¿Podrás ver el eclipse o te lo taparán las nubes? El mapa de la nubosidad histórica en tu municipio
- Consulta qué cielo ha hecho en promedio en tu localidad la segunda semana de agosto de los últimos 20 años
- Los cielos despejados son más probables en la meseta, el valle del Ebro en Zaragoza y Baleares
Una vista despejada del sol durante un eclipse solar es clave para disfrutar plenamente del espectáculo astronómico. Para encontrarse bajo un cielo limpio los buscadores de eclipses tienen muy en cuenta el humo de los incendios, la calima o especialmente las nubes, y más aún en un eclipse como el que toca a España, con el sol muy bajo en el horizonte. Como referencia, en el siguiente mapa puedes consultar la nubosidad media de cada municipio en los últimos 20 años, durante la hora aproximada a la que se produce el eclipse total.
Dentro de la banda de totalidad, la zona donde el eclipse será absoluto, la región que estadísticamente presenta más nubes es la cornisa Cantábrica, donde la posibilidad de encontrar cielos despejados cae por debajo del 50%. Por el contrario, la meseta central en Castilla y León y Castilla-La Mancha, así como el valle del Ebro son lugares donde la posibilidad de encontrar cielos despejados supera el 50% o incluso el 70%, según el análisis de DatosRTVE y los expertos consultados. Aemet, que ha elaborado un informe sobre las zonas que estadísticamente presentan menos nubes en esas fechas, advierte de que en estos lugares pueden aparecer nubes por la tarde que dificulten la observación directa del astro.
La estrategia para encontrar el mejor lugar
El meteorólogo canadiense Jay Anderson, un referente en climatología de eclipses explica cuál sería su estrategia: “Si estuviese en España probablemente montaría una especie de campamento base en algún sitio entre Burgos y Valladolid”, explica por videollamada desde Winnipeg, Canadá, antes de embarcarse para guiar a un grupo de cazadores de eclipses por el mar de Groenlandia. En esta llanura son menos frecuentes las tormentas que en las zonas montañosas y boscosas, como puede ser la sierra segoviana. La llanura abierta es un punto ideal para observar el eclipse, porque la cordillera Cantábrica al norte se queda la humedad que los vientos del Atlántico no paran de empujar contra la costa, y el sistema Ibérico se queda las nubes al sur: el mapa superior muestra esa sutil región más nubosa.
Otro lugar de observación destacado de entre aquellos en los que el eclipse será total son los alrededores de Zaragoza. De entre los lugares en los que el eclipse será parcial, la mitad sur peninsular cuenta con muchas posibilidades de apreciar el eclipse con el cielo despejado. El siguiente gráfico sigue el recorrido que hará la sombra de la Luna por España, tanto en la zona más al norte como al sur y en la línea del centro, así como la media histórica de cielos cubiertos por nubes en las principales localidades. Cuantas menos nubes, más posibilidades de presenciar el fenómeno.
Se debe tener en cuenta que el eclipse que toca España apenas durará un minuto y medio, el cielo no llegará a oscurecerse como si fuese de noche. “La luz será más bien parecida a un cielo muy nublado”, explica Anderson, que lleva persiguiendo eclipses desde los ochenta. La estrategia del meteorólogo es estar atento del pronóstico de nubosidad actualizado —combinar varios, entre ellos el de Aemet —, y elegir a dos días vista un punto desde el que verlo. “Si te vas a mover, tienes que asumir que puede haber miles de personas que también se van a mover. Así que hay que moverse pronto, confiando en el pronóstico del tiempo para llegar al sitio adecuado. El 10 de agosto ya se podrá saber a dónde hay que ir”, expone Anderson. El problema es la imprevisibilidad de dónde caerá, de caer, una tormenta de tarde, tan comunes en agosto. “El problema es que cuando una tormenta aparece no sabes exactamente dónde va a estar hasta que comienza. Pero dos días antes es el momento en el que los modelos meteorológicos comienzan a ser muy precisos. Si no se quiere correr riesgos, se debería apuntar a un lugar donde varios modelos indiquen que va a estar despejado”.
Una mala tarde de nubes
Anderson ha estudiado las imágenes satelitales del 12 de agosto de los últimos 21 años, para hacer una estimación de en cuántas ocasiones se habría visto el eclipse sin nubes. En tierra de campos, el eclipse habría sido perfectamente visible en 17 de los últimos 21 años. En los alrededores de Zaragoza se habría podido contemplar en 18 de los últimos 21 años. De hecho, Anderson solo se inclina por la primera región porque está más cerca de la línea de centralidad, y el eclipse total durará unos segundos más. A lo largo de la costa Cantábrica, por el contrario, solo se habría podido observar con claridad en 10 de los 21 días.
Estos cálculos estadísticos ayudan a elegir el lugar desde donde se presenciará el eclipse, pero no predicen qué ocurrirá el día D. Para eso habrá que consultar la previsión del tiempo. De hecho, por mucha previsión que se haga, la tarde puede salir mala para ver eclipses. El 12 de agosto de 2025, por ejemplo, fue un día que amaneció despejado, pero que se cubrió de nubes por la tarde. De repetirse las mismas condiciones, prácticamente nadie en España podrá tener una vista despejada del sol por la tarde. La siguiente animación muestra qué ocurrió el año pasado.
Estas condiciones no son las comunes en agosto en España, pues la climatología aquí trabaja a favor de este país soleado que suele estar mayoritariamente despejado. Aunque todo puede pasar. Esta es la vista desde el espacio de la península Ibérica los últimos cuatro años.
Los últimos 12 de agosto vistos desde el espacio
Fuente: EUMETSAT / MSG SEVIRI (natural colour). © EUMETSAT
A la vista de estas imágenes, de hecho, un buen lugar apartado de las nubes de la península serían las Islas Baleares. El problema, en este caso, es que el sol estará muy bajo en el horizonte, apenas unos minutos antes de que desaparezca visualmente en el mar. “Yo solo he podido ver un eclipse pegado al horizonte una vez, es precioso, pero los problemas con las nubes se multiplican. Aunque Mallorca es un buen sitio, porque el agua entre Baleares y la península no suele dar lugar a tormentas o nubes convectivas”, expone el meteorólogo Anderson. El siguiente gráfico coloca a Ibiza y Palma entre los lugares con mayores probabilidades de contar con cielos despejados.
Un eclipse en temporada de incendios
Más allá de las nubes, hay otro fenómeno veraniego que puede entorpecer gravemente la visibilidad del eclipse, tanto los incendios que esta temporada están abrasando España como el humo que generan.
El consejo del cazador de eclipses en el caso de encontrarse en las cercanías de un incendio es ser consciente de cómo se comporta el humo: “Hay que asegurarse de que no haya un incendio al oeste de donde te encuentres durante el eclipse. El humo de los incendios deja una banda alargada, pero muy estrecha. Normalmente con conducir unos 15 kilómetros es suficiente”. Para terminar, Anderson recomienda disfrutar con seguridad de este fenómeno astronómico tan previsible como fascinante, y ni siquiera intentar fotografiarlo. “Cuando la corona está alrededor del Sol y la ves con un poco de aumento, es como mirar a través de varias capas de cortinas: se ve un detalle maravilloso en la corona, y nadie puede fotografiar eso; solo se puede experimentar”.
Metodología
Los datos históricos de nubosidad no son una previsión de qué nubosidad se prevé para el próximo 12 de agosto. Es un promedio de cómo suele estar el cielo a la hora del día en la que el eclipse recorrerá España, sobre las 20:30 horas de mediados de agosto. Para calcular y representar en el mapa ese promedio se ha tomado el conjunto de datos de reanálisis ERA5 europeo.
Para cada punto del mapa se muestra qué porción de cielo estaba cubierta por nubes, siendo 0% totalmente despejado y 100% completamente cubierto. Se ha utilizado Open-Meteo Archive para la descarga de los datos. El cálculo se hace sobre celdas de unos 25 kilómetros de lado, y cada celda muestra la media aritmética de nubosidad para las 20:30 horas de los días 9 al 15 de agosto de los años 2006 a 2025.
Para mejorar la comprensión de los porcentajes en el mapa, DatosRTVE los ha hecho corresponder con los conceptos que presenta al público la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que mide la nubosidad en octavos de cielo cubierto, desde despejado cuando menos de un octavo presenta nubes, hasta completamente cubierto.
Este análisis estadístico se ha realizado con apoyo de modelos de de inteligencia artificial.