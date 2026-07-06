Rutte asegura que los aliados europeos de la OTAN y Canadá ya están gastando un 4 % de su PIB en defensa

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha asegurado este lunes desde Ankara (Turquía), un día antes del comienzo de la cumbre anual de la organización, que los aliados europeos junto con Canadá ya están gastando un 4 % de su PIB en seguridad y defensa, y van camino de "igualar" el gasto de EE.UU.

La OTAN acordó el año pasado que todos los países debían llegar al 5 % de su PIB invertido en seguridad y defensa para 2035, aunque con una excepción de flexibilidad para España. Estados Unidos, en especial bajo la Administración de Donald Trump, ha insistido en que los aliados deben invertir más y aportar más a las necesidades de defensa convencional de la OTAN.

Rutte ha afirmado que aquel fue un "compromiso histórico" para conseguir "una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte", y yque a se ha registrado un "progreso transformativo". "La evidencia es impresionante. En el último año, los aliados europeos y Canadá han invertido un 4 % de su PIB en defensa y seguridad (...) Van camino de igualarse con EE.UU.", ha añadido.

Rutte ha asegurado que los países europeos más Canadá han gastado 258.000 millones de dólares en inversión extraordinaria en defensa en el último año.

"Ha llegado el momento de poner ese dinero a trabajar", ha dicho Rutte, que ha anunciado que el foro con empresas armamentísticas durante la cumbre de Ankara se cerrará con "decenas de millones en nuevos contratos". "Nuestras industrias, combinando sus fuerzas, no sólo para aumentar la defensa sino para impulsar nuestras economías", ha resumido.

El secretario general de la Alianza Atlántica ha negado que EE.UU. prepare una "retirada masiva" de Europa, sino que está reevaluando qué capacidades podría dedicar a la defensa de los aliados de la OTAN en caso de un "conflicto en un doble escenario". "No es una retirada masiva, sino que sabremos exactamente qué pueden suministrar los americanos", ha explicado. Rutte ha declarado que "la OTAN de hace cinco años no es sostenible".

"Los aliados deben dar a Ucrania lo que necesita" Rutte ha reiterado que las inversiones son necesarias para hacer frente a las "amenazas", entre las que ha mencionado a Rusia. En este sentido, el secretario general de la OTAN ha reiterado que los aliados siguen "firmes en nuestro compromiso con Ucrania"." Ucrania está cambiando las dinámicas en el campo de batalla (...) Pero necesitan nuestro apoyo continuo, especialmente en la defensa aérea, como hemos visto con el ataque horrible de la pasada noche", ha dicho Rutte, en referencia al ataque de este lunes contra Kiev y otras ciudades que ha causado más de una decena de muertos. En opinión del secretario general, el ataque demuestra "lo desesperado que está" el presidente ruso, Vladímir Putin, porque los ucranianos "lo están haciendo muy bien en los últimos dos meses, comparado con cuatro o cinco meses atrás" con sus ataques a infraestructuras en el interior de Rusia. "Los ucranianos están golpeando la economía rusa y golpeando en el interior de Rusia las infraestructuras que sostienen la capacidad militar", ha relatado Rutte, mientras que las fuerzas rusas no avanzan en el campo de batalla. Mueren al menos 18 personas en un nuevo ataque masivo ruso contra Kiev en vísperas de la cumbre de la OTAN "Todos los aliados deben poner de su parte para que la ayuda militar siga llegando - ha insistido Rutte - porque la seguridad de Ucrania está intimamente ligada a la nuestra", y por eso la OTAN "debe asegurarse de que los ucranianos tengan lo que necesitan".