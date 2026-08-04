Una vista despejada del sol durante un eclipse solar es clave para disfrutar plenamente del espectáculo astronómico. Para encontrarse bajo un cielo limpio los buscadores de eclipses tienen muy en cuenta el humo de los incendios, la calima o especialmente las nubes, y más aún en un eclipse como el que toca a España, con el sol muy bajo en el horizonte. Como referencia, en el siguiente mapa puedes consultar la nubosidad media de cada municipio en los últimos 20 años, durante la hora aproximada a la que se produce el eclipse total.

Dentro de la banda de totalidad, la zona donde el eclipse será absoluto, la región que estadísticamente presenta más nubes es la cornisa Cantábrica, donde la posibilidad de encontrar cielos despejados cae por debajo del 50%. Por el contrario, la meseta central en Castilla y León y Castilla-La Mancha, así como el valle del Ebro son lugares donde la posibilidad de encontrar cielos despejados supera el 50% o incluso el 70%, según el análisis de DatosRTVE y los expertos consultados. Aemet, que ha elaborado un informe sobre las zonas que estadísticamente presentan menos nubes en esas fechas, advierte de que en estos lugares pueden aparecer nubes por la tarde que dificulten la observación directa del astro.

La estrategia para encontrar el mejor lugar El meteorólogo canadiense Jay Anderson, un referente en climatología de eclipses explica cuál sería su estrategia: “Si estuviese en España probablemente montaría una especie de campamento base en algún sitio entre Burgos y Valladolid”, explica por videollamada desde Winnipeg, Canadá, antes de embarcarse para guiar a un grupo de cazadores de eclipses por el mar de Groenlandia. En esta llanura son menos frecuentes las tormentas que en las zonas montañosas y boscosas, como puede ser la sierra segoviana. La llanura abierta es un punto ideal para observar el eclipse, porque la cordillera Cantábrica al norte se queda la humedad que los vientos del Atlántico no paran de empujar contra la costa, y el sistema Ibérico se queda las nubes al sur: el mapa superior muestra esa sutil región más nubosa. Otro lugar de observación destacado de entre aquellos en los que el eclipse será total son los alrededores de Zaragoza. De entre los lugares en los que el eclipse será parcial, la mitad sur peninsular cuenta con muchas posibilidades de apreciar el eclipse con el cielo despejado. El siguiente gráfico sigue el recorrido que hará la sombra de la Luna por España, tanto en la zona más al norte como al sur y en la línea del centro, así como la media histórica de cielos cubiertos por nubes en las principales localidades. Cuantas menos nubes, más posibilidades de presenciar el fenómeno. Oviedo, la zona más nubosa. Palma, la que menos Se debe tener en cuenta que el eclipse que toca España apenas durará un minuto y medio, el cielo no llegará a oscurecerse como si fuese de noche. “La luz será más bien parecida a un cielo muy nublado”, explica Anderson, que lleva persiguiendo eclipses desde los ochenta. La estrategia del meteorólogo es estar atento del pronóstico de nubosidad actualizado —combinar varios, entre ellos el de Aemet —, y elegir a dos días vista un punto desde el que verlo. “Si te vas a mover, tienes que asumir que puede haber miles de personas que también se van a mover. Así que hay que moverse pronto, confiando en el pronóstico del tiempo para llegar al sitio adecuado. El 10 de agosto ya se podrá saber a dónde hay que ir”, expone Anderson. El problema es la imprevisibilidad de dónde caerá, de caer, una tormenta de tarde, tan comunes en agosto. “El problema es que cuando una tormenta aparece no sabes exactamente dónde va a estar hasta que comienza. Pero dos días antes es el momento en el que los modelos meteorológicos comienzan a ser muy precisos. Si no se quiere correr riesgos, se debería apuntar a un lugar donde varios modelos indiquen que va a estar despejado”.