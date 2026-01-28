La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 28 de enero con Chenoa como invitada
- Chenoa vuelve a RTVE al frente de la segunda temporada de The Floor, que se estrena hoy tras La Revuelta
The Floor vuelve a RTVE con su segunda temporada y lo hará, de nuevo, presentado por Chenoa, invitada de hoy a La Revuelta. Puedes seguir su entrevista con David Broncano en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos.
Javi Ambrossi, presentador del Benidorm Fest 2026, fue el invitador de ayer en La Revuelta, donde habló con todo lujo de detalles de su ruptura con Javi Calvo, con quien sigue formando pareja laboral, y de cómo ha rehecho su vida amorosa: “Qué bien volver a disfrutar del cuerpo, gustarte y ver que gustas, era algo que necesitaba”.
Chenoa vuelve con ‘The Floor’ tras las Campanadas
Esta noche, después de La Revuelta, se estrena en La 1 y RTVE Play la segunda temporada de The Floor, que regresa con novedades, grandes duelos y un premio final de 100.000 euros para el ganador del concurso. La cantante mallorquina, nacida en Argentina, atraviesa un gran momento a sus 50 años, tras haber presentado las Campanadas 2026 de RTVE junto a Estopa. Y, a juzgar por el juego que dio en su última visita a La Revuelta, cabe esperar que ofrezca otro gran show en su nueva entrevista con Broncano.
La “clientela pendiente” de Javi Ambrossi tras su ruptura
El 50% de Los Javis pasó ayer por La Revuelta para anunciar su estreno como presentador en RTVE con el Benidorm Fest 2026. Tras su reciente separación de Javi Calvo, Ambrossi reconoció que, aunque ha tenido el corazón roto, necesitaba reencontrarse consigo mismo y animó a todo el mundo “que no es feliz en su relación a que lo deje”. En su caso, por el momento, el balance ha sido muy positivo ya que “se me había acumulado la clientela” y ha vuelto a “disfrutar del cuerpo, de gustarte y ver que gustas”, por todo lo cual se mostró feliz de haber “iniciado esta nueva etapa” como soltero. Podrás verle junto a Jesús Vázquez, Lalachus e Inés Hernand en el Benidorm Fest los días 10, 12 y 14 de febrero.