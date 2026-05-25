Lista de España para el Mundial 2026, en directo en vídeo los convocados por Luis de la Fuente

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece este lunes, a partir de las 12.00 horas en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid, la lista definitiva de los 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, y con dudas por saber quiénes serán finalmente los porteros, los centrales elegidos o si entrarán jugadores como Pablo Páez 'Gavi' o Mikel Merino. Síguelo la convocatoria en directo en Teledeporte y RTVE Play.

En el céntrico inmueble de la Gran Vía de la capital española, el técnico riojano dará la convocatoria para la cita mundialista y comunicará también los futbolistas de apoyo con los que contará el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el jueves 4 de junio. Posteriormente, ofrecerá una rueda de prensa en la que desgranará las decisiones tomadas.

Son muchas las incógnitas que todavía se ciernen sobre la lista más esperada del año. Con ausencias obligadas de última hora de un seguramente fijo como Fermín López, lesionado en el tramo final de su temporada con el FC Barcelona, o de otros jugadores como Samu Omorodion (Oporto), y algunos jugadores 'tocados', la comparecencia de De la Fuente resolverá todos los debates que han protagonizado las conversaciones de los últimos meses.

El más acusado, el de la portería. Con el guardameta del Athletic Club Unai Simón apuntando a la titularidad y el arquero del Arsenal David Raya, campeón de la Premier y finalista de la Champions, con otro puesto asegurado, la gran duda es saber quién será el tercero en discordia: Joan Garcia o Alex Remiro.

En defensa, podrían surgir algunas novedades en la lista, sobre todo en los puestos de central y lateral derecho. Entre los fijos parece que estarán Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea FC) y Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen).

La falta de continuidad de Dani Carvajal, que se ha despedido ya del Real Madrid, y las informaciones apuntando que no estaba en la prelista le alejan de las quinielas para el lateral derecho, donde De la Fuente podría apostar una vez más por Pedro Porro (Tottenham), que ha tenido bastante continuidad con el riojano.