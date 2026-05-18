Araújo, feliz con la decisión de cuidar su salud mental: "No me sentía yo con mi familia ni como jugador" | La Revuelta

Ronald Araújo ha sido uno de los grandes protagonistas de la campaña del F.C. Barcelona en lo extradeportivo, por una cuestión sobre la que “sigue existiendo mucho tabú”. La salud mental. Y es que el futbolista uruguayo del Barça se tomó un parón de aproximadamente mes, en plena temporada, para cuidar de su salud mental, algo prácticamente insólito en la primera división del fútbol español. “Ahora me siento bien, esa decisión me cambió la vida”, reconocía el defensa charrúa en La Revuelta tras proclamarse campeón de liga y Supercopa de España con el club culé, y a punto de concentrarse con su selección para encarar el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y que se podrá ver en RTVE desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

Araújo: “He vuelto a ser el Ronald de antes” Hace seis meses, Ronald Araújo fue noticia fuera de los terrenos de juego por su decisión de apartarse temporalmente de la disciplina del F.C. Barcelona. Y lo hizo para cuidar su salud mental, “después de mucho tiempo acumulando cosas, hacía un año y medio que no estaba bien”. En lo deportivo, “no me sentía yo como jugador” y había dejado “de disfrutar con el fútbol”, y en lo personal “no me sentía yo en mi casa, con mi familia y mis hijas”, a lo que se sumaron también “cosas de la infancia”. Un cúmulo de factores que el futbolista culé, que reconoce ser “de hablar poco”, se fue tragando “hasta que llega un momento en que explotas”. Fue entonces cuando “levanté la mano y pedí ayuda de profesionales”, poniendo su actividad deportiva en pausa durante un mes. “Me ayudaron muchísimo a expresarme con mi gente y sanar cosas que me habían pasado”, aseguraba Araújo en La Revuelta, celebrando “haber tomado la decisión. Me cambió la vida y ahora soy el Ronald que solía ser como padre, hijo y jugador”. La Revuelta La Revuelta | Araújo desafía a Broncano El futbolista del F.C. Barcelona y de la selección uruguaya Ronald Araújo desafía a Broncano a cumplir con la tradición de 'La Revuelta' de romper la taza de un balonazo Ver ahora