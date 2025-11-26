Mazón asegura que fue a pie directo del aparcamiento al Palau sin hacer paradas y que no estuvo ilocalizable

El president en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que se ratifica en que el día de la dana fue directo desde el aparcamiento al que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana tras comer en El Ventorro "andando directamente al Palau de la Generalitat, sin hacer ninguna parada, sin entrar a ningún otro sitio", y que no estuvo "ilocalizable".

Así lo ha señalado a los medios de comunicación a su llegada al Palau de la Generalitat donde va a presidir el pleno del Gobierno valenciano, al ser preguntado en relación con el ticket de aparcamiento facilitado por Vilaplana a la jueza de Catarroja que investiga la gestión por parte del Gobierno valenciano de la emergencia en la que perdieron 237 personas, la mayoría en Valencia.

En el documento entregado a la jueza consta que la periodista pagó el aparcamiento a las 19:47 horas, una hora después de abandonar el restaurante. Ella asegura que se despidió de Mazón y después estuvo trabajando en su coche con el ordenador. De acuerdo con otra información publicada este martes por el periódico Levante-EMV, Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta el Palau.

"Vuelvo a desmentir que estuviera ilocalizable, vuelvo a desmentir que estuviera en paradero desconocido, vuelvo a desmentir que fui a mi casa, vuelvo a desmentir que me enseñaran ningún pantallazo, vuelvo a desmentir que tuve ninguna otra reunión", ha señalado Mazón.

El president ha afirmado que, aunque se dice que llegó al Palau de la Generalitat a las 20:00 horas del día de la dana, a esa hora "estaba saliendo" desde allí al Centro de Emergencias de L'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi.

También ha desmentido que ese día estuviera con algún expresident de la Generalitat o que pusiera "como coartada" al presidente de la patronal valenciana CEV, porque según ha dicho no lo hizo, y ha asegurado que no entiende "tanto interés en algo que nada tiene que ver con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones".

En su declaración como testigo, Vilaplana aseguró que tras salir de El Ventorro, alrededor de las 18.45 horas, fue paseando con Mazón hasta el aparcamiento, muy próximo al restaurante, y que Mazón "no daba sensación de tener prisa", incluso explicó que charlaron de fútbol.

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa penal por la gestión de la dana ha solicitado a la jueza tras conocerse estas nuevas informaciones que vuelva a citar a Maribel Vilaplana al considerar que pudo incurrir en falsedades en su testimonio del 3 de noviembre.