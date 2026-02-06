La historia del Puente de Cártama: inspirado en las ideas de Gustav Eiffel
- El creador de la famosa torre de París, estuvo un año tomando medidas en esta ciudad de Málaga
La historia de este punto geográfico nace en Cártama, Málaga, donde este puente separa la vida entre los dos lados del río Guadalhorce. Un cruce de caminos que permitía que frutas y verduras llegaran hasta Málaga. Sin embargo, la última gran crecida del río la protagoniza este célebre puente de hierro que se ha convertido en todo un símbolo de resistencia. "Estamos en un lugar que ha sido condicionante de la expansión humana en la comarca. El río Guadalhorce recoge agua desde la comarca de Antequera hasta la comarca de Ronda. Las personas necesitaban expandirse, comerciar, y este lugar ofrecía una situación idónea para comunicarse con las localidades cercanas como para carruajes y personas", nos comentaba Fernando Bravo, cronista de Cártama.
"En el S.XV se instaló una barca, esa barca desembocó después en un puente de madera que estuvo casi cuatro siglos. Toda la masa forestal que arrastraba el puente se quedaba del otro lado y este río no solo inundaba, sino que enriquecía las tierras y la fertilizaba. Incluso era un motivo económico para los vecinos de la zona porque se ganaban unas perras cruzando el puente con un carruaje o incluso sobre la espalda de otra persona".
"Gustav Eiffel diseñó una patente que se extendió por España"
El puente, con todas sus piezas remachadas, consta de dos cordones superiores curvos, con sus celosías o estructuras reticulares de barras rectas metálicas conectadas entre sí en nudos formando triángulos planos. Fernando no solo conoce cada detalle de este puente histórico, sino que nos ha relatado varias anécdotas peculiares del mismo. "En 1906 sabemos que se llevó el último puente de madera. Aquí hay mucha tradición de los apodos y en 1890, un señor que vino desde el pueblo a cruzar el río, a despedir a un familiar suyo que se iba a la guerra de Cuba y al volver hacia atrás, no le dio tiempo a cruzar y se tuvo que encaramar a un árbol. La familia estuvo toda la noche gritándole ¡valor, ten valor! y así le quedó a esa familia el apodo de los valor", contaba.
Pero la anécdota más relevante de este lugar tiene su relación con Gustav Eiffel, el famoso creador de la torre que inunda cada lugar de París y es una de las construcciones más famosas del planeta. "A principios del S.XX se decidió hacer un puente definitivo. Se le hizo ese encargo a este ingeniero que estuvo tomando medidas durante más de un año, en el año 1927. Se siguió un patrón de una patente que el gobierno de España compró a Gustav por el cual se hicieron otros puentes de España". Sin duda, una unión peculiar que desembocó en un puente tan singular como famoso en Andalucía.