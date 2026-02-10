¿Cuál es proceso manual del azafrán hasta que llega a la mesa? Te lo contamos paso a paso
- El denominado 'oro rojo' se puede envasar de dos formas: enhebra o molido
- Sigue toda la actualidad de Aquí la Tierra, en RTVE Play
Cada español consumimos de media al año 150 gramos, o 0,15 kilos, de especias. ¿Parece poco, verdad? Pues, con esa cantidad mínima, tenemos sabor y aroma de sobra para 12 meses. Porque la pimienta, la canela, el clavo, el pimentón o el comino, son la demostración palpable de que “lo bueno, viene en frascos pequeños”. Y esto se hace todavía más evidente con la especia más delicada de todas: el azafrán. El denominado 'oro rojo' se cuida, se cultiva y se vende en Novelda, Alicante, más concretamente en la legendaria 'Carmencita'.
El minucioso proceso requiere paciencia, especialmente porque los bulbos necesitan condiciones específicas de suelo y clima, generalmente veranos secos e inviernos fríos. Pero, ¿de dónde sale el azafrán? Esta especie se extrae de los pistilos de una flor y hacen falta unas 200.000 de ellas para un kilo de azafrán. Para conocerlo más a fondo, Aquí la Tierra se ha desplazado hasta la ciudad alicantina y allí nos ha recibido Jesús, sobrino de la famosa Carmencita.
"Hay dos formas de envasarlo: enhebrar o moler"
"Aquí tenemos unos cinco kilos de azafrán, nosotros lo compramos ya tostado, los pistilos vienen unidos y lo que hacemos es airearlo para que se puedan envasar más fácilmente. Hay dos tipos de envasar este oro rojo: enhebra y molido. El primero se hace en envases de un gramo y lo que hacemos es utilizar una pesa con semáforo que nos indica cuánto azafrán hemos introducido, si nos pasamos o si falta cantidad".
Además, Jesús nos ha mostrado una reliquia familiar que todavía perdura: el envasado con papel y el rostro de su tía. "Este formato le tengo mucho cariño. Es el envase original. Carmencita era mi tía y este formato sirve para guisar e incluso el papel podemos utilizarlo para tostarlo encima de la olla. Hay mucha historia en todo esto". El proceso hasta que llega a la mesa es manual y la paciencia es la mayor virtud para poder realizarlo con eficacia. "El proceso es totalmente manual por la delicadeza del propio producto. La máquina son las manos humanas y su delicadeza. Por mucha Inteligencia Artificial, jamás podrá sustituirse", aclara.
Después de disfrutar del proceso de enhebrar, toca conocer la forma molida de esta especia. "El proceso, tras airearlo, se colocan las hebras en un molino muy especial, se muele y se tamiza porque siempre hay que mezclar la parte amarilla del pistilo y la roja, para que se quede homogénea la mezcla una vez molido". Por último, Jesús nos muestra las fotos de sus abuelos, los pioneros en este proceso y creadores de 'Carmencita', un lugar repleto de historia y de azafrán.