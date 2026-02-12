Â¿CuÃ¡les son las mejores Comunidades AutÃ³nomas y ciudades para ver el eclipse?

¿Cómo predicen los astrónomos un eclipse?¿Cuáles son los mejores lugares para observarlo? El equipo de Aquí la Tierra se ha desplazado hasta la Puebla de Almoradiel, en Toledo, para que el Observatorio Astronómico de la Hita responda a todas nuestras preguntas. Los astrónomos predicen los eclipses calculando con alta precisión matemática las órbitas y posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna. Además, utilizan efemérides astronómicas y modelos computacionales para determinar cuándo estos astros se alinean perfectamente en los nodos orbitales, permitiendo predecir fenómenos con siglos de antelación.

Leonor Ana Hernández, de la Fundación Astrohita, nos lo cuenta de primera mano. "Históricamente, siempre ha sido muy importante predecir cuándo se iban a dar los eclipses, por lo tanto, los astrónomos se encargaban de observar el cielo y detectar patrones de cambios", señala. Pero, en España, ¿hace cuánto que no ocurre?. "Descubrieron que cada 18 años se repetía el mismo ciclo de las posiciones del Sol, la Tierra y la Luna. En España, hace más de 100 años que no coinciden los eclipses totales sobre nuestra superficie".