La propuesta de Henar Álvarez a Broncano tras reivindicarse como triunfadora en 'La Revuelta': “Tienes algo que yo quiero”
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Henar Álvarez está pletórica y no es para menos. El estreno de su programa Al cielo con ella en La 1, tras sus periplos en RTVE Play y La 2, fue todo un éxito de audiencia con la entrevista en exclusiva a Shakira. “Estoy contentísima, no me lo esperaba”, aseguraba la presentadora, que se reconocía “realista, con los pies en la tierra” y consciente de que “había muchas contra las que competir”, confiando en que “a lo mejor nos iba bien, pero no tan increíblemente bien”. Sin embargo, todavía hay algo que puede hacer aún mejor su programa, y es algo con lo que cuenta David Broncano en La Revuelta y que le ha intentado arrebatar con un juego.
Además, la cómica madrileña ha retado al presentador a una partida de cornhole y le ha sometido a la dinámica marca de la casa de Al cielo con ella: escribir el nombre de una persona a la que quiera “congelar”, y Broncano no ha dudado en elegir a alguien que le “traumatizó” en su infancia.
¿Posible traspaso entre ‘La Revuelta’ y ‘Al cielo con ella’?
“¡Estoy súper contenta, lo he petado!”, manifestaba Henar Álvarez en su llegada a La Revuelta, tocando el bombo del programa para celebrar el éxito que ha tenido el estreno de Al cielo con ella en La 1: “No sé lo que va a pasar, pero con lo del otro día, por mí, ya está”, aseguraba la invitada, que, sin embargo, ha señalado algunas cosas que pueden mejorar. “Digo muchas palabrotas, pero me lo estoy quitando porque queda feo”, aunque la mayoría de las quejas recibidas apuntan a “chistes que no han gustado” a algunos espectadores: “Están en su derecho, otra cosa es que a mí me entre por aquí, y me salga por ahí”, ironizaba la cómica.
Desde sus inicios en noviembre de 2024 en RTVE Play, el programa pasó después a La 2 y ahora, por fin, llega al prime time de La 1 en las noches de los martes. Un salto que podría verse acompañado por un fichaje estrella: “Tú tienes una cosa que yo quiero: a mi amiga Lalachus”, comentaba Henar Álvarez a David Broncano, a quien le ha propuesto un juego con apuesta incluida. Una partida de cornhole (lanzamiento de sacos a una tabla con un agujero) cuyo premio sería la llegada de Lala a Al cielo con ella o la de Ventura, “guionista y único heterosexual” del programa de Henar, a La Revuelta. No te pierdas el resultado.
Broncano “congela” a un futbolista de los 90
Si La Revuelta tiene Las preguntas clásicas, Al cielo con ella tiene también su propia dinámica estrella: “A todos los invitados les pedimos que congelen a alguien en plan vudú, para que te deje en paz”, explicaba la presentadora, ofreciendo a Broncano un papel para que escribiera un nombre de su elección. Y el cómico jienense ha revivido un momento del pasado que le ha llevado a mencionar a Michel Salgado, histórico lateral derecho del Celta de Vigo, Real Madrid y selección española. “Juninho fue un gran fichaje” del Atlético de Madrid, explicaba el presentador, y, en uno de sus primeros partidos, “Salgado le hizo una entrada por detrás y le lesionó”, rompiendo el corazón de aquel Broncano infantil: “Fue mi primera exposición a la injusticia en el mundo, mi yo del pasado quedó traumatizado y se la tengo jurada desde entonces”, bromeaba.