San Fermín: la ciencia en blanco y rojo
- Una exposición de nueve carteles promovida por el Museo de la Ciencia de la Universidad de Navarra vehicula la conexión entre San Fermín y sus lecturas científicas
- Los nueve carteles pueden verse en marquesinas repartidas por la ciudad y en la web del Museo, con audios y lectura fácil
El Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra es el autor de la exposición: "La ciencia en blanco y rojo", una muestra de nueve carteles que reflejan curiosidades que rodean a la fiesta sanfermnera en clave de lectura científica. Desde la velocidad de los toros al Chupinazo en térmínos de química, entre otros temas.
El proyecto surge de la inquietud del Museo para entender que cualquier tema sirve para hablar de ciencia, incluidos los Sanfermines. Los nueve carteles pueden verse en marquesinas repartidas por la ciudad y en la web del Museo, con audios y lectura fácil para hacerlos accesibles a todo el mundo.
La ciencia presente en todas partes, también en la fiesta
El director del Museo de Ciencias, Ignacio López-Goñi, ha explicado que el proyecto ha contado con un equipo de expertos de distintas disciplinas, historiadores, biólogos, químicos, físicos y hasta un escritor especializado en Hemingway, porque la ciencia, ha dicho, «no solo está en los microscopios y en la secuencia del ADN, sino en todas partes donde existe algo».
Carteles que muestran la ciencia que se esconde detrás de los Sanfermines. EFE/ Jesús Diges
Del chupinazo al encierro, pasando por los gigantes y las mareas humanas
El día 6 de julio arrancan los Sanfermines con el chupinazo y también con una lección de química: 25 gramos de pólvora negra compuesta de nitrato de potasio, carbón vegetal y azufre propulsan el cohete hasta los 500 metros de altura y generan un estruendo de 133 decibelios sobre la plaza del Ayuntamiento. Hay un protocolo estricto que pocos conocen y más de 30 cohetes adicionales que suenan en distintos ángulos de la plaza.
El día 7 le toca el turno al encierro, que el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad lleva años estudiando.Los toros alcanzan los 25 km/h y los corredores más rápidos se mueven entre los 20 y 22, una simetría de velocidades que, según López-Goñi, obliga a usar la inteligencia para sobrevivir. Además, el estudio demuestra que cuando aumenta la densidad de corredores y hay un obstáculo delante, el instinto lleva a acelerar en lugar de frenar, y ahí es cuando se producen las caídas.
El cartel dedicado al toro desvela uno de los grandes mitos de la fiesta: los toros no perciben el color rojo; lo que realmente ven es movimiento, porque sus ojos están diseñados para detectar depredadores. Además, tienen un punto ciego justo al frente de su cabeza, exactamente donde el torero se coloca cuando quiere parecer valiente, aunque López-Goñi ha dejado claro que «yo no lo haría».
Los gigantes no vuelcan porque su centro de gravedad siempre permanece dentro de la base de sustentación. Cuanto más giran más estables son, como una peonza. El presidente de la comparsa de gigantes y cabezudos lo demostró bailando en el despacho del Museo para que el equipo pudiera filmarlo y construir el infográfico. La música ocupa otro de los carteles, ya que 15 horas diarias de sonido durante los Sanfermines generan una inyección de dopamina que explica por qué la jota de San Fermín eriza la piel.
El cartel dedicado a Hemingway recuerda que ‘Fiesta’ no es una traducción, sino el título original que el escritor puso a su novela, antes de cambiarlo por ‘The Sun Also Rises’ (‘El sol también sale’) para el mercado anglosajón. Para el cartel sobre las mareas humanas, el Departamento de Física estudió durante años cómo se mueve la multitud en el chupinazo y descubrió que no es un movimiento caótico sino oscilatorio, colectivo, sincrónico y periódico, con un ciclo de 18 segundos, un dato que puede servir para predecir y prevenir accidentes en grandes aglomeraciones.