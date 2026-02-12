Â¿QuÃ© es un eclipse? Jacob Pretus te lo explica con realidad aumentada

¡Bienvenidos al observatorio espacial de Aquí la Tierra! Desde el programa, estamos preparándolo todo para el eclipse total de Sol que vamos a vivir dentro de 6 meses, más concretamente el 12 de agosto. Además, tenemos una buena noticia: España es el país donde mejor se va a ver. La península ibérica no ha visto este tipo de eclipses desde 1912 y no queremos perdernos este fenómeno que no se suele repetir con mucha frecuencia a lo largo de los años.

¿Sabías que el origen de la palabra eclipse se deriva de una antigua expresión griega (ekleipsis) que significa abandono? El eclipse total de sol más largo del siglo XXI se produjo el 22 de julio de 2009 sobre la India, Nepal, Bután y China. Alcanzó su punto máximo en el Océano Pacífico, pero la oscuridad duró 6 minutos y 29 segundos. Ahora es el turno de nuestro país, pero ¿sabes exactamente lo que es un eclipse? ¡Te lo contamos!