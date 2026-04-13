La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 13 de abril con Pepe Viyuela y Henar Álvarez como invitados
- La presentadora de Al cielo con ella y el icónico actor visitan La Revuelta a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Santiago Segura como invitado
La Revuelta arranca una semana por todo lo alto, con el actor y humorista Pepe Viyuela y la cómica y presentadora Henar Álvarez como invitados de David Broncano. Sigue el programa de hoy lunes 13 de abril en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todos los contenidos de La Revuelta, tanto las entrevistas como las actuaciones musicales, secciones y programas completos.
Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.
Henar Álvarez arrasa en La 1
Al cielo con ella, el programa presentado por Henar Álvarez en RTVE, inició su andadura en RTVE Play, saltando después a La 2 y ahora, por fin, podemos disfrutarlo en el prime time de La 1. Y la nueva temporada arrancó por todo lo alto, con una entrada espectacular de la presentadora: ballesta en mano, acompañada por Paula Vázquez, Valeria Vargas y la interpretación de “La fe” de Queralt Lahoz.
Un comienzo a la altura de los invitados del primer programa, con Rossy de Palma, Sergio Dalma y una entrevista en exclusiva con Shakira. Al cielo con ella seguirá siendo uno de los grandes protagonistas de la parrilla de La 1, cada martes después de La Revuelta, y también en RTVE Play.
Pepe Viyuela, actor poliédrico y payaso sin fronteras
A lo largo de más de 30 años de trayectoria, Pepe Viyuela ha demostrado su versatilidad como actor interpretando papeles cómicos en películas y series tan icónicas como Aída, El milagro de P. Tinto o Mortadelo y Filemón, y otros tan profundos y dramáticos como el de Manuel Navas en La caza: Guadiana, o sus innumerables obras de teatro. Una capacidad que le ha llevado a recibir reconocimientos como el premio Ondas o el Max al mejor actor de teatro, y que siempre ha acompañado de un compromiso social y político, llegando a presidir la ONG Payasos sin Fronteras. Hoy visita La Revuelta para presentar la película La familia Benetón+2, dirigida por Joaquín Mazón.