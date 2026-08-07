Ver el eclipse de 2026: la mejor oportunidad para 38 millones de españoles

Desde la España peninsular, no hay nadie vivo que haya vivido un eclipse total de Sol. Por eso, el que ocurrirá el próximo 12 de agosto se considera una gran opción para verlo. De hecho, es una oportunidad única en la vida del 77,4% de la población de España para contemplar este fenómeno astronómico.

Son algo más de 38 millones de personas que están empadronadas en alguna de las 40 provincias donde el eclipse de 2026 alcanzará una magnitud tan alta —la fracción del diámetro del Sol que llega a cubrir la Luna— que no volverá a repetirse en nuestro tiempo. Este o los de los dos próximos años serán, además, el primer eclipse total en la vida de 29,6 millones de personas (el 60,3% de la población).

Bizkaia y Gipuzkoa vivirán su primer eclipse total desde 1900 el próximo miércoles. Y los de 2027 y 2028 son las mejores opciones en las ocho provincias andaluzas.

Canarias es un caso aparte, ya que queda lejos de las franjas de totalidad del trío de eclipses 2026-2028. Aunque ninguno será total, 982.000 personas de Las Palmas vivirán la mejor oportunidad de sus vidas para ver un eclipse en 2028; y en Santa Cruz de Tenerife solo los menores de 27 años (nacidos entre 1999 y 2025) tendrán su mejor opción ese año. Son algo más de 262.000 personas —en torno al 25% de la población de esta provincia—, porque sus mayores ya vivieron algo mejor: el eclipse parcial de 1998 en Tenerife o el total que ocultó el sol sobre Las Palmas en 1959.

Millennials: la generación mayor de 18 que menos eclipses ha visto De los 38 millones de personas que vivirán su mejor oportunidad para ver un eclipse el próximo miércoles, los más numerosos son los nacidos entre 1976 y 1985. Casi 5,9 millones de personas, principalmente de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia, que representan el 12% de la población de España. El pico exacto está en los 48 años (nacidos en 1977, 648.497 personas). Dependiendo de la provincia en la que hayan nacido, estas personas han visto una media de 16 eclipses frente a los 21 que habían experimentado a la misma edad los hombres y mujeres de la generación silenciosa (nacidos entre 1928 y 1945). Resulta evidente que cuanto más años ha vivido una persona, más eclipses ha tenido ocasión de ver. Como cabría esperar, en los casi 100 años de vida de la generación silenciosa ha habido algo más del doble de eclipses en España que en los 45 que los millennials llevan sobre la Tierra. No obstante, son los nacidos entre 1981 y 1996 quienes más destacan en el desfase de opciones de observación respecto al resto de generaciones. El porqué de esta discrepancia está en el calendario. Los millennials tuvieron mala suerte en su infancia y adolescencia. A los 18 años, habían tenido la oportunidad de contemplar una media de cinco ocultamientos del sol frente a los siete u ocho que ya habían podido ver sus generaciones predecesoras a la misma edad. Desde 1900 hasta 2150, el hueco más largo sin un solo eclipse solar visible sobre España es de 10 años: entre 1984 y 1994. Ese vacío cae justo en el centro de la infancia de esta generación. Así, un niño nacido en 1982 no pudo ver ningún eclipse hasta los 12 años. Y no termina ahí. Justo cuando los millenials empezaban a ser adolescentes y jóvenes adultos, llegaron dos sequías más: 1999-2005 (seis años sin eclipses en España) y 2006-2011 (cinco años). Es una simple coincidencia orbital/geométrica que convierte a este grupo en la generación "con peor suerte de nacimiento" en términos de eclipses. El "castigo" de calendario que han sufrido los millennials se revierte con fuerza para las dos generaciones siguientes: generaciones Z y Alfa. Así como el hueco de 1984-1994 cayó sobre la infancia millennial, ahora ocurre lo contrario. Los años 20 de este siglo acumulan nueve eclipses solares sobre España —empatados con los años 70 del pasado como la década más generosa de todo el catálogo— y los años 30 le siguen con siete. El tramo 2020-2039 concentra 16 eclipses, justo cuando la generación Z está entre la adolescencia y la juventud (cumplen 18 entre 2015 y 2030). También coincide con la infancia y adolescencia de la generación Alfa, nacidos entre 2013 y 2024, que cumplirán 18 entre 2031 y 2042.

2026, gran oportunidad para todas las edades “Premios” y “castigos” aparte, el reparto por generaciones también confirma que 2026 es la mejor opción para todas las edades por igual: desde la generación silenciosa hasta la generación Alfa, el eclipse del 12 de agosto se mantiene siempre como la mejor oportunidad para el 76% o más de los individuos de cada generación. En cuanto al de 2027, las personas para las que supone la mejor oportunidad de ver un eclipse crecen de forma constante. El peso del fenómeno cambia con la edad: de ocasión de oro para el 15,1% de la generación silenciosa a mejor momento para el 19,3% en la Alfa. Es un reflejo de que Andalucía, Ceuta o Melilla —lugares donde el eclipse del año que viene gana al de este— pesan cada vez más en la pirámide de población española por su natalidad históricamente más alta. El otro matiz generacional aparece solo en Canarias, la única región donde entra en juego 2028 y donde hay gente que ya ha vivido su mejor chance. En el archipiélago, cuanto más joven es la generación, menos tiempo ha tenido para haber visto ya algo superior, de modo que un 4% de los Alfa reserva su mejor cita para 2028 frente a apenas un 3,5% de la generación silenciosa, que ya no ha tenido ni tendrá un eclipse mejor por delante que el que ya vivió en 1959. En el siguiente gráfico puedes consultar el número de eclipses vividos según tu año de nacimiento y la provincia en la que hayas nacido:

Corredor Mediterráneo, zona privilegiada para los eclipses De las 40 provincias españolas en las que el eclipse del próximo miércoles es el de mayor magnitud que ocurrirá en los próximos 100 años, 27 se encuentran dentro de la franja de totalidad. Entre ellas están Madrid, Valencia, Alicante, Baleares, A Coruña, Asturias, el País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja y buena parte de Castilla y León. Algunas forman parte de la lista de regiones españolas más afortunadas respecto a la observación de eclipses. Desde 1900 y hasta 2028 ha habido cuatro eclipses totales o anulares en Guadalajara, Cuenca, Madrid, Baleares y toda la Comunidad Valenciana. Del mismo modo, con tres eclipses visibles desde comienzos del siglo pasado en cada una de ellas, Murcia, Toledo o Albacete son algunas de las otras 13 provincias para las que el eclipse de 2026 no será total, pero seguirá siendo su mejor opción para verlo por la magnitud que alcanzará.

Los pueblos que se perderán el eclipse de 2026 Otra particularidad del eclipse del próximo miércoles es que ocurrirá al atardecer, con el sol muy cerca del horizonte. Esto hace tan imprescindible elegir una buena ubicación para verlo que las comunidades autónomas han establecido espacios específicos y el Instituto Geográfico Nacional ha creado una aplicación para encontrar un buen punto de observación. Todas estas precauciones se deben a que el relieve juega un papel fundamental: una montaña en la línea de visión puede hacer que una localidad no disfrute del eclipse total pese a que, teóricamente, debería verlo. Esto es lo que ocurre en 27 pueblos de España. Tormos, en el noroeste de Alicante, es el más afectado. Ubicada al pie del monte Recingles, esta localidad de poco más de 300 habitantes pasa de una totalidad teórica del 100% a una del 61,8%. El sol se habrá escondido cuando el diámetro cubierto rebase ese porcentaje. Lo mismo ocurre en Itsasondo (Gipuzkoa), Etxarri (Navarra) o Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), donde la magnitud del eclipse baja del 100% a valores entre el 60 y el 70%. El relieve hace que otras 176 localidades pierdan una parte del eclipse parcial que en teoría deberían disfrutar. El caso más destacado es el de Villanova (Huesca), en la vertiente occidental del valle de Benasque. Allí, el eclipse empezará después de que el sol se haya escondido detrás de las montañas, pasando de una magnitud teórica del 99,5% a una real de 0%. Los lugares donde más gente se verá afectada por los accidentes geográficos son las mallorquinas Sa Pobla y Bunyola, que superan los 15.000 y 7.600 habitantes y pierden 5 y 28,5 puntos porcentuales desde la totalidad, respectivamente. También en la tarraconense Roquetes, que con unos 8.600 vecinos sufre una reducción de 3,4 puntos.