Me meto en un jardín', con Mercedes Milá: Estreno el domingo a las 22:30 horas en La 2 y RTVE Playrtve play

Ronald Araújo habla de salud mental en La Revuelta

El defensa uruguayo del F.C. Barcelona ha sido uno de los pocos futbolistas que se ha atrevido a tomar la decisión de tomarse un respiro en mitad de temporada para cuidar su salud mental. Una cuestión sobre la que “sigue existiendo mucho tabú”, pero que le ha “cambiado la vida”, según sus propias palabras en La Revuelta. Más allá de lo serio, en jugador culé vaciló a David Broncano en la pregunta del dinero ofreciéndole un contrato con el mismo sueldo, y le desafió a reventar una taza de un pelotazo.

Araújo, feliz con la decisión de cuidar su salud mental: "No me sentía yo con mi familia ni como jugador" | La Revuelta

CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)
Araújo, feliz con la decisión de cuidar su salud mental: "No me sentía yo con mi familia ni como jugador" | La Revuelta