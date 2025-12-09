La jueza de la dana cita de nuevo a declarar al jefe de gabinete de Mazón

La jueza de Catarroja que investiga la dana ha citado a declarar de nuevo como testigo a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del dimitido presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a raíz de los mensajes de WhatsApp que aportó a la instrucción la exconsellera de Interior y Justicia Salomé Pradas.

Cuenca ya declaró el pasado 29 de noviembre por primera vez , pero la jueza considera conveniente una segunda citación a raíz de los mensajes aportados por Pradas. Será el próximo viernes, 12 de diciembre.

En estas comunicaciones entre Pradas y Cuenca, correspondientes al 29 de octubre de 2024, día de la dana, se constata que el asesor de Mazón frenó a la exconsellera para evitar que confinara a la población después de que ésta le avisara de que la cosa estaba "muy, muy mal" y de que había un primer fallecido.

Recuperar los mensajes de WhatsApp de Cuenca De hecho, a raíz de los nuevos datos aportados por Pradas, la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (CGT), personada como acusación popular en la investigación judicial de la dana, ha solicitado la recuperación de los mensajes de WhatsAPP enviados esa tarde por el jefe de gabinete del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, pese a que Cuenca ya ha alegado que ha perdido todas estas comunicaciones. Cuenca alegó en su primera comparecencia en el juzgado que perdió todos los mensajes al cambiar de terminal de teléfono en julio de 2025 y que la Generalitat se quedó con el anterior aparato. "El señor Cuenca manifestó en su declaración que no tendría problemas en exhibir los mensajes de WhatsApp de su móvil", alega el escrito al que ha tenido acceso RTVE. ““ "Teniendo en cuenta la existencia de herramientas de recuperación de datos de WhatsApp del terminal de móvil antiguo y que dicho terminal se quedó en las dependencias (...) del departamento de informática de la Generalitat", el sindicato ve margen para poder conocer dichos mensajes, que considera ahora de "gran interés" a tenor de los que ya ha presentado por su parte la exconsellera Pradas. Por otro lado, la asociación de víctimas de la dana también ha solicitado a la jueza que cite a declarar como testigo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la llamada que realizó a Mazón en las horas críticas. Los listados de llamadas remitidos por la Generalitat reflejan una conversación entre ambos a las 21:27 del 29 de octubre de 2024.

Incumplimientos en la infraestructura de transporte Asimismo, la CGT ha trasladado a la jueza de Catarroja un informe que apunta incumplimientos graves en la aplicación de los protocolos de prevención en Metrovalencia y los ferrocarriles durante la trágica jornada, en la que murieron 230 personas. El informe concluye que la administración autonómica disponía de información suficiente para aplicar los protocolos previstos, especialmente ya por la tarde, a las 18:45, cuando se tuvo constancia de una subida súbita del caudal de la rambla del Poyo. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) comunicó incidencia desde primera hora del día, incluidos cortes de circulación, fallos eléctricos y trenes aislados, mientras que el puesto de mando de MetroValencia acabó completamente inundado, lo que obligó a evacuar a su personal y provocó una caída que derivó en una fractura abierta, según consta en el documento que está ya en manos del juzgado