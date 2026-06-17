San Fermín: la ciencia en blanco y rojo

El Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra es el autor de la exposición: "La ciencia en blanco y rojo", una muestra de nueve carteles que reflejan curiosidades que rodean a la fiesta sanfermnera en clave de lectura científica. Desde la velocidad de los toros al Chupinazo en térmínos de química, entre otros temas.

El proyecto surge de la inquietud del Museo para entender que cualquier tema sirve para hablar de ciencia, incluidos los Sanfermines. Los nueve carteles pueden verse en marquesinas repartidas por la ciudad y en la web del Museo, con audios y lectura fácil para hacerlos accesibles a todo el mundo.

La ciencia presente en todas partes, también en la fiesta El director del Museo de Ciencias, Ignacio López-Goñi, ha explicado que el proyecto ha contado con un equipo de expertos de distintas disciplinas, historiadores, biólogos, químicos, físicos y hasta un escritor especializado en Hemingway, porque la ciencia, ha dicho, «no solo está en los microscopios y en la secuencia del ADN, sino en todas partes donde existe algo». Carteles que muestran la ciencia que se esconde detrás de los Sanfermines. EFE/ Jesús Diges