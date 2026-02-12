Â¿QuÃ© es un eclipse? Jacob Pretus te lo explica con realidad aumentada
- Dentro de seis meses, en España tendrá lugar el primer eclipse en más de un siglo
¡Bienvenidos al observatorio espacial de Aquí la Tierra! Desde el programa, estamos preparándolo todo para el eclipse total de Sol que vamos a vivir dentro de 6 meses, más concretamente el 12 de agosto. Además, tenemos una buena noticia: España es el país donde mejor se va a ver. La península ibérica no ha visto este tipo de eclipses desde 1912 y no queremos perdernos este fenómeno que no se suele repetir con mucha frecuencia a lo largo de los años.
¿Sabías que el origen de la palabra eclipse se deriva de una antigua expresión griega (ekleipsis) que significa abandono? El eclipse total de sol más largo del siglo XXI se produjo el 22 de julio de 2009 sobre la India, Nepal, Bután y China. Alcanzó su punto máximo en el Océano Pacífico, pero la oscuridad duró 6 minutos y 29 segundos. Ahora es el turno de nuestro país, pero ¿sabes exactamente lo que es un eclipse? ¡Te lo contamos!
¿Qué es un eclipse?
Un eclipse solar es una alineación conformada por el Sol, la Luna y la Tierra. La Luna está directamente entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra en nuestro planeta. Si estás en la parte oscura, verás un eclipse total. Si estás en la parte de luz, verás un eclipse parcial. En términos astronómicos estamos ante una conjunción cósmica, galáctica o celestial porque para que se de un eclipse y lo veamos aquí, tiene que coincidir que la Luna se alinee perfectamente entre el Sol y la Tierra, creando una sombra sobre España.
¿Qué es lo que va a suceder dentro de 6 meses? La órbita de la Luna va a ocultar con precisión el disco del Sol dando lugar a un momento que será mágico, visto desde la Tierra, con el alineamiento perfecto de los tres astros. La umbra, donde se producirá el eclipse total, se localizará en amplias zonas de nuestro país y la penumbra, en las áreas de alrededor. La bella simetría de un eclipse solar total se debe a que el sol es, 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejos de la Tierra, por lo que los dos cuerpos parecen exactamente del mismo tamaño en el cielo.
Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia.