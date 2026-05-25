Los almonteños saltan la reja poco antes del cruce del Simpecado y da comienzo la procesión de la Virgen del Rocío

La tensión era máxima a los pies de la reja que separa a los fieles de la Virgen del Rocío, en Almonte, Huelva. Apostados durante horas, decenas de almonteños buscaban, un año más, ser los primeros en acercarse a la imagen, ponerse al hombro uno de sus estribos y dar comienzo a la procesión.

Y, tras varios conatos en el grupo, los asistentes no han aguardado más. A las 03:02 horas —unos segundos antes de que el tradicional estandarte del Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte haya cruzado la Concha Peregrina que hace de pórtico del Santuario de la Virgen del Rocío, procedente del rezo del Santo Rosario— los almonteños han saltado la verja y se han colocado ,a la carrera, en posición, marcando el inicio de la procesión.

Apenas dos minutos después, el hermano mayor de la Matriz, Juan de los Santos, portador de esta insignia, se ha situado cara a cara ante la imagen, y en ese momento, las personas que ya se encontraban entorno al paso, han procedido a bajarla del presbiterio.

El salto: cinco minutos más tarde que en 2025 Entre algún bamboleo, pero de manera fluida, la marea de participantes con la virgen al hombro han alcanzado la nave central de la ermita acompañados del sonido de las campanas de la ermita, vítores y palmas . Al salir la esperaba una explanada frontal repleta de miles de fieles. La Virgen ha sido dirigida, como es tradicional, a su lateral izquierdo, el de la marisma, para empezar a visitar a sus 127 hermandades filiales —la primera de ellas la de Huévar del Aljarafe (Sevilla)— en un paseo que concluirá bien entrada la mañana. Se han visto algunas dificultades y rotaciones en el paso, e incluso a niños siendo llevados en el aire por los participantes para que tocaran a la Virgen. El salto ha tenido lugar tan sólo cinco minutos más tarde que el año pasado —2:57 horas— y, apenas seis minutos después, la Virgen ha alcanzado la altura del pórtico del Santuario para salir. ““