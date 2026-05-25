Quién es quién en el caso Plus Ultra, la trama que lleva a Zapatero a ser el primer expresidente del Gobierno imputado

Por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá que declarar ante la Justicia como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Será el próximo 2 de junio por el llamado caso Plus Ultra.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso, sitúa a Zapatero al frente de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que buscaba "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas. En el centro de la investigación está el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El juez Calama considera que la compañía aérea habría usado dinero público que recibió a modo de rescate para blanquear dinero procedente del contrabando de oro venezolano y de la malversación de ayudas sociales del país latinoamericano. El exjefe del Ejecutivo no sería el único implicado en la trama.

Te contamos quién es quién en el caso Plus Ultra:

José Luis Rodríguez Zapatero Dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señalan que José Luis Rodríguez Zapatero estaba en la "cúspide" de la red de tráfico de influencias que intervino en el rescate de Plus Ultra en marzo de 2021 y también que era el "principal beneficiario", a través de la sociedad de sus hijas, de las contraprestaciones que la red recibía a cambio de sus favores. El auto en el que fue imputado Zapatero establece que la red estaba "organizada y liderada" por el expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, "que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables". El centro de coordinación de la red sería su despacho ubicado en la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede nacional del PSOE, y donde la UDEF estuvo realizando un registro la semana pasada. La red, según el juez de la Audiencia Nacional, hacía uso de un entramado societario para el cobro de las comisiones, que generalmente se justificaban mediante contratos de asesoría y consultoría ad hoc. Así, Zapatero y sus hijas, cuya agencia de marketing y comunicación, Whathefav S.L., también habría recibido pagos de la trama, habrían obtenido cerca de dos millones de euros. En concreto, según las cifras aportadas por Calama, el expresidente habría percibido 1.525.078 euros y Laura y Alba Zapatero Espinosa, 423.779 euros. El juez señala también que el expresidente del Gobierno creó hasta nueve empresas mercantiles para ocultar el origen de los fondos, gracias a las cuales pudo redistribuir los recursos y emitir facturas simuladas y contratos ad hoc sobre presuntas consultorías realizadas.

Julio Martínez Martínez Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, conocido como 'Julito'. Es un empresario alicantino y propietario de Análisis Relevante S.L, empresa que contrató al expresidente del Gobierno como consultor y mantuvo también relaciones comerciales con la agencia de las hijas del exjefe del Ejecutivo. Según el juez Calama, es una figura "relevante" dentro de la presunta trama, pues ejercería como "interlocutor habitual de los clientes de la red", como receptor y ejecutor de las instrucciones de Zapatero y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de los clientes. Si el expresidente del Gobierno estaba en la "cúspide", Julio Martínez Martínez era su "lugarteniente" y "testaferro", y uno de los implicados le define como "el banco del jefe" (Zapatero). Fue detenido el pasado mes de diciembre en el marco de una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales, junto a otras tres personas más, entre ellos el presidente y el CEO de Plus Ultra. Permanece en libertad condicional y está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal. La Policía detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra tras registrar la sede por presunto blanqueo RTVE.es Para los investigadores, Análisis Relevante era una "pieza instrumental" de la "estructura delictiva", que se utilizaba para canalizar los fondos del entorno de Zapatero. Según el juez, estaba "diseñada para similar servicios de asesoramiento".

Hijas de Zapatero Laura y Alba Rodríguez Espinosa son hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas son administradoras solidarias de la empresa WhatTheFav S.L., agencia de comunicación y marketing, que está en el punto de mira por el caso Plus Ultra. Según el juez, la empresa de las hijas de Zapatero habría realizado labores de comunicación y marketing para Análisis Relevante. La sede de la empresa fue registrada la semana pasada por la Policía Nacional. El auto del juez Calama define a esta empresa como "un vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas al entramado" y asegura que más de la mitad de sus ingresos entre 2020 y 2024 provino de empresas señaladas en la trama. WhatTheFav S.L. se constituyó en agosto de 2019, y uno de sus fundadores fue la hija mayor de Zapatero, Laura Rodríguez. La otra hija, Alba Rodríguez, entra en la empresa cuando el otro fundador, Víctor García Díaz, la abandona en 2023. Las hijas de Zapatero no figuran por ahora como investigadas en el caso, aunque la asociación Hazte Oír, que ejerce de acusación popular en esta causa, ha pedido este lunes al juez su imputación, así como la de Sonsoles Espinosa, esposa y madre de las hijas del expresidente.

María Gertrudis Alcázar Es la secretaria personal de Zapatero en la oficina que tiene en la calle Ferraz y, según el juez Calama, era la encargada de la "elaboración y cobertura formal de la documentación". Al parecer, cobraba un sueldo público y ejecutaba las órdenes de su jefe. La UDEF intervino correos donde ella coordinaba con los socios los conceptos exactos de las facturas bajo sospecha. Además, según los últimos informes que la UDEF ha entregado este fin de semana pasado al juez Calama, Gertrudis Alcázar estaría en el tercer nivel de la trama. Fue presuntamente quien transmitió las instrucciones de Zapatero para crear una sociedad en Dubái a la que trasladar las comisiones del rescate de Plus Ultra, y la que se comunicaba con Julio Martínez Martínez, para evitar que Zapatero estuviera más implicado.

Cristóbal Cano Es un trabajador de Julio Martínez Martínez, que según el auto, es el "hombre de confianza" del empresario alicantino. Hacía de "gestor del entramado societario y de la facturación ad hoc". Estaría en el tercer nivel de la trama, al igual que Gertrudis Alcázar.

Manuel Aarón Fajardo Es el hombre de confianza de Rodríguez Zapatero en Venezuela e hijo del socialista canario Manuel Fajardo. Su papel sería el de intermediario, el de "facilitar contactos al más alto nivel institucional", y se ubicaría en un "segundo nivel" de la trama. Manuel Aaron Fajardo es una pieza clave, según el auto del juez Calama, para la gestión del rescate de Plus Ultra en Venezuela. De hecho, su nombre aparece en varias conversaciones, como una de Rodolfo Reyes, otro de los investigados, que le dice al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que "Manuel es la pieza de Zapatero en Venezuela".

Julio Martínez Sola Es el presidente de Plus Ultra. Este empresario español fundó en 2011 dicha compañía aérea, que comenzó sus operaciones en 2015, con vuelos de Madrid a Tenerife, Caracas y Lima, unas rutas que posteriormente se ampliaron a otros destinos de Latinoamérica. La empresa cuenta con un 56% de participación venezolana a través de inversores como Rodolfo Reyes y Roberto Roselli, entre otros. Durante la pandemia, en 2020, Julio Martínez Soria solicitó el rescate del Gobierno, que fue aprobado en marzo de 2021 por valor de 53 millones de euros con cargo a la SEPI, ya que se consideró que era una empresa "estratégica". Julio Martínez Sola fue detenido el pasado mes de diciembre en el marco de la misma operación en la que fue detenido también Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero, por el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela. Todos los detenidos en esa operación quedaron en libertad al día siguiente con medidas cautelares — prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente—.

Rodolfo Reyes El auto del juez Calama por el que imputó a Zapatero establece que Rodolfo Reyes es dueño y accionista mayoritario de Plus Ultra, aunque no figura en el accionariado de la aerolínea, pues el control lo ejercería a través de su mujer, María Aurora López López, quien sí que aparece.

Roberto Roselli Es el CEO y director financiero de la aerolínea Plus Ultra. El pasado mes de diciembre, Roberto Roselli fue detenido y luego puesto en libertad provisional, como Julio Martínez Sola, en la primera fase de la investigación del caso, cuando se practicaron varias detenciones relacionadas con el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela.

Miguel Palomero Abogado de confianza de Rodolfo Reyes. Según las conversaciones intervenidas por la UDEF, Miguel Palomero habría presumido ante Reyes de que la fiscal jefe del caso Plus Ultra era "amiga" y le habría dicho que habría que "hacer un Kitchen Gabinet". Se trata de una conversación del 20 de mayo de 2021, poco después de que se incoaran diligencias judiciales en relación al rescate de Plus Ultra. En dicha conversación, los dos intervinientes hablan de que "hay que cortar" la investigación.