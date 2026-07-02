San Fermín 2026: El ritual del vallado, cuándo se colocan las vallas y quién monta la estructura

El vallado del encierro de los Sanfermines es uno de los rituales más simbólicos, ya que anuncia la proximidad de las fiestas de San Fermín. En la edición de 2026, la estructura está en proceso de instalación desde el 1 de junio, y su montaje finaliza precisamente el día del Chupinazo. Cabe recordar que, durante cada encierro, se instala más vallado del que se retira en las calles.

Este dispositivo, que cada año transforma el recorrido urbano del encierro, está siendo montado en su totalidad por los operarios de la misma carpintería, encargada de estos trabajos desde hace 34 años y responsable histórica de este montaje.

El vallado, una precisión técnica No es una instalación improvisada. El vallado de San Fermín está diseñado con una precisión milimétrica. Cada pieza está identificada por un código de letras y números pintado sobre la madera, lo que permite colocarla exactamente en su posición dentro de los 848 metros del recorrido. El dispositivo instalado para 2026 está formado por 900 postes, 2.700 tablones, unas 2.500 cuñas y 70 puertas de distintos tamaños. Todos estos elementos son fundamentales tanto para garantizar la seguridad como para facilitar la evacuación durante el encierro. Un mozo salta al paso de uno de los toros durante el tercer encierro de los Sanfermines 2025 EFE/ Jesús Diges

¿Qué carpintería se encarga del vallado? Desde 1992, la carpintería Hermanos Aldaz Remiro, de Puente de la Reina, es la responsable del montaje del vallado. Su equipo trabaja en todo el recorrido del encierro, incluido el tramo del callejón de la plaza de toros, punto final de la carrera, así como en el vallado entre los corrales del Gas y los de Santo Domingo. Aunque en la fase inicial de montaje participan alrededor de cinco carpinteros, durante las fiestas el equipo supera las 70 personas.

Las puertas son el punto más delicado del sistema Las puertas son uno de los elementos más sensibles del vallado y requieren una atención técnica especial. Según los responsables del montaje, cualquier incidencia en estas piezas puede provocar importantes retrasos debido a la complejidad de su ajuste y reparación. "Todos los años hacemos una revisión anterior a la colocación y ya se han ido cambiando tablones y postes durante estos días. Ahora ya vamos colocándolos", explicó el carpintero Ignacio Aldaz al inicio de los trabajos. Cada año, alrededor del 2 % del material se renueva debido al desgaste que sufren los postes y tablones durante el transporte y la manipulación. Los tablones más antiguos no se concentran en un punto concreto, sino que están repartidos de forma aleatoria a lo largo de todo el recorrido del encierro. Un toro embiste a un grupo de mozos durante el segundo encierro de los Sanfermines 2025 EFE/ Daniel Fernández

¿Qué tipo de madera se utiliza para el vallado? Los tablones están fabricados con madera de abeto, elegida por su flexibilidad y resistencia. Se ensamblan entre los postes mediante cuñas y tornillos hasta formar una doble barrera de seguridad que recorre todo el encierro. La estructura se apoya sobre cajetines de hormigón con tapa metálica, que los operarios municipales limpian y revisan antes de comenzar el montaje.