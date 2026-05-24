Los directivos de Plus Ultra recurrieron a Zapatero por ser "pro Sánchez y pro Maduro": "El fin justifica los medios"

En marzo de 2020, durante la pandemia del coronavirus, los directivos de Plus Ultra decidieron que necesitaban "llegar a las ayudas" que el Consejo de Ministros había aprobado dentro del Decreto Ley de medidas urgentes para responder al impacto económico de la Covid. Buscaron una doble vía: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos y otra mediante el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que calificaron de "pro Sánchez" y "pro Maduro". Así se desprende de las conversaciones mantenidas entre los directivos de la compañía, que recogen los informes de la UDEF.

Según esos informes, a los que ha tenido acceso RTVE, los directivos de la compañía debatían cómo obtener esas ayudas para las empresas afectadas por la pandemia.

“🔴 RTVE ha tenido acceso a los informes de la UDEF, que señalan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas como los principales beneficiarios de los fondos de la red de la aerolínea Plus Ultra



▪️ Según la información, la red de influencia iba más allá de España o… pic.twitter.com/rILg2aAgCv“ — Radio 5 (@radio5_rne) May 24, 2026

El planteamiento de la doble vía En una conversación el marzo de 2020, Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra, preguntó al abogado Miguel Palomero, qué se le ocurría "a nivel político. Dónde tocar puertas". A lo que Palomero respondió: "Tocamos a Ábalos". Una semana después, el 30 de marzo, Reyes habló con Julio Martínez Sola, actual presidente de la aerolínea, que le confirmó que "lo he lanzado por otras vías". Reyes propuso "que Delcy llame a Ábalos" y Martínez Sola respondió "O alguien con Zapatero". Cuando Reyes le preguntó a Martínez Sola si "sirve para algo este señor", el presidente de Plus Ultra respondió "Es pro Sánchez", para añadir "Y pro Maduro". "El fin justifica los medios", dijo el presidente de la compañía. "Ok, voy preguntando por sus amigos en Caracas", dijo Reyes, afirmando que "crisis es oportunidad" y "tenemos que encontrarla". La Audiencia imputa a Zapatero tres delitos por "liderar" una trama de "tráfico de influencias" en el caso Plus Ultra El objetivo de estas conversaciones, abrir dos vías de influencia, una a través del expresidente Zapatero y otra mediante el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que la aerolínea pudiera recibir un rescate de 53 millones de euros en 2021.

"Hacer un Kitchen Gabinet" Por otro lado, la UDEF sugiere que la trama pudo haber tenido influencia en las diligencias que se abrieron en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en mayo de 2021 para investigar la concesión de la ayuda a la aerolínea. Según el informe, el abogado Miguel Palomero indicó a Reyes que preguntaría "cómo es la juez del 15", Esperanza Collazos, y que "la fiscal jefa es amiga y hay que cortar esto", a lo que Reyes respondió "absolutamente". Además le instó a que hablara con "Julio" Martínez Sola: "Y lo cortamos". Los implicados en el caso Plus Ultra trataron de "cortar" la investigación judicial: "La fiscal jefe es amiga" A esto, Palomero llamó a "hacer un Kitchen Gabinet". Hacía así referencia a la supuesta trama parapolicial pagada con fondos reservados que la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy montó para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia en 2013 para conseguir documentos del caso Gürtel. Unos días después, el máximo accionista de la aerolínea y su presidentes mantuvieron una conversación en la que Reyes "refiere que alguien llamada Paola está con los permisos operacionales" y que "en la parte de ayuda del Gobierno está Julio Martínez Martínez". En julio de 2021, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el levantamiento de la medida cautelar que mantenía el bloqueo de los 34 millones de la ayuda y el rescate se completó apenas un mes después, apunta la UDEF. Pasada una semana de esto, el amigo de Zapatero envió una noticia en la que "se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas", el órgano de la SEPI que se encargó de gestionar el rescate, señala. "Tras el reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Reyes le pregunta a Martínez Martínez si lo conoce y en el siguiente mensaje Reyes dice: '10k done'. Según la policía esto confirma un pago por importe de 10.000 euros".

"Cobran si se mueven" La UDEF también indica que consta que Plus Ultra solicitó en mayo de 2020 "a diversas entidades financieras" préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), "sin que dichas operaciones llegaran a formalizarse al haber sido rechazadas". En consecuencia, señala el informe, "la red de influencia también realizó actuaciones al más alto nivel, dirigidas a intervenir en su tramitación", continúa. Zapatero niega su mediación en Plus Ultra y defiende el "absoluto respeto a la legalidad" en su actividad Los agentes han incorporado "una carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Banco de Santander, en la que se indica que, por instrucciones de Zapatero, desde Plus Ultra se ponen en contacto solicitando su ayuda para la obtención de un crédito ICO". En este contexto, se produjo una conversación entre Roselli y Reyes, "de la que se desprende que la red de influencia ha comenzado a realizar gestiones", dicen los investigadores: "Como ves el tema Zapatero/Santander?", preguntó el máximo accionista de la aerolínea. Roselli, "conocedor de lo actuado", indica la UDEF, le contestó: "Pues hoy hablamos. Parece que movió duro. Creo que algo puede salir". A esto Reyes le respondió que "ellos cobran si se mueven", una expresión que, a juicio de la Policía, hace alusión "a que la red liderada por Zapatero obtendría contraprestaciones económicas siempre y cuando realicen gestiones a su favor".

Las dos listas Excel de Zapatero El informe de la UDEF señala que "la posición directiva de José Luis Rodríguez Zapatero se evidencia, al ser él quien remite dos archivos de Excel en un breve espacio temporal, denominándose el primero "LISTA AR OK.xlsx" y el segundo "DIRECCIONES EMAIL JM xlsx"". Claves del caso Plus Ultra: por qué han imputado a Zapatero y qué se investiga En los archivos, figura un listado de personas físicas y empresas, con direcciones de correos electrónicos y cargos. Entre ellos, figura un nutrido grupo de grandes directivos de compañías españolas y extranjeras. Además de Julio Martínez Sola, vicepresidente de Plus Ultra, aparece Florentino Pérez, de ACS, Juan Manuel Cendoya, del Banco Santander, Antonio Fernández, presidente de Aldesa S.A., Domingo Amaro, de Alaska Ilimitada o Yong Ying, de Huawei España. También aparecen nombres vinculados al Grupo Quirón, Repsol, Globalia, Atento o el Círculo de Empresarios de Lanzarote. Según la UDEF, "estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística", dice la UDEF.

La red buscaba "un 100% de seguridad" Según los agentes "en la cúspide de la red de influencia se ubicaría Zapatero, quien ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal", pues realizaba "una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda". "Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad", escribió Julio Martínez a Rodolfo reyes, que respondió "Necesitamos ese empujón". Se trata de una conversación en la que Martínez Sola informa al máximo accionista de Plus Ultra que iba a tener una reunión con Martínez Martínez. Con esta reunión los directivos de la aerolínea pretendían, apunta la Policía, "que intervengan y mediante su influencia les aseguren al 100 por 100 que se les otorgará la ayuda pública y, tras haberla la obtenido, busquen un banco para el préstamo puente". Y ante esto, los agentes concluyen que "la red de influencia operaría mediante la suscripción de contratos y la emisión de facturas que justificarían determinados movimientos financieros".