Pocos grupos han representado y popularizado como ellos la música folk en España. Los vallisoletanos Celtas Cortos fueron una de las formaciones más icónicas del rock de nuestro país en los años 90 y, ahora que cumplen “40 años de carretera y manta”, han querido aprovechar para “colarse” en La Revuelta. Y su estatus de leyendas se ha visto reflejado en la reacción de David Broncano, que ha asegurado que su primer concierto fue uno de la banda. De hecho, el propio Jesús Cifuentes, vocalista y líder, ha recordado que el presentador les mencionó junto a Extremoduro en su programa La vida moderna. También Chenoa, invitada del programa, se ha desbordado en halagos hacia “Cifu” y los suyos: “¡Más fan, imposible! Nos han influido a muchísimos”.

Celtas Cortos y su folk "atemporal"

Varias generaciones se han dejado la garganta coreando a gritos canciones tan emblemáticas como “Cuéntame un cuento”, “Tranquilo majete” y “Turismo”, y se han emocionado con auténticos himnos como “20 de abril” y “La senda del tiempo”. Celtas Cortos han sido, probablemente, la banda que más ha hecho por popularizar en la música española la fusión entre rock y folk, con el característico toque celta de los violines y las gaitas, dándole además a muchas de sus letras una gran carga de mensaje social. Y también la frase “Nos vemos en los bares”, título de uno de sus discos más famosos, grabado en directo y publicado en 1997. “He cantado en muchas fiestas de Valladolid y siempre están ahí, su gente los adora”, aseguraba Chenoa, invitada del día en La Revuelta, al ver desde el escenario a los músicos vallisoletanos, cuya música ha definido como “atemporal, música que da gusto escuchar siempre, con un estilo marcadísimo que nos ha influido a muchos”.

Después de casi 3.000 conciertos a sus espaldas a lo largo de cuatro décadas de trayectoria, este 7 de febrero Celtas Cortos arrancan en Madrid una gira de 40º aniversario que culminará, como no podía ser de otro modo, en su Valladolid, y para la que han regalado entradas a todo el público de La Revuelta.