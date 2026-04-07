Henar Álvarez incendia La 1 en el estreno de la nueva temporada de 'Al cielo con ella': "Nos merecíamos la oportunidad"
- La presentadora arranca el primer programa junto a Valeria Vegas, Queralt Lahoz, Paula Vázquez y Manny Calavera
Henar Álvarez lo pidió, lo manifestó y meses más tarde... ¡lo ha conseguido! No hablamos de su ilusión por tener entre sus invitados a rostros como Pedro Almodóvar, sino por haber dado el salto a La 1 con Al cielo con ella. Y no lo ha hecho sola, porque para la ocasión ha contado con la visita de figuras como Valeria Vegas, Paula Vázquez y la gran Queralt Lahoz. Bajo la banda sonora de "La Fe", la intérprete se unió a los Manny Calavera para poner el toque musical a un arranque épico y que quedó para el recuerdo de todos los que sintonizaron esta nueva etapa del late show.
Ballesta en mano, Henar entró con una energía que consiguió trasladar a todos los presentes en plató. "Como a nosotras nos dan pocas oportunidades, cuando nos las dan... las cogemos pero bien. ¡Vamos a incendiar La 1! Que pase la flecha, por favor", confesaba divertida. A manos de Paula Vázquez -que introdujo el material necesario para hacer "la maniobra" al más puro estilo Juegos Olímpicos-, la presentadora no dudó en apuntar a un pebetero para iniciar su andadura por el canal con fuego de por medio y dar paso a su ya clásico y reivindicativo monólogo.
"Nos merecíamos una oportunidad"
Bienvenidos a los que nos vais a ver hoy por primera vez. Porque somos nuevas en La 1, pero no en RTVE. Empezamos en RTVE Play, luego en La 2 y ahora aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha hecho justicia. A lo mejor ahora nos damos una leche que nos matamos, pero oye... ¡nos merecíamos la oportunidad!
¿Qué más cosas significa esto? Que no necesitamos la validación de un hombre para conseguir nada. Necesitamos su salario y que no molesten. Si una se mete en el juego de la validación, no acaba nunca y se desvía de lo que de verdad quiere encontrar. A mí a lo largo de mi carrera me han dicho "que tenía demasiada personalidad", "que no tenía la suficiente belleza para paliar mi falta de talento", "que había que feminizarme". Y es como oye perdona, ¿qué soy? ¿Torrente presidente? Cuando a vosotras os hagan esto, que es para destrozarnos la autoestima, echarnos a un lado y dejarnos el camino despejado, no paréis. Seguid ahí una y otra vez. Pero no por esto que dicen de "quien la sigue la consigue". No, no, ¡por tocar los cojones! Si te los van a tocar a ti, los tocas tú de vuelta. ¡Igualdad! Esto funciona así.
El camino de buscar la validación masculina no termina nunca. Es un escape room para nosotras que no tiene ningún sentido. Ahora resulta que la última moda es que no podemos envejecer... ¡con todo lo que eso conlleva! Y es como perdona, yo me voy a seguir dejando las arrugas y me seguiré metiendo en la cama sin desmaquillarme. Haré como en la película de 'La Sustancia' pero al revés: se va a pinchar Henar Álvarez y va a salir Terelu Campos.
"Todo está montado para que su estima no se toque ni un ápice"
Ahora también hay una corriente que dice que quieren "mujeres sumisas". Digo "ay, mis chicos, mujeres que os obedezcan". Pensándolo así, cariño, si el año pasado te comiste una mierda, este te vas a comer dos. Por supuesto tenemos que hacerlo todo y todo bien. Tenemos que ser trabajadoras, madres, la psicóloga de tu marido, encargarnos de todos los cuidados... ¿Sabes lo que necesita cuidado? Lo que tengo aquí tapado. Todo está montado para que su estima no se toque ni un ápice y la nuestra se vaya destruyendo.
Es que hasta te acuestas con alguien y si no lo está haciendo bien... ¡tienes que fingir un orgasmo! Es como mira, no vuelvo a fingir uno en la vida. Es más, me voy a acostar con alguien, me voy a correr, me voy a dar la vuelta... ¡y me voy a dormir! Y todavía, como lo tienes que hacer tú todo, si te dejan o te ponen los cuernos resulta que es tu culpa porque lo habías descuidado o no le dabas sorpresas. Y qué quieres después de diez años, ¿que empiece a dar putivueltas por el salón? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Me fui quitando de estas cositas poquito a poquito y pum, ¡un programa en La 1!
Sé que hay mucha gente en su casa que nos está viendo por primera vez y estará diciendo "madre mía, si esto lo dijera un hombre...". Tranquilas, tranquilos, los hombres en la tele ya lo han dicho absolutamente todo y no ha pasado nada. Moraleja: No hay mejor validación que la que dicta tu corazón.
Dónde ver Al cielo con ella
Tras su etapa en La 2, Al cielo con ella da el salto a La 1 y a partir de ahora podrás ver un nuevo programa cada martes, tras La Revuelta, también en RTVE Play.