La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 29 de enero con Vanesa Romero y Celtas Cortos como invitados

La actriz Vanesa Romero visita La Revuelta para presentar su nuevo cortometraje, Sexo a los 70, nominado a los Premios Goya, y la banda de folk rock Celtas Cortos vuelven al programa al día siguiente de su aparición, pero esta vez entrevistados por David Broncano. Puedes seguir el programa de hoy jueves 29 de enero en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a ver bajo demanda todos los programas completos, entrevistas, secciones y actuaciones musicales.

Además, te recordamos que puedes ir de público a La Revuelta y vivir la experiencia de la grabación en directo rellenando el formulario para conseguir entradas gratuitas a través del siguiente enlace.

Vanesa Romero, nominada al Goya como directora Aunque alcanzó su popularidad como actriz y modelo, la producción artística de Vanesa Romero se ha multiplicado con el paso de los años. Además de escribir dos libros, ha dirigido ya dos cortometrajes, Un día de mierda (2022) y Sexo a los 70 (2025). Este último, protagonizado por Mamen García, Laura Candil, Carlos Sobera, Fernando Colomo y Javier Bódalo, aborda la historia de Marga, una viuda atrapada por la monotonía que se introduce en el universo de las aplicaciones de citas gracias a su nieta. Y ha sido nominado en los Premios Goya 2026 en la categoría de mejor corto de ficción. Premios Goya 2026: listado completo de nominaciones por categoría RTVE.es