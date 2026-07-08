Trump amenaza con cortar todo el comercio con España por su papel en la OTAN: "No quiero ningún negocio con ellos"

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, ha elevado sus críticas a España por el papel de nuestro país en la OTAN y ha pedido a su secretario del Tesoro que corte "todo el comercio" bilateral, "incluso las visitas".

"España es una causa perdida. No quiero hacer más negocios comerciales con España nunca más, me gustaría cortarlo. España es un aliado horrible en la OTAN", ha declarado Trump durante una reunión con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, antes de la reunión principal de la cumbre de la Alianza en Ankara.

Esta no es la primera vez que el republicano critica a España, primero por el gasto miliar y después por ser uno de los primeros países en mostrar su oposición a la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que el Gobieno de Pedro Sánchez ha señalado como una guerra ilegal.

El Gobierno español ha respondido a Trump y ha calificado de "magnífica" la relación con EE.UU. Además ha advertido que la Unión Europea es una "unión comercial" en la que "no puede singularizarse" a ningún estado miembro.

Después de las declaraciones del estadounidense, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha coincidido con él y el resto de líderes en la foto oficial de la cumbre.

Trump, a Bessent: "Corta todo el comercio con ellos, inmediatamente" Trump no ha dado una orden escrita sobre España ni su Administración ha hecho ningún anuncio oficial, sino que, como es habitual, lo ha dejado caer en unas declaraciones a los medios. Durante su reunión con Rutte, Trump ha reiterado sus críticas a la OTAN por el gasto militar, la postura de los aliados sobre Irán y por Groenlandia. "No estoy contento con la OTAN por lo que han hecho con Groenlandia, y porque no nos quisieron ayudar con el número uno patrocinador del terrorismo, que es Irán", ha comenzado Trump. "No necesitábamos ayuda pero les estaba probando, quería saber si estarían ahí, y la respuesta es que no (...) Hablé con Alemania, Francia, Reino Unido, Italia.. No hablé con España, España es una causa perdida. No quiero hacer más negocios comerciales con España nunca más, me gustaría cortarlo. España es un aliado horrible en la OTAN. No participan, no pagan, no quiero tener nada que ver con España", ha continuado Trump sin interrupción. En ese momento se ha dirigido a Scott Bessent, secretario del Tesoro, que forma parte de la delegación de EE.UU. en Ankara y que estaba presente en la sala. "Corta todo el comercio mundial con España, incluyendo las visitas, no queremos tener nada que ver", le ha pedido. "Los veremos volver corriendo, volverán corriendo - ha continuado el republicano. - Han tratado de manera horrible a este hombre [en referencia a Rutte] y es un gran hombre. Pero España, no está de acuerdo en nada, y no deberíais aguantarlo. Deberíais respaldarlo automáticamente porque estáis protegiendo sus zonas, así que ahí están. Y probablemente piensan que tienen que protegernos a nosotros, pero no es así". Estás protegiendo todo un área, así que puede que se crean que tenemos que protegerles. Pero no tenemos por qué, no tenemos por qué comerciar con ellos, no quiero comerciar más con ellos". Trump se ha dirigido de nuevo a Bessent, para reiterarle: "corta el comercio con ellos inmediatamente, no hables con ellos siquiera, no tienen solución. Son mala gente, porque tienen a todos los demás pagando y trabajando... Y España en particular, hay algunos otros, pero en particular España, lo dicen abiertamente, son hostiles". El presidente de EE.UU. ha insistido en que España acabará cediendo y pedirá "'por favor, señor, queremos comerciar con usted'". "Hacen mucho dinero con nosotros y vamos a ver si hacen mucho menos, No quiero ningún negocio con ellos", ha insistido todavía una vez más. Sánchez defenderá en la cumbre de la OTAN que España no aumentará al 5% del PIB el gasto en defensa

"Groenlandia es un gran problema" El presidente estadounidense no sólo ha cargado contra España, sino que ha vuelto a reivindicar el control de EE.UU. sobre Groenlandia, como ya hizo este pasado martes a a su llegada a Ankara. "Groenlandia es un gran problema para nosotros, y el otro problema es que cuando les necesitamos, no es que los necesitáramos mucho, pero cuando les pedimos si querían ayudar, no estuvieron ahí para nosotros", ha dicho Trump. "Groenlandia es muy importante para EE.UU. pero no para Dinamarca", ha declarado Trump, que ha vuelto ha asegurar que EE.UU. "tomó" la isla ártica tras la Segunda Guerra Mundial pero la "devolvió" a Dinamarca. "No debimos hacerlo", ha asegurado. El presidente de EE.UU. ha reiterado su opinión de que EE.UU. gasta demasiado en la OTAN y sus aliados, demasiado poco. "Hemos gastado más de un billón de dólares, en un periodo relativamente corto de tiempo, para proteger a estos países de Rusia. Hemos pagado de manera desproporcionada", se ha lamentado, y ha repetido que está "muy disgustado con la OTAN". Rutte, en el segundo día de cumbre de la OTAN: "La decepción de Trump se limita a algunos casos aislados"