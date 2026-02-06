La historia del Puente de Cártama: inspirado en las ideas de Gustav Eiffel

La historia de este punto geográfico nace en Cártama, Málaga, donde este puente separa la vida entre los dos lados del río Guadalhorce. Un cruce de caminos que permitía que frutas y verduras llegaran hasta Málaga. Sin embargo, la última gran crecida del río la protagoniza este célebre puente de hierro que se ha convertido en todo un símbolo de resistencia. "Estamos en un lugar que ha sido condicionante de la expansión humana en la comarca. El río Guadalhorce recoge agua desde la comarca de Antequera hasta la comarca de Ronda. Las personas necesitaban expandirse, comerciar, y este lugar ofrecía una situación idónea para comunicarse con las localidades cercanas como para carruajes y personas", nos comentaba Fernando Bravo, cronista de Cártama.

"En el S.XV se instaló una barca, esa barca desembocó después en un puente de madera que estuvo casi cuatro siglos. Toda la masa forestal que arrastraba el puente se quedaba del otro lado y este río no solo inundaba, sino que enriquecía las tierras y la fertilizaba. Incluso era un motivo económico para los vecinos de la zona porque se ganaban unas perras cruzando el puente con un carruaje o incluso sobre la espalda de otra persona".