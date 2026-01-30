Niscemi, el pueblo siciliano que está a punto de caer por un barranco
- Hasta 1.500 personas han tenido que ser evacuadas
- En Galicia nos enseñan a medir olas
- Sigue toda la actualidad de Aquí la Tierra, en RTVE Play
Niscemi, ciudad siciliana de unos 25.000 habitantes, se encuentra al borde del precipicio. Tras un deslizamiento de tierra provocado por una tormenta, parte de sus ciudadanos (1.500 personas) han tenido que ser evacuadas. Los edificios sobresalían del borde, después de que grandes secciones de la ladera cedieran. Los fenómenos meteorológicos extremos se han hecho más frecuentes en Italia en los últimos años y las inundaciones han devastado ciudades de todo el país.
En este pueblo costero, las súbitas evacuaciones han avivado el enfado de los residentes, algunos de los cuales afirman que los anteriores deslizamientos de tierra no fueron atendidos. El derrumbamiento sigue aumentando de forma progresiva, escapándose por esa herida abierta de 4 kilómetros de largo sobre el suelo de arcilla. Las grietas en el terreno se han ensanchado y ya hay cientos de evacuado. El Gobierno italiano ha destinado 100 millones de euros para atender las primeras necesidades, pero quizá no sea suficiente si el problema sigue acrecentándose.
Algunas estructuras ya se han derrumbado por el acantilado
En Aquí la Tierra te mostramos las increíbles imágenes de este pueblo italiano sumido en el caos donde los equipos de protección civil han creado incluso una zona de exclusión de 150 metros de ancho. En el límite de Niscemi, algunos vehículos y estructuras ya se habían derrumbado 20 metros por el acantilado, mientras que otras viviendas permanecen peligrosamente encaramadas al borde del terreno en constante movimiento.
Las autoridades advirtieron que los habitantes con casas en la zona, frente a la ciudad de Gela en la costa suroeste de Sicilia, tendrán que encontrar alternativas para regresar, ya que el suelo empapado es demasiado inestable. Además, este pasado lunes el gobierno italiano de la primera ministra Giorgia Meloni declaró el estado de emergencia para Sicilia, Cerdeña y Calabria, las tres regiones del sur azotadas por la violenta tormenta la semana pasada.