Ronald Araujo, baja mientras pide al FC Barcelona un tiempo para recuperarse mentalmente

Según ha podido confirmar RTVE, Ronald Araujo ha pedido al FC Barcelona unos días para recuperarse anímicamente, después de las críticas sufridas después del partido ante el Chelsea tras el que el jugador llegó a sufrir algún episodio de ansiedad.

Para tratar este tema en las oficinas de Barça ha habido este lunes una reunión con los agentes del futbolistas y miembros el club.

Hansi Flick no ha querido profundizar en el tema en rueda de prensa: "Ronald aún no está listo. Es un tema privado y pido que lo respeten", dijo el técnico alemán.

El central uruguayo fue baja de ultima hora en la convocatoria contra el Alavés, según informó entonces el club por problemas estomacales. Ahora, Araujo también se perderá como mínimo el partido de este martes contra el Atlético de Madrid.