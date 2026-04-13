La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 13 de abril con Pepe Viyuela y Henar Álvarez como invitados

La Revuelta arranca una semana por todo lo alto, con el actor y humorista Pepe Viyuela y la cómica y presentadora Henar Álvarez como invitados de David Broncano. Sigue el programa de hoy lunes 13 de abril en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todos los contenidos de La Revuelta, tanto las entrevistas como las actuaciones musicales, secciones y programas completos.

Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

Henar Álvarez arrasa en La 1 Al cielo con ella, el programa presentado por Henar Álvarez en RTVE, inició su andadura en RTVE Play, saltando después a La 2 y ahora, por fin, podemos disfrutarlo en el prime time de La 1. Y la nueva temporada arrancó por todo lo alto, con una entrada espectacular de la presentadora: ballesta en mano, acompañada por Paula Vázquez, Valeria Vargas y la interpretación de “La fe” de Queralt Lahoz. 10.19 min Así ha sido la espectacular entrada de Henar Álvarez Un comienzo a la altura de los invitados del primer programa, con Rossy de Palma, Sergio Dalma y una entrevista en exclusiva con Shakira. Al cielo con ella seguirá siendo uno de los grandes protagonistas de la parrilla de La 1, cada martes después de La Revuelta, y también en RTVE Play. Al cielo con ella Al cielo con ella - Entrevista completa de Henar a Shakira Al cielo con ella estrena su entrevista en exclusiva a Shakira. Henar Álvarez viaja hasta México en busca de la artista latina más premiada del mun... Ver ahora