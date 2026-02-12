Â¿CuÃ¡les son las mejores Comunidades AutÃ³nomas y ciudades para ver el eclipse?
- Te contamos las cinco CCAA y las cinco ciudades donde se verá todavía mejor
¿Cómo predicen los astrónomos un eclipse?¿Cuáles son los mejores lugares para observarlo? El equipo de Aquí la Tierra se ha desplazado hasta la Puebla de Almoradiel, en Toledo, para que el Observatorio Astronómico de la Hita responda a todas nuestras preguntas. Los astrónomos predicen los eclipses calculando con alta precisión matemática las órbitas y posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna. Además, utilizan efemérides astronómicas y modelos computacionales para determinar cuándo estos astros se alinean perfectamente en los nodos orbitales, permitiendo predecir fenómenos con siglos de antelación.
Leonor Ana Hernández, de la Fundación Astrohita, nos lo cuenta de primera mano. "Históricamente, siempre ha sido muy importante predecir cuándo se iban a dar los eclipses, por lo tanto, los astrónomos se encargaban de observar el cielo y detectar patrones de cambios", señala. Pero, en España, ¿hace cuánto que no ocurre?. "Descubrieron que cada 18 años se repetía el mismo ciclo de las posiciones del Sol, la Tierra y la Luna. En España, hace más de 100 años que no coinciden los eclipses totales sobre nuestra superficie".
¿Qué es una triada de eclipses?¿Cuándo y dónde podrán verse en España?
La tríada de eclipses, conocida como el 'Trío ibérico', es un fenómeno astronómico excepcional en el que tres eclipses solares (dos totales y uno anular) serán visibles desde España en años consecutivos. "Vuelve a aparecer una triada de tres eclipses seguidos en España que nos van a coincidir prácticamente en nuestra zona. En 2026, 2027 y 2028 van a ir completamente seguidos. Anteriormente, sucedió en 1900, 1905 y 1912 en nuestro país".
Además, Ana relata detalladamente cuál será la trayectoria del eclipse que podrá verse el 12 de agosto de este mismo año. "El eclipse de 2026 va a tener una trayectoria muy curiosa: va a entrar por la parte del Cantábrico, atravesará el norte de España y acabará saliendo por Castellón y Baleares, donde terminará. Por lo tanto, de la mitad de la península hacia abajo, no será total sino parcial".
Por último, una de las cosas más importantes para el curioso espectador es dónde se verá mejor este eclipse y en qué lugares. "Las cinco Comunidades donde se podrá ver el eclipse total son Asturias, Castilla y León, Guadalajara, Aragón y Baleares, donde será un auténtico espectáculo sobre el mar". Sin embargo, para poder observarlo de forma segura, deberemos utilizar gafas especiales y homologadas para eclipses, no vale cualquiera. Su duración será de 1 minuto y unos pocos segundos". Y para terminar de estrechar el cerco, Leonor nos ha contado las ciudades donde se verá todavía mejor. "A Coruña, Palencia, Burgos y Zaragoza se verá de forma espectacular, pero la mejor será Gijón con el mar como testigo y tendrá una duración mayor". ¡Estamos deseando que llegue ese día!