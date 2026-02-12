Â¿CÃ³mo se verÃ¡ el eclipse en LeÃ³n, Islas Canarias, Sevilla o Madrid?

Durante el atardecer del 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. En nuestro país, el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. El primer lugar donde será visible será Galicia, siendo uno de los lugares con mejor visibilidad, pero, Asturias, será el mejor lugar para disfrutar de este fenómeno astronómico. Para conocer todos los detalles, Jacob Petrus nos muestra en esta gráfica la franja de totalidad que va a tener el eclipse total de Sol.

"Atravesará el Ártico, parte de Groenlandia e Islandia, cruzará el Atlántico y entrará en la Península Ibérica por el noroeste, cruzándola y pasando por numerosas capitales, desde A Coruña hasta Palma", señalaba. "Ya hemos visitado Gijón, pero si os parece, para que os hagáis una idea todavía más clara, vamos a simular cómo se verá el eclipse en otras 5 ciudades españolas".