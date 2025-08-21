Este fue el acompañante que no se separó de Chenoa en los rodajes de 'Dog House': ¡vas a morir de amor!

Si algo tiene Dog House es que nos hace más humanos a todos. También a nuestra querida presentadora Chenoa, quien nos ha abierto las puertas de su corazón y, durante seis semanas, ha acompañado a las familias que se han acercado al albergue en busca de un nuevo amigo peludo. Gracias a su carisma y sensibilidad, la artista no solo ha guiado a los espectadores, sino que se ha convertido en un verdadero apoyo para las familias y los perros durante este emocionante viaje hacia un nuevo hogar.

A lo largo de estos meses, hemos sido testigos de historias entrañables, reencuentros inesperados y segundas oportunidades para decenas de perritos. Sin embargo, hay una historia que ha pasado desapercibida y que mucho tiene que ver con las que se narran en el programa: la historia de Chenoa y su pequeña compañera Cloe, que retrata a la perfección ese lazo invisible y poderoso que une a humanos y animales.

Chenoa: una mujer con principios y mucho amor por los animales

Conocida por su carácter fuerte y su autenticidad, Chenoa ha demostrado a lo largo de su carrera ser una mujer luchadora y coherente con sus valores, entre ellos, su amor incondicional por los animales. Un sentimiento que ha estado presente a lo largo de cada programa, pues solo hacía falta poner la televisión para ver la faceta más sensible y comprometida de la presentadora con los peludos.

Más allá de los focos y los escenarios, Chenoa nos recuerda que adoptar no solo transforma la vida de un animal, sino también la nuestra. En ese viaje emocional, ella ha sido una guía generosa, cercana y profundamente humana. "Parece que yo adopté a Cloe, pero no es así: Cloe me adoptó ella a mí", explica.

Conoce a Cloe, la perrita de Chenoa

Chenoa adoptó a Cloe hace aproximadamente ocho meses, después de superar el duelo por la muerte de su otro perro. “Tuve una perrita diecisiete años, y cuando murió lo pasé muy mal. Ahora han pasado cuatro años de aquello y pensé que ya estaba preparada”, dice la presentadora.

Durante el rodaje del programa, Chenoa ha recorrido todos los distintos rincones del albergue mientras paseaba a su querida Cloe. “Poder hacer Dog House con ella aquí ha sido un sueño”, reflexiona. La pequeña, al igual que la mayoría de los perritos que aparecen en Dog House, no ha tenido una vida fácil. “Ella es una pomsky, un híbrido que han intentado hacer de husky enano con pomerania”, lamenta Chenoa. “La abandonaron y no sabemos mucho de ella, solo que ha sido maltratada”, concluye.

Cloe y Laura han pasado los últimos ocho meses de sus vidas juntas y, aunque Cloe es tímida debido a las heridas emocionales con las que carga. Chenoa lo tiene claro: seguirá ofreciéndole toda la paciencia y cariño del mundo durante toda su vida.

‘Dog House’, un programa con vocación de servicio público

Dog House nos ha demostrado que la televisión también puede ser una herramienta de transformación social. El programa ha cumplido la labor de conectar a decenas de perros en busca de un hogar con personas dispuestas a darles una segunda oportunidad, promoviendo la adopción responsable y el respeto por los animales. Más allá del entretenimiento, Dog House cumple una función esencial: sensibiliza, educa y moviliza al público hacia una causa que nos involucra a todos.

Hora y dónde ver en directo 'Dog House'

