Primer encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: la primera carrera dura dos minutos, 16 segundos
- La ganadería Fuente Ymbro ha protagonizado el primero de los ocho encierros de Sanfermines
- Vive San Fermín 2026: especial
Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio... ¡San Fermín! Este martes han arrancado los encierros más famosos del mundo y lo han hecho con la ganadería gaditana de Fuente Ymbro y con una carrera muy rápida y siempre emocionante.
Con una manada muy agrupada y veloz, los mozos y mozas han vivida el trepidante encierro en el que ha habido solo sustos, con caídas, empujones y resbalones, pero ningún incidente grave. El balance de heridos ha sido de cinco corredores con contusiones, tres trasladados al hospital.
2 minutos y 16 segundos de emoción que dan el pistoletazo de salida a ocho encierros que en los próximos días se podrán seguir en RTVE.
En directo, primer encierro de San Fermín 2026
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8:22
Parte de heridos provisional: cinco heridos con contusiones
El primer encierro de San Fermín 2026 ha dejado cinco heridos con contusiones, de los que tres han sido trasladados al hospital, según el parte médico provisional. El encierro de los Fuente Ymbro, más rápido que el del año anterior, se ha caracterizado por una manada agrupada y algunas caídas de los corredores.
[Lee la noticia íntegra, de Pilar Bayón]
“El primer parte provisional de heridos del #Encierro1RTVE registra cuatro solicitudes de asistencia, tres de ellas con traslado al Hospital Universitario de Navarrahttps://t.co/GOd2azNNLQ pic.twitter.com/OShdcXcbZ5“— RTVE (@rtve) July 7, 2026
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8:16
VIDEO: Primer encierro de San Fermín 2026
En solo dos minutos y 16 segundos, el primero de los ocho encierros de Sanfermines 2026 ha dejado carreras de pura emoción entre los corrales de Santo Domingo y la plaza de toros. La manada ha avanzado muy compacta en la mayor parte del recorrido, muy concurrido, aunque se ha ido alargando al avanzar por la calle Estafeta. La velocidad ha provocado muchas caídas de los corredores que se agolpaban buscando la cabeza de los toros.
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8:12
Los toros de Fuente Ymbro, protagonistas del primer encierro
Los toros de la ganadería Fuente Ymbro, de San José del Valle (Cádiz), han protagonizado de nuevo el primer encierro de los Sanfermines.
Entre los ocho ejemplares enviados desde la finca gaditana destacan 'Improvisado' y 'Hostelero', con un peso de 610 kilos cada uno de ellos. Les acompañan 'Tramposo', de 600 kilos; 'Fanfarrón', de 585; 'Manirroto', de 570; 'Escribiente', de 575; 'Botellero', de 570, y 'Taranto', de 595.
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8:04
2 minutos, 16 segundos: duración del primer encierro
Rápido y limpio el primer encierro de los Sanfermines, una carrera multitudinaria en la que ha habido, como es habitual, caídas, empujones, resbalones, sin ningún incidente destacado. Los toros han corrido muy amontonados.
“Termina el #Encierro1RTVE con los toros de la ganadería Fuente Ymbro.— RTVE (@rtve) July 7, 2026
El encierro ha durado 2 minutos y 16 segundos.
¿ https://t.co/fT1q6lUlV3
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¿¿ https://t.co/yKrk79jaaU
¿https://t.co/pTNPcmbOsi pic.twitter.com/VFDCd7SfnI“
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7:59
Arranca el primer encierro de San Fermín 2026
El cohete de salida indica el momento más esperado. ¡Arranca el primer encierro de San Fermín! Los toros de Fuente Ymbro salen ya veloces y se dirigen a la cuesta de Santo Domingo para recorrer el casco antiguo de Pamplona. Los mozos y mozas esperan ya a los astados por todo el recorrido que incluye la Plaza del Ayuntamiento, la calle Mercaderes, la calle Estafeta, el tramo de Telefónica para llegar a la entrada de la plaza de toros. Todo ello en un recorrido de 875 metros que suele hacerse con una duración media de 3 minutos y 55 segundos.
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7:57
Los Sanfermines como nunca antes los has visto, en RTVE Play
RTVE Play revoluciona la cobertura de los San Fermín 2026 con una nueva experiencia inmersiva. Por primera vez, del 7 al 14 de julio, los usuarios pueden seguir los encierros en directo eligiendo entre diez señales simultáneas, lo que permite verla carrera desde nueve ángulos estratégicos del recorrido, como la calle Estafeta, Santo Domingo o la Plaza de Toros, además de la señal principal.
“Tú decides cómo ver el #Encierro1RTVE gracias a nuestra multicámara.https://t.co/qrLiqkpT0T pic.twitter.com/aWr3sTdUqe“— RTVE (@rtve) July 7, 2026
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7:54
"A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón!
Llega uno de los momentos del encierro, el cántico de los corredores 'A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!
Corredores y corredoras, mozos y mozas se encomiendan ya a San Fermín antes del encierro, cuenta atrás para el cohete de salida. Ya no queda nada. Muchos de ellos destacan que en estos momentos previos los nervios, la adrenalina, el subidón les invade.
“¡Suena el primer cántico del #Encierro1RTVE!— La 1 (@La1_tve) July 7, 2026
“A San Fermín pedimos,
por ser nuestro patrón,
nos guíe en el encierro
dándonos su bendición”.
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/6o1dK44Aka“
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7:44
"Mejor Pamplona que Disneyland"
Los encierros atraen a todas las edades. Como muestra Juan, que con nueve años prefiere vivir estas fiestas en Pamplona antes que ir a Disneyland.
“Con tan solo 9 años, le ofrecieron ir a Disneyland como regalo y él prefirió vivir los encierros de Pamplona de cerca.#Encierro1RTVE https://t.co/yKrk79jaaU pic.twitter.com/UComnMJPmf“— RTVE (@rtve) July 7, 2026
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7:39
Un multitudinario chupinazo dio inicio a San Fermín 2026
Pamplona dio inicio este lunes a los Sanfermines de 2026 con un multitudinario chupinazo seguido por miles de personas, pamploneses y visitantes, desde la plaza Consistorial y las calles adyacentes. Con el pañuelo rojo al aire y al grito de "San Fermín, San Fermín", miles de personas, vestidas de blanco y rojo, aguardaron el instante en el que los representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra, elegida en votación popular, salieron al balcón de la Casa Consistorial para prender la mecha del cohete que dio inicio a las fiestas.
Jean Louis Fernández, médico y responsable de la subdirección de Urgencias, y Araceli Sergio Aguilera, enfermera de UVI Móvil de Tafalla, acompañados por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, se turnaron para pronunciar las tradicionales palabras: "Pamplonesas, pamploneses, 'Viva San Fermín! Iruindarrok, gora San Fermín!'.
[Lee la crónica del chupinazo de Rodrigo García Melero]
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7:35
¿Cómo vives los Sanfermines?
Cuéntanos cómo y dónde vives los Sanfermines de este año mandándonos un vídeo con tus amigos y familiares.
“Cuéntanos cómo y dónde vives los Sanfermines de este año mandándonos un vídeo con tus amigos y familiares.— RTVE (@rtve) July 7, 2026
¿ 669510926#Encierro1RTVE #SanferminesRTVE https://t.co/yKrk79jaaU pic.twitter.com/GdI9N1Zgt6“
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7:33
¿Cómo se preparan los mozos y mozas para el encierro?
Se calcula que más de 2.000 personas participan en los encierros de San Fermín, una cifra que puede llegar a duplicarse en los del fin de semana. ¿Cómo se preparan ante la adrenalina de correr delante de seis toros bravos -y los cabestros que los guían- que rondan los 600 kilos de peso? Fundamental es, está claro, una buena forma física. Pero, más allá de eso, cada maestrillo, o mozo, en este caso, tiene su librillo: alimentación, descanso, espiritualidad, supersticiones... Todo cabe en una tradición que traspasa fronteras y corazones.
"Los que corremos, los que sentimos los sanfermines, no hay un solo día del año en que no pensemos en el encierro. Aunque sea vagamente un día en enero piensas en él. Y esta semana ya ni te cuento. Es una mezcla de ilusión, nervios... esperando que llegue el día 7", cuenta a RTVE Noticias Javier Jiménez Muro, que en unos días, y a excepción del parón de 2020 y 2021 por la pandemia, cumplirá 21 años participando del mayor símbolo de las fiestas de Pamplona.
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7:28
¿Cómo es el recorrido? Los principales puntos
Cuesta de Santo Domingo: Aquí arranca el encierro, en un tramo que tiene una extensión de 280 metros y es considerado el más peligroso. Los toros salen desde el Corral del Gas a gran velocidad y ya se acercan a los corredores.
Plaza del Ayuntamiento y Mercaderes: 100 metros en los que el trayecto se ensancha y los bovinos bajan de velocidad. En esta parte, existe un vallado que permite buscar refugio a los corredores. Se trata de un tramo curvo, por lo que hay que tener en cuenta que los toros se suelen pegar a la parte derecha e incluso barren la acera de la calle Mercaderes.
Calle Estafeta: Se alcanza aquí una velocidad de 30 kilómetros por hora. En la dificultad del giro los toros a veces se resbalan o chocan contra el vallado. Es uno de los tramos más calientes del recorrido, una de las calles más emblemáticas de Pamplona, con una recta de 360 metros con muchos aficionados llenando balcones y disfrutando del encierro. Calle inmortalizada en miles de fotografías históricas, es el tramo más extenso.
El último tramo: El tramo de Telefónica, con apenas 90 metros, es considerado como uno de los más peligrosos. La dificultad radica en un giro progresivo a la izquierda hasta enfilar cuesta abajo el Callejón. En este punto, antes de entrar en la plaza de toros, el peligro aumenta por la falta de espacio. En esta parte se producen tumultos, pero en caso de caída, existe la posibilidad de poder refugiarse en varios huecos abiertos en la pared.
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7:18
La nobleza de la ganadería de Fuente Ymbro para el estreno
Los toros de la ganadería Fuente Ymbro, de San José del Valle (Cádiz), protagonizan de nuevo el primer encierro de los Sanfermines. El año pasado cubrieron el recorrido desde los corrales hasta la Plaza de Toros de Pamplona en dos minutos y 37 segundos. Caídas y resbalones provocaron entonces que la manada de seis toros y seis cabestros se partiera en dos en la cuesta de Santo Domingo y luego se disgregara, abriendo huecos para que los corredores se lucieran ante la multitud parapetada en Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta y Telefónica.
No hubo ninguna cornada en aquella ocasión, pero sí seis traslados hospitalarios por contusiones. Los morlacos de Fuente Ymbro cumplieron así con su fama de nobles, pues no suelen empitonar en los encierros de la Feria de San Fermín, en los que han participado una veintena de veces. Su carrera más limpia y rápida fue en 2015, con dos minutos y cinco segundos.
Entre los ocho ejemplares enviados desde la finca gaditana destacan 'Improvisado' y 'Hostelero', con un peso de 610 kilos cada uno de ellos. Les acompañan 'Tramposo', de 600 kilos; 'Fanfarrón', de 585; 'Manirroto', de 570; 'Escribiente', de 575; 'Botellero', de 570, y 'Taranto', de 595.
Las capas de los animales varían entre el negro, el negro bragado meano, el negro listón y el jabonero. De los ocho astados, serán seis los que corran por las calles de Pamplona este martes.
[Toda la información de la ganadería, por RTVE Andalucía]
“Toros del primer encierro de San Fermín 2026: la nobleza de la ganadería de Fuente Ymbro para el estreno ¿— La 1 (@La1_tve) July 7, 2026
¿¿La ganadería gaditana también protagonizó el primer encierro en Pamplona el año pasado #Encierro1RTVEhttps://t.co/mKjVSM3GQa pic.twitter.com/NmgpJ37Pfl“
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7:17
Ocho encierros que mezclan tradición y peligro
Si hay palabras vinculadas a estos encierros esas son tradición- en 1856 se empleó por primera vez la palabra encierro y en 1867 se publicó el primer bando regulando la actividad y el recorrido-; emoción- todos los mozos y mozas la sienten al ponerse delante de los toros-; velocidad- tienen una duración media de 3 minutos y 55 segundos-; y peligro- se corre delante de toros bravos y muy pesados en calles muy estrechas.
Los astados pesan más de 500 kilos, un mal movimiento, caída, resbalón, puede ser fatal. El trazado incluye esquinas muy cerradas, como la de Mercaderes, donde los propios toros suelen resbalar y caer. Toda precaución es poca. La adrenalina manda en una carrera conocida en el mundo entero.
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7:15
Empieza el especial ¡Vive San Fermín 2026!
RTVE ofrece una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play. A partir de este día 7 y hasta el 14, cada mañana, desde las 7:15, La 1 emitirá en directo el especial ‘Vive San Fermín’. A los ya veteranos Ana Prada y Julian Iantzi, que presentan por quinto año consecutivo este especial, se les unirá esta edición Egoitz Txurruka, buen conocedor de los Sanfermines. Junto a ellos, un año más, el experto corredor Teo Lázaro.
Solo quedan ya 45 minutos para que los corrales de Santo Domingo se abran y salgan los seis toros de Fuente Ymbro. A esta hora ya muchos mozos y mozas preparados para el primer encierro de este año.
“Hora, dónde ver en TV y claves del #Encierro1RTVE de #SanferminesRTVE 2026 ¿— RTVE (@rtve) July 7, 2026
¿¿Sigue el primer encierro en el especial 'Vive San Fermín' de @La1_tve , @rne y @rtveplay https://t.co/zj2EkWoqAq pic.twitter.com/YuNaj59unL“
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6:35
RTVE se vuelca, una vez más, con los Sanfermines
Los ocho encierros de San 2026 podrán verse entre este 7 de julio y hasta el 14 en directo a partir de las 8:00 horas en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Y por supuesto en este minuto donde cada día te contaremos todos los detalles.
RTVE ofrecerá así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play. Cada mañana, desde las 7:15, La 1 emitirá en directo el especial 'Vive San Fermín'. A los ya veteranos Ana Prada y Julian Iantzi, que presentan por quinto año consecutivo este especial, se les unirá esta edición Egoitz Txurruka, buen conocedor de los Sanfermines. Junto a ellos, un año más, el experto corredor Teo Lázaro.
RTVE Play revoluciona la cobertura de los San Fermín 2026 con una nueva experiencia inmersiva. Por primera vez los usuarios pueden seguir los encierros en directo eligiendo entre diez señales simultáneas, lo que permite ver la carrera desde nueve ángulos estratégicos del recorrido, como la calle Estafeta, Santo Domingo o la Plaza de Toros, además de la señal principal.
Todo este despliegue está disponible en nuestra portada especial de San Fermín, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas desde el 6 hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.
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06:30
Buenos días,
Comienza aquí la narración minuto a minuto de los encierros de San Fermín 2026. A las 8:00 arrancará el primero de los ocho encierros y todo está listo ya en Pamplona, cuyo casco histórico comenzará en breve a llenarse de mozos y mozas deseosos de iniciar la carrera.
Correrán delante de seis miuras en este primer encierro de la ganadería Fuente Ymbro, de procedencia Jandilla, en un recorrido de unos 875 metros, que atraviesa el casco antiguo de la ciudad y finaliza en la plaza de toros. Las partes más emblemáticas del trayecto son la cuesta de Santo Domingo, la plaza Consistorial, la calle Mercaderes, la calle Estafeta y el tramo de Telefónica.