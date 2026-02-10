¿Cuál es proceso manual del azafrán hasta que llega a la mesa? Te lo contamos paso a paso

Cada español consumimos de media al año 150 gramos, o 0,15 kilos, de especias. ¿Parece poco, verdad? Pues, con esa cantidad mínima, tenemos sabor y aroma de sobra para 12 meses. Porque la pimienta, la canela, el clavo, el pimentón o el comino, son la demostración palpable de que “lo bueno, viene en frascos pequeños”. Y esto se hace todavía más evidente con la especia más delicada de todas: el azafrán. El denominado 'oro rojo' se cuida, se cultiva y se vende en Novelda, Alicante, más concretamente en la legendaria 'Carmencita'.

El minucioso proceso requiere paciencia, especialmente porque los bulbos necesitan condiciones específicas de suelo y clima, generalmente veranos secos e inviernos fríos. Pero, ¿de dónde sale el azafrán? Esta especie se extrae de los pistilos de una flor y hacen falta unas 200.000 de ellas para un kilo de azafrán. Para conocerlo más a fondo, Aquí la Tierra se ha desplazado hasta la ciudad alicantina y allí nos ha recibido Jesús, sobrino de la famosa Carmencita.

