La ESA escoge León como punto de encuentro ciudadano en España para vivir el eclipse solar el 12 de agosto

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha escogido la ciudad de León como punto de encuentro ciudadano en España para vivir el eclipse solar el próximo día 12 de agosto, lo que convertirá a la capital leonesa en referente nacional e internacional de divulgación científica en torno a este fenómeno "excepcional".

Así lo ha anunciado este miércoles la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, que ha incidido en la importancia de este evento que constituye "una oportunidad única" para dar visibilidad tanto a la ciudad de León como a la Institución universitaria.

La ESA, la Universidad de León y el Ayuntamiento de León trabajan de manera conjunta en la elaboración de un programa en torno al eclipse que girará en torno a la formación y divulgación con charlas y talleres enfocados a todo tipo de público y cuyos pormenores se desgranarán a finales del próximo mes de abril.

"Enclave privilegiado para la observación del eclipse" "León es un enclave privilegiado para la observación del eclipse, pero hoy damos un paso más. Con este evento queremos que no sea solo un lugar privilegiado, sino que se pueda comprender, que se pueda aprender del eclipse y, sobre todo, que podamos acercarlo a los ciudadanos, siempre desde el conocimiento científico, que es lo que podemos aportar desde la Universidad", ha señalado la rectora. En este sentido, ha incidido en que la programación que se llevará a cabo en torno al eclipse nace con una vocación de carácter divulgativo y abierto a toda la sociedad y contará con expertos en la materia de la propia ULE y otras instituciones académicas, así como integrantes de la Agencia Estatal Europea que han participado en misiones espaciales. "El próximo 12 de agosto no va a ser solo una fecha para mirar al cielo, sino también una oportunidad para mirar más lejos, para despertar, para inspirar, para despertar vocaciones, para acercar la ciencia a la sociedad y para demostrar que León y su universidad pueden estar en el centro de los grandes acontecimientos científicos internacionales", ha resaltado.