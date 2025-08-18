Lengua de signos en ‘Dog House’: "Nuestra ilusión es enseñar a un perrito a comunicarse con nosotros"

Con Dog House hemos aprendido a dejar ir, a dar segundas y terceras oportunidades, hemos aprendido que el amor no es suficiente, y que con paciencia las cosas salen mucho mejor.

Hemos aprendido a querer a quienes nos rodean porque la vida va demasiado rápido, y hemos confirmado, una vez más, que los peludos son los seres más fieles y bondadosos con los humanos. En definitiva, hemos aprendido sobre la vida: con la crudeza y el dolor de sus días malos y la ilusión y la emoción que traen consigo los días buenos.

Prepárate porque aún nos queda mucho más por aprender. Y este sexto capítulo llega cargado de nuevas historias, nuevos principios y nuevos finales que te harán emocionarte frente a la televisión.

En Dog House, cinco familias muy distintas encuentran en un perro la oportunidad de empezar juntos una nueva vida llena de amor....

Conoce a las familias

Esta semana hemos conocido nuevas familias y personas que han llegado a Dog House ilusionados y con un objetivo común: el deseo de dar una segunda oportunidad a un perrito con el que, a partir de ahora, compartirán sus vidas.

Ana, Juan José y Martina: una ilusión desbordante y mucha cordura

Martina es una niña malagueña de 6 años que es capaz de contagiar a cualquiera con su inocencia y su alegría. Durante años, en su familia tuvieron a una perrita, Lola, y desde que murió sienten un vacío tremendo en casa. “Nuestro perro estuvo 13 años con nosotros. Y en nuestro caso, tener un perro es una necesidad”, dice Ana, la madre de Martina.

Lola murió de cáncer de mama y Ana aún no ha superado su pérdida. “A veces, cuando miramos el cielo por la noche, Martina dice que tiene tres estrellas: la abuela, la tía y su perrita Lola”, concluye Ana.

En el jardín los nervios están a flor de piel, pero ya está allí Martina para calmarlos y poner cordura: “Mami, que lo dejes en paz”, dice. La pequeña tiene miedo de que el perrito Pistacho pueda agobiarse.

A diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, este no ha sido un encuentro eufórico, sino tranquilo y pausado. Y nos ha dejado en la memoria clavadas imágenes de mucho amor. “Siempre buscamos el alboroto y que el perro corra, pero esto también es una maravilla”, dice Miguel, staff de Dog House.

Pistacho y Martina han salido del programa enamorados el uno del otro. “Va a ser la pieza de puzzle que nos faltaba”, dice Ana. Ahora, la familia ha encontrado alguien a quien querer, y Pistacho, un lugar en el que sentirse querido.

Sandra: dudas y complicidad

Es azafata de vuelo y, como ella bien dice, no llega a Dog House buscando unos churros con chocolate, sino un perro al que salvar de una vida dura y sin amor. Por vaivenes de la vida, ahora vive junto a su padre en Granada, y aún no ha superado el fallecimiento de su perro Dalí. “Todavía no me atrevo a poner fotos de él en casa, pero creo que he pasado el duelo y es el momento de ayudar a otro perrito”, dice.

Ha venido a Dog House porque lo vio anunciado en la televisión y en el spot aparecía un perro de aguas muy parecido a su perrito Dalí. “Pensé que era una señal que él me había mandado, y ahora estoy aquí”, dice Sandra. ¿Estará preparada parar querer a un nuevo compañero? ¿Cómo irá su encuentro con el perrito en el jardín?

El primer contacto entre Sandra y Light, un pitbull hembra de dos años, nos ha tenido en tensión hasta el último minuto. “No puedo meter un terremoto en casa, una cosa es que sea un perro activo, y otra, que tenga un exceso de energía”, dice Sandra. La conexión entre ellas es innegable, pero, a pesar de haberse dado una oportunidad la una a la otra, finalmente Sandra no podrá adoptar a Light.

Patricia, Ignacio, Lucía y Martina: dos mellizas muy distintas y un objetivo común

Lucía y Martina son dos mellizas muy diferentes. Sin embargo, hay algo en lo que sí se han puesto de acuerdo: quieren un perrito. Además, tocan la trompeta, la guitarra y la batería, cantan muy bien, y son deportistas.

Sus padres, Patricia e Ignacio, echan de menos tener un perro y creen que será un incentivo para que Patricia salga más a pasear. “Tener un perro hará que las niñas tengan responsabilidad, y nos ayudará a acabar el día con un paseo todos juntos en el que podamos hablar de qué cosas nos han ocurrido ese día”, dice Ignacio.

Sin embargo, Patricia y una de las gemelas tienen alergia, por lo que el staff tiene que encontrar una perrita que tenga pelo hipoalergénico. ¿Podrán conseguirlo?

El jardín ha inundado el estómago de mariposas a esta familia y los nervios han traspasado la pantalla. La entrada de Sarabi nos ha tenido a todos pegados a la televisión.

La perrita fue encontrada junto a cuatro cachorritos que había adoptado y estaba cuidando, aunque no eran suyos. “Hemos querido darle tiempo y espacio a Sarabi para que ella se sienta a gusto y no nos tenga miedo”, dice Ignacio. Sin embargo, el amor ha surgido rápidamente: “Tiene una energía especial y creemos que es una perra especial”, concluye la familia.

Otto y Alexandra: lenguaje de signos y el deseo de salvar a un perrito

Otto y Alexandra son sordomudos. “Nuestra ilusión es enseñarle lengua de signos a un perrito y que se comunique con nosotros”, explica la pareja. “Soy muy cariñoso y le voy a dar mucho amor, va a ser como mi hijo o mi hija”, dice Otto.

Desean que el perrito sea uno más en su familia y que les ayude en pequeñas dificultades a las que tienen que enfrentarse al ser sordos, como por ejemplo, cuando alguien llama al timbre o cuando pasa algo en la calle y no logran enterarse de qué está sucediendo.“Existen muchas dificultades para una persona sorda. Yo quiero ir al banco y necesito un intérprete y ayuda, no puedo hacerlo solo como una persona oyente”, explica Otto.

Por ello, la pareja espera poder encontrar un nuevo miembro de la familia que pueda ayudarles y al que poder dar mucho amor. “Queremos ayudar a los perros abandonados y darles una casa”, concluyen. ¿Qué tipo de perro será el mejor para Otto y Alexandra?

Por su inteligencia y sensibilidad, el staff del albergue ha optado por Xoa, un border collie de seis meses con muchas ganas de aprender. Y, aunque los primeros segundos en el jardín nos han mantenido en tensión, rápidamente el amor ha surgido entre ellos. Con un solo gesto, Otto ha conseguido que Xoa entendiese que quería jugar con ella. Parece que los tres van a hacer un gran equipo y que lo mejor está aún por llegar.

Edu: sobran las palabras cuando hay amor con un perro

Es maestro de infantil y le encanta su trabajo. Tiene una perrita junto a su marido, y quiere darla un hermanito, ya que su otro perro murió hace un tiempo. “Yo la vida sin perros no la concibo. No conseguí tener un perro hasta que no fui mayor de edad”, explica Edu. Esto le hizo valorar aún más lo que es tener un compañero de vida como un perro.

“Me vino muy bien compartir esa soledad que yo sentía en la adolescencia con mi perro en un momento en el que estaba descubriendo mi sexualidad. Por él no me sentía juzgado”, dice. “Valoro mucho el poder estar con perros y no tener que hablar, valoro mucho el silencio. A las personas parece que eso nos cuesta más”, concluye.

El quipo del albergue ha decidido presentarle a Fabio, un perrito que fue rescatado de un criadero ilegal y que llegó a Dog House en pésimas condiciones. Nada más entrar al jardín, el peludo ha ido directo a besar y saludar a Edu, que se ha mostrado muy entregado durante todo el encuentro. “Se ha puesto frente a mí y me ha mirado a los ojos. Ha sido muy especial”, decía emocionado. Hay momentos en los que, como bien dice Edu, sobran las palabras. Este ha sido uno de ellos, y parece que la vida les depara un futuro lleno de amor y complicidad entre ambos.

