Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 4 entre Carcassonne y Foix
- Recorrido rompepiernas propicio para las escapadas: etapa ideal para los aventureros
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El Tour de Francia continúa este martes con una cuarta etapa por terreno quebrado camino a Foix que dará oportunidades para las escapadas y posiblemente mejores que en la última jornada, en la que Tadej Pogacar ha logrado la victoria y el maillot amarillo.
Los ciclistas tendrán que superar en esta jornada cuatro altos puntuables (incluidos dos de segunda categoría), en los 181,9 kilómetros de recorrido con salida en la histórica ciudad cátara de Carcasona (Carcasonne, en el sureste de Francia).
Claves de la 4ª etapa del Tour
Después de una primera parte sin mucho desnivel, la carrera pondrá rumbo al oeste y empezará a afrontar pequeños puertos en dificultad creciente: Col de Bedos (3,3 km al 4,4% de pendiente media), Col du Paradis (5,8 km al 4,1%), Col de Coudons (10,7 km al 5,5%) y Col de Montségur (6,9 km al 6,6%). En total, 2.700 m de desnivel positivo acumulado por un terreno rompepiernas, como se dice en la jerga ciclista.
La última cima, Montségur, está situada a 34 km para la meta y desde ese punto, una de las últimas estribaciones septentrionales de los Pirineos, será casi todo descenso hasta Foix.
La localidad del departamento del Ariège acogerá por sexta vez un final de etapa del Tour de Francia, con la llegada prevista a las 17:34 según el horario intermedio previsto por la organización.
Hora y dónde ver la etapa 4 del Tour 2026
La cuarta etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 14.40 hora peninsular española en Teledeporte y a partir de las 15.50 en La 1 de Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play sin cortes con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.