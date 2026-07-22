De Halley a Einstein: la ciencia de los eclipses que iluminó la física moderna

A partir del siglo XVII algo cambió en el cielo, y los eclipses dejaron de ser un presagio relacionado con la superstición para convertirse en un instrumento científico. Los astrónomos empezaron a usarlos para medir, verificar y, en algún caso, reescribir la física. Durante esos breves minutos en los que la Luna ocultaba el Sol, se abrían oportunidades únicas para observar fenómenos invisibles el resto del tiempo.

Gracias a los eclipses se organizó uno de los primeros experimentos científicos con participación ciudadana, se descubrió un elemento químico antes de encontrarlo en la Tierra o se obtuvo la prueba que confirmó una de las teorías más revolucionarias de la historia, solo por citar algunos de los ejemplos más conocidos. Así es como la sombra de la Luna ayudó a transformar nuestra comprensión del universo.

"Los eclipses han sido auténticos laboratorios naturales. Mucho antes de que existieran telescopios específicamente solares, los eclipses permitieron estudiar aspectos del Sol que permanecen ocultos en condiciones normales. Gracias a ellos se descubrió la cromosfera, se observó por primera vez la corona solar con detalle y se identificaron fenómenos físicos fundamentales", explica a RTVE Noticias Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y del Real Observatorio de Madrid (IGN), que ha sido designado presidente de la comisión científica del trío de eclipses que serán visibles desde España en 2026, 2027 y 2028.

"También sirvieron para perfeccionar las teorías sobre el movimiento de la Tierra y la Luna y para comprobar con extraordinaria precisión la teoría de la relatividad general de Einstein. No es exagerado decir que, a lo largo de la historia, algunos de los avances más importantes de la astronomía y de la física han estado ligados a la observación de eclipses", subraya este especialista.

Halley y el primer experimento ciudadano El 3 de mayo de 1715, un eclipse solar cruzó Inglaterra de oeste a este. Edmond Halley, el astrónomo al que debe su nombre el cometa más famoso del cielo, ya lo había predicho, y publicó un mapa con la trayectoria que la sombra de la Luna dibujaría sobre el país, que distribuyó en forma de hoja volante. El gesto tenía una intención política explícita. El rey Jorge I, con escasa aceptación popular, había accedido al trono recientemente, y una rebelión jacobita se fraguaba en su contra. Halley temía que la superstición popular, que veía en los eclipses un augurio de catástrofe, alimentara ese descontento, y quiso neutralizarla. Pero también quería datos. En su panfleto se dirigió a los "curiosos" de Inglaterra pidiéndoles que observaran el cielo durante el fenómeno astronómico y anotaran sus observaciones. Gracias a ello, recibió suficiente información para corregir sus cálculos en unas 40 millas, y publicó una segunda hoja volante con la trayectoria rectificada y una predicción para el eclipse de 1724. No fue otra cosa que lo que actualmente se conoce como ciencia ciudadana. "Sin ninguna duda, aquel eclipse memorable puede considerarse uno de los primeros ejemplos de ciencia ciudadana. Halley comprendió que reunir observaciones realizadas desde muchos lugares permitiría mejorar el conocimiento del eclipse y contrastar los cálculos teóricos. Cuando leemos hoy sobre aquella experiencia tenemos que concluir que fue una iniciativa extraordinariamente moderna", apunta Rafael Bachiller, quien añade que "al mismo tiempo, el eclipse constituyó una brillante demostración del poder predictivo de la mecánica de Newton. Que pudiera anunciarse con tanta precisión dónde y cuándo se produciría la totalidad reforzó enormemente la confianza en el método científico, en esa forma de hacer ciencia que está basada en leyes universales y en predicciones verificables mediante la observación o la experimentación". Los eclipses ayudaron a transformar nuestra comprensión del universo. GETTY IMAGES

El elemento desconocido: helio La totalidad de un eclipse, ese breve espacio de tiempo en el que la Luna tapa el disco solar por completo, ofrece algo que en condiciones normales resultaba imposible de observar: la corona, la atmósfera exterior del Sol, que habitualmente queda oculta bajo el resplandor del astro. Durante siglos fue el único momento en que los científicos podían estudiarla. El 18 de agosto de 1868, un eclipse de Sol cruzó Guntur, India. El astrónomo francés Pierre Janssen apuntó su espectroscopio hacia la corona y registró una línea amarilla desconocida, que identificó como un elemento nuevo. Dos meses después, el inglés Norman Lockyer observó la misma línea desde Inglaterra y llegó a una conclusión idéntica: aquello era un elemento nuevo. Habría que esperar hasta 1895, cuando William Ramsay lo aisló de un mineral de uranio, para encontrarlo en la Tierra. "En mi opinión, este es uno de los ejemplos más bellos de cómo la observación astronómica puede transformar nuestro conocimiento de la naturaleza. Durante el eclipse de 1868 se detectó una línea espectral (en el rango amarillo del espectro electromagnético visible) que no correspondía a ningún elemento conocido y se propuso la existencia de uno nuevo: el helio, llamado así por Helios, el Sol. ¡Y tuvieron que pasar décadas para encontrarlo también en la Tierra!", comenta el astrónomo Rafael Bachiller. "Aquel descubrimiento demostró que la espectroscopia permitía conocer la composición química de las estrellas sin necesidad de ir allí para tomar muestras. Se abrió así el camino a la astrofísica moderna, que estudia el universo analizando la luz (a veces muy tenue) que recibimos de los astros", agrega.