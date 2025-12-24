Feijóo remite a la jueza sus 'whatsapps' con Mazón el día de la dana y pide declarar por vía telemática

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes de 'whatsapps' que se envió con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la tragedia.

El líder del PP ha solicitado, además, que la comparecencia prevista para el 9 de enero se produzca por medios telemáticos.

La jueza le citó a declarar, en calidad de testigo, a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

Feijóo está citado a las 9:30 horas en los juzgados de la localidad valenciana. Además, en las mismas diligencias de ordenación, se ha fijado el lunes 12 de enero para la celebración del careo entre la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

La instructora justificó la decisión de citar al líder del PP en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".