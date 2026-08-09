El incendio de Niebla, en Huelva, deja ya más de 4.000 hectáreas calcinadas y cerca de 400 desalojados

Un amplio dispositivo ha luchado durante la madrugada de este domingo para estabilizar el incendio originado el pasado jueves en Niebla (Huelva), que fue decretado de nivel dos y que ha obligado a desalojar los núcleos poblacionales de Berrocal, El Membrillo, El Pozuelo y Marigenta, ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) . El fuego deja ya más de 4.000 hectáreas calcinadas y cerca de 400 personas desalojadas.

El contingente está formado por 150 bomberos forestales, seis técnicos de operaciones, cuatro técnicos de extinción, cuatro encargados, un subdirector de Centro Operativo Provincial y otro Regional, así como por tres agentes medioambientales. También se encuentran sobre el terreno una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un Módulo de Oficina Técnica (MOT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado previamente de que, 48 horas después de su inicio, el incendio continúa siendo "de extraordinaria complejidad" debido a los constantes giros de viento y a la propagación de pavesas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitará este domingo el Puesto de Mando Avanzado del incendio en Niebla, en Huelva. Será a partir de las 10.30 horas y se reunirá con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas.

Los medios aéreos se incorporan a la extinción del incendio de Tírig (Castellon) Los medios aéreos se han incorporado al amanecer de este domingo a las labores de extinción del incendio forestal de Tírig (Castellón), que obligó la tarde de ayer a confinar el municipio de Catí, con unos 700 habitantes. Continuará así al menos hasta las 17:00 horas, hora prevista de la reunión del siguiente CECOPI. Unos 200 efectivos terrestres han trabajado durante la noche y esta madrugada en las labores de control del fuego, dificultado por la orografía del terreno, con continuos barrancos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha explicado en el Canal 24 Horas de TVE que este fuego ha calcinado 395 hectáreas con un perímetro de 15 kilómetros. Hay movilizados hasta 300 efectivos en 19 medios aéreos y 50 terrestres. "Se mantiene el nivel 2. Lo que más preocupa es la zona norte y la sur. Es prematuro decir cuando se dará por estabilizado, pero las condiciones de la noche próxima van a ser favorables como la anterior", ha explicado. El incendio de Tírig es uno de los cuatro fuegos que se declararon en el interior de la provincia de Castellón la tarde del pasado viernes, que ha afectado a unas 244 hectáreas, según datos provisionales de última hora de este sábado. Sobre las causas, se mantiene la hipótesis de que fueron provocados por los rayos caídos por las tormentas del viernes, a la espera del resultado de la investigación del Seprona.