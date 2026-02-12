Â¿CÃ³mo se verÃ¡ el eclipse en LeÃ³n, Islas Canarias, Sevilla o Madrid?
- Te detallamos los horarios de las ciudades donde mejor se verá este fenómeno meteorológico
Durante el atardecer del 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. En nuestro país, el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. El primer lugar donde será visible será Galicia, siendo uno de los lugares con mejor visibilidad, pero, Asturias, será el mejor lugar para disfrutar de este fenómeno astronómico. Para conocer todos los detalles, Jacob Petrus nos muestra en esta gráfica la franja de totalidad que va a tener el eclipse total de Sol.
"Atravesará el Ártico, parte de Groenlandia e Islandia, cruzará el Atlántico y entrará en la Península Ibérica por el noroeste, cruzándola y pasando por numerosas capitales, desde A Coruña hasta Palma", señalaba. "Ya hemos visitado Gijón, pero si os parece, para que os hagáis una idea todavía más clara, vamos a simular cómo se verá el eclipse en otras 5 ciudades españolas".
¿Dónde será parcial o total?
"Empezamos por Santa Cruz de Tenerife. Aquí, y en todas las Islas Canarias, se verá así, de forma parcial, esperando un máximo de ocultación del 70% a las 7 y 54. Viajamos ahora a la Península, con la primera parada en Sevilla, donde el eclipse también será parcial, pero cubriendo el 95% del disco solar justo a las 20 y 38". Aunque en Madrid no será tan espectacular como en el norte del país, también se verá casi en su totalidad. "En Madrid, el eclipse será casi casi total, ocultando técnicamente el 99% del Sol a las 20 y 32".
Castilla y León es otro de los lugares marcados en rojo donde se podrá disfrutar en su totalidad. "Nos vamos ahora al noroeste peninsular, concretamente a León. Aquí, como podéis ver, sí que se verá de forma total, tapando el 100% del astro rey, teniendo el máximo una duración de 1 minuto y 45 segundos, entre las 20:28 y las 20:30". "Y por último, nos desplazamos a Palma, donde también será total. Durará 1 minuto y 36 segundos, entre las 20:31 y las 20:33 horas".
Sin embargo, para poder ver el eclipse con toda la precaución del mundo, no podemos olvidarnos de adquirir unas gafas especializadas y homologadas. "Y atentos, porque no nos vamos a cansar de decirlo. Aunque el Sol esté muy bajo y lo veamos inofensivo, es súper importante que uséis unas gafas especiales homologadas, o métodos de proyección indirecta para no quemarnos la retina y sufrir ceguera permanente. Así que, yo no me la jugaría, mejor llevar las gafas todo el tiempo", avisaba Jacob.