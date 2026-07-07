Primer encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: la primera carrera dura dos minutos, 16 segundos

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¿Cómo es el recorrido? Los principales puntos

Cuesta de Santo Domingo: Aquí arranca el encierro, en un tramo que tiene una extensión de 280 metros y es considerado el más peligroso. Los toros salen desde el Corral del Gas a gran velocidad y ya se acercan a los corredores.

Plaza del Ayuntamiento y Mercaderes: 100 metros en los que el trayecto se ensancha y los bovinos bajan de velocidad. En esta parte, existe un vallado que permite buscar refugio a los corredores. Se trata de un tramo curvo, por lo que hay que tener en cuenta que los toros se suelen pegar a la parte derecha e incluso barren la acera de la calle Mercaderes.

Calle Estafeta: Se alcanza aquí una velocidad de 30 kilómetros por hora. En la dificultad del giro los toros a veces se resbalan o chocan contra el vallado. Es uno de los tramos más calientes del recorrido, una de las calles más emblemáticas de Pamplona, con una recta de 360 metros con muchos aficionados llenando balcones y disfrutando del encierro. Calle inmortalizada en miles de fotografías históricas, es el tramo más extenso.



El último tramo: El tramo de Telefónica, con apenas 90 metros, es considerado como uno de los más peligrosos. La dificultad radica en un giro progresivo a la izquierda hasta enfilar cuesta abajo el Callejón. En este punto, antes de entrar en la plaza de toros, el peligro aumenta por la falta de espacio. En esta parte se producen tumultos, pero en caso de caída, existe la posibilidad de poder refugiarse en varios huecos abiertos en la pared.

