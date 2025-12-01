Ronald Araujo, baja mientras pide al FC Barcelona un tiempo para recuperarse mentalmente
- El futbolista uruguayo ya fue baja de última hora contra el Alavés y no entrena desde su expulsión ante el Chelsea
- "Ronald no está listo. Es un tema privado y pido que lo respeten", ha comentado Hans Flick antes de conocerse la noticia
Según ha podido confirmar RTVE, Ronald Araujo ha pedido al FC Barcelona unos días para recuperarse anímicamente, después de las críticas sufridas después del partido ante el Chelsea tras el que el jugador llegó a sufrir algún episodio de ansiedad.
Para tratar este tema en las oficinas de Barça ha habido este lunes una reunión con los agentes del futbolistas y miembros el club.
Hansi Flick no ha querido profundizar en el tema en rueda de prensa: "Ronald aún no está listo. Es un tema privado y pido que lo respeten", dijo el técnico alemán.
El central uruguayo fue baja de ultima hora en la convocatoria contra el Alavés, según informó entonces el club por problemas estomacales. Ahora, Araujo también se perderá como mínimo el partido de este martes contra el Atlético de Madrid.
Baja desde su expulsión contra el Chelsea
Araujo no entrena con el equipo desde su tempranera expulsión por doble amarilla contra el Chelsea en el partido de Champions League del pasado miércoles.
En Stamford Bridge el charrúa vio en el minuto 32 la primera tarjeta por protestar una falta sobre Lamine Yamal y la segunda antes del descanso, en el minuto 44, al precipitarse al hacer una entrada sobre Marc Cucurella en una jugada sin inminente peligro sobre la portería del Barça.
Tras el partido Araujo fue objeto de muchas críticas, la mayoría recordando otra expulsión suya clave en otro duelo de Champions: la roja directa por derribar a Barcola tras una pérdida de balón en la vuelta de cuartos de final contra el PSG en la temporada 2023/2024.