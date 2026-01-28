La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 28 de enero con Chenoa como invitada

The Floor vuelve a RTVE con su segunda temporada y lo hará, de nuevo, presentado por Chenoa, invitada de hoy a La Revuelta. Puedes seguir su entrevista con David Broncano en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos.

Javi Ambrossi, presentador del Benidorm Fest 2026, fue el invitador de ayer en La Revuelta, donde habló con todo lujo de detalles de su ruptura con Javi Calvo, con quien sigue formando pareja laboral, y de cómo ha rehecho su vida amorosa: “Qué bien volver a disfrutar del cuerpo, gustarte y ver que gustas, era algo que necesitaba”.