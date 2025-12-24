Feijóo remite a la jueza sus 'whatsapps' con Mazón el día de la dana y pide declarar por vía telemática
- La jueza le citó a declarar, en calidad de testigo, a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes de 'whatsapps' que se envió con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la tragedia.
El líder del PP ha solicitado, además, que la comparecencia prevista para el 9 de enero se produzca por medios telemáticos.
La jueza le citó a declarar, en calidad de testigo, a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.
Feijóo está citado a las 9:30 horas en los juzgados de la localidad valenciana. Además, en las mismas diligencias de ordenación, se ha fijado el lunes 12 de enero para la celebración del careo entre la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.
La instructora justificó la decisión de citar al líder del PP en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".
El PP destaca su "absoluta disposición a colaborar"
Fuentes del PP han señalado a Europa Press que Feijóo ha trasladado un escrito al juzgado "para confirmar su absoluta disposición a colaborar con la instrucción", más en este caso, "por el obligado respeto que merecen las víctimas de la dana y sus familiares".
Desde el PP han señalado, además, que la jueza ofreció la posibilidad de remitir los mensajes de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024 "de manera voluntaria" y, pese a no estar obligado a hacerlo, "Feijóo ha remitido en el día de hoy un acta notarial que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día por parte del 'expresident', así como el contexto en que se produjeron para su mejor comprensión".
La Generalitat envió en octubre el listado de las llamadas de Mazón durante la tarde de la dana, a petición de la Comisión de Investigación en las Cortes valencianas. En ese registro de 26 llamadas se comprueba que el presidente valenciano no habló con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hasta las 21:27 de la noche. Una hora antes, a las 20:22, cuando ya se había enviado el mensaje de alerta a los teléfonos móviles, se puso en contacto con el Gobierno de España, en concreto con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.