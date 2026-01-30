Niscemi, el pueblo siciliano que está a punto de caer por un barranco

Niscemi, ciudad siciliana de unos 25.000 habitantes, se encuentra al borde del precipicio. Tras un deslizamiento de tierra provocado por una tormenta, parte de sus ciudadanos (1.500 personas) han tenido que ser evacuadas. Los edificios sobresalían del borde, después de que grandes secciones de la ladera cedieran. Los fenómenos meteorológicos extremos se han ⁠hecho más frecuentes ⁠en Italia en los últimos años y las inundaciones han devastado ciudades de todo el país.

En este pueblo costero, las súbitas evacuaciones han avivado el enfado de los residentes, algunos de los cuales afirman que los anteriores deslizamientos de tierra no fueron atendidos. El derrumbamiento sigue aumentando de forma progresiva, escapándose por esa herida abierta de 4 kilómetros de largo sobre el suelo de arcilla. Las grietas en el terreno se han ensanchado y ya hay cientos de evacuado. El Gobierno italiano ha destinado 100 millones de euros para atender las primeras necesidades, pero quizá no sea suficiente si el problema sigue acrecentándose.