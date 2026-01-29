En pleno Pirineo y con la intención de formar a la nueva generación de ganaderos: así es la Escuela de Pastoreo en Aragón

La Estiva es la primera escuela de pastores que nace en Aragón. Creada con el objetivo de dar valor a la ganadería extensiva y de montaña a través de la formación y la educación, este lugar aboga por dotar al territorio de una herramienta útil que favorezca el asentamiento de personas en los núcleos rurales poco poblados. La elección de San Chuan de Plan para establecer la primera escuela de pastores de Aragón no ha sido una decisión aleatoria. Y es que en el valle de Chistau, donde se encuentra este pequeño núcleo de población, la tradición ganadera viene de hace muchos años, lo que ha provocado que se disponga de un patrimonio cultural muy rico ligado a la trashumancia en la zona.

Todavía con el plazo abierto de inscripción hasta el 1 de febrero, la escuela está dirigida a personas que quieren afrontar un proyecto de futuro ligado a la producción ganadera sostenible y que apuestan por una formación especializa y práctica en el Pirineo Aragonés. El objetivo es educar en los valores ganaderos, además de potenciar los nuevos modelos de explotación de recursos y responsabilidad en cuanto al medio natural que rodea una zona que vive de ello desde hace muchos años.

Para conocer mejor cómo, qué y quién imparte esta educación ganadera, nuestra reporte Aunitz Alberdi se ha desplazado hasta el Pirineo aragonés para conocer y entender de primera mano la educación pastoril que se plantea en esta escuela con Roberto Serrano, director de la Escuela de Pastoreo, y Saúl Nogueras, pastor y alumno de la misma.