Sánchez defenderá en la cumbre de la OTAN que España no aumentará al 5% del PIB el gasto en defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aterrizado este martes por la tarde en la ciudad turca de Ankara para participar en la cumbre de la OTAN y lo hará con un mensaje claro: España no aumentará al 5% del PIB el gasto en defensa tal como exige el estadounidense Donald Trump a los socios de la alianza. El jefe del Ejecutivo insistirá en que nuestro país es un miembro "fiable" y lo hará, según La Moncloa, con datos para "rebatir a quienes quieren proyectar que España no contribuye lo suficiente a la OTAN".

Este mensaje no va solo dirigido al presidente de los Estados Unidos, sino también al secretario general de la alianza atlántica, Mark Rutte. Entre los argumentos que expondrá Sánchez en la ciudad de Ankara figuran que España es el tercer país de la Unión Europea con más efectivos en misiones de la OTAN; también que en los últimos ocho años el gasto en defensa ha augmentado en más de un 150%.

Desde el Ejecutivo insisten en que España llega a la cumbre "con la tranquilidad de llevar los deberes hechos con los datos en la mano" y que siempre se han complido con todos los compromisos, ha dicho la portazoz Elma Saiz en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Más allá de estas palabras y de los postulados que defenderá Sánchez, también serán importantes en la cumbre los gestos de todos los dirigentes, las fotos de familia y los posibles encuentros bilaterales que se puedan producir. En este sentido, tendrá especial relevancia el primer contacto entre el presidente del Gobierno y Donald Trump tras meses de reproches cruzados por la guerra en Oriente Medio.

La cumbre de la OTAN también está marcada por la decisión del juzgado de instrucción 41 de Madrid, que ha impedido a la mujer del presidente, Begoña Gómez, que viaje a Ankara después de que el juez Juan Carlos Peinado le retirara el pasaporte. El magistrado tomó esta decisión después de acusar a Gómez de varios delitos y con el objetivo de impedir "su fuga".

Reproches constantes de Trump contra España "Malos aliados", "perdedora" y "hostil con la OTAN". Son solo algunos de los calificativos que ha pronunciado Donald Trump contra el Gobierno de España a lo largo de las últimas semanas y meses. Las diferencias entre Trump y Sánchez vienen de lejos, pero se acentuaron con el inicio de los ataques norteamericanos en Irán. También son notables las diferencias sobre la inversión en defensa. En algunos momentos, el presidente de Estados Unidos ha vertido otro tipo de amenazas como su intención de romper las relaciones comerciales con nuestro país. Trump vuelve a cargar contra España, a la que ve "perdedora" y "hostil con la OTAN" Daniel Herrero Trump, sin embargo, no solo apunta contra España. Horas antes de llegar a la cumbre, ha vuelto a criticar a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En este caso, ha querido ridiculizar a la mandataria con una imagen publicada en su red social, Truth Social , en la que se les ve a ambos y sobre la que escribe "necesito una orden a alejamiento". Este ataque a Meloni ha provocado un hecho inédito: Vox, por primera vez, se ha desmarcado de Trump y ha salido a defender a la primera ministra italiana. "Aquí pasan cosas más graves de las que nos escandalizan de Trump", ha dicho el líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, en una entrevista. Asimismo, ha dicho que Trump "no puede tratar a los aliados como vasallos".