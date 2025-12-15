La jueza de la dana rechaza la petición de Hazte Oír para que Sánchez declare como testigo al ser "improcedente"

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa penal que investiga la gestión de la dana de Valencia, ha desestimado la solicitud de la acusación popular de Hazte Oír para citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerarla "claramente improcedente".

Así lo ha acordado la magistrada a través de un auto de este lunes, en el que detalla que la solicitud se basa en "un eventual análisis de lo sucedido a posteriori, en un momento ulterior de lo que constituye el objeto de la investigación", por lo que la prueba no resulta objeto de investigación.

Según el auto, la petición se basa en el mensaje que Sánchez envió a las 22:50 horas del 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y esa hora "se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones" en el Cecopi para la alerta a la población.

También rechaza que solicite el listado de llamadas y mensajes La instructora rechaza tanto llamar a declarar a Sánchez como hacer un ofrecimiento de presentación voluntaria del listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y WhatsApp que pudiera haber recibido de Carlos Mazón o que pudiera haber mandado al mismo. A su juicio, la petición, que se formuló por parte de Hazte Oír un día después de acordar la declaración del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como testigo, se trata "de una mera elucubración, sin que se pueda sustentar en un paralelismo, ni como réplica de la precedente declaración de su oponente político, acordada el 12 de diciembre de 2025". Además, según señala el auto, no consta que el presidente del Gobierno, "a diferencia" del líder nacional del PP "estuviera informado en tiempo real por Mazón de la emergencia, por lo que el supuesto es claramente diferente". La jueza acordó citar a Núñez Feijóo al aceptar la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, al considerar que su comparecencia podría "dar razón de los comentarios" que Mazón pudo "haber hecho" el 29 de octubre "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, "sobre la información que iba recibiendo". La jueza de la dana cita como testigo a Feijóo tras la petición de un grupo de víctimas

La hora del mensaje "se aparta del momento de decisiones" Con el escrito de Hazte Oír, la magistrada considera que la petición para la declaración testifical de Sánchez se basa en que el 29 de octubre de 2024, a las 22:50 horas, remitió un mensaje a Mazón cuando regresaba de la India, donde había realizado una visita oficial durante unos días. Sin embargo, la hora del mensaje "se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones. Se trataría en definitiva con dicha prueba de un eventual análisis de lo sucedido a posteriori, en un momento ulterior de lo que constituye el objeto de la investigación", ha explicado la jueza Ruiz Tobarra. Por todo ello, la declaración de Sánchez "se sustenta en una mera elucubración, porque únicamente consta la hora de remisión del mensaje a las 22:50 horas". El último de los mensajes Es Alert, se remitió a las 20:57 horas" y la prueba es "claramente improcedente, sin que se pueda equiparar en modo alguno a las previas declaraciones testificales ya acordadas", en concreto, las de Vilaplana y Feijóo. La jueza de la dana cita de nuevo a declarar al jefe de gabinete de Mazón