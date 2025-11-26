Mazón asegura que fue a pie directo del aparcamiento al Palau sin hacer paradas y que no estuvo ilocalizable
- El jefe de gabinete declara ante la jueza que no conserva los mensajes porque cambió de teléfono
- José Manuel Cuenca ha dicho que se planteó que Mazón fuera a Utiel pero Pradas les dijo que no se podía entrar
El president en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que se ratifica en que el día de la dana fue directo desde el aparcamiento al que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana tras comer en El Ventorro "andando directamente al Palau de la Generalitat, sin hacer ninguna parada, sin entrar a ningún otro sitio", y que no estuvo "ilocalizable".
Así lo ha señalado a los medios de comunicación a su llegada al Palau de la Generalitat donde va a presidir el pleno del Gobierno valenciano, al ser preguntado en relación con el ticket de aparcamiento facilitado por Vilaplana a la jueza de Catarroja que investiga la gestión por parte del Gobierno valenciano de la emergencia en la que perdieron 237 personas, la mayoría en Valencia.
En el documento entregado a la jueza consta que la periodista pagó el aparcamiento a las 19:47 horas, una hora después de abandonar el restaurante. Ella asegura que se despidió de Mazón y después estuvo trabajando en su coche con el ordenador. De acuerdo con otra información publicada este martes por el periódico Levante-EMV, Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta el Palau.
"Vuelvo a desmentir que estuviera ilocalizable, vuelvo a desmentir que estuviera en paradero desconocido, vuelvo a desmentir que fui a mi casa, vuelvo a desmentir que me enseñaran ningún pantallazo, vuelvo a desmentir que tuve ninguna otra reunión", ha señalado Mazón.
El president ha afirmado que, aunque se dice que llegó al Palau de la Generalitat a las 20:00 horas del día de la dana, a esa hora "estaba saliendo" desde allí al Centro de Emergencias de L'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi.
También ha desmentido que ese día estuviera con algún expresident de la Generalitat o que pusiera "como coartada" al presidente de la patronal valenciana CEV, porque según ha dicho no lo hizo, y ha asegurado que no entiende "tanto interés en algo que nada tiene que ver con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones".
En su declaración como testigo, Vilaplana aseguró que tras salir de El Ventorro, alrededor de las 18.45 horas, fue paseando con Mazón hasta el aparcamiento, muy próximo al restaurante, y que Mazón "no daba sensación de tener prisa", incluso explicó que charlaron de fútbol.
La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa penal por la gestión de la dana ha solicitado a la jueza tras conocerse estas nuevas informaciones que vuelva a citar a Maribel Vilaplana al considerar que pudo incurrir en falsedades en su testimonio del 3 de noviembre.
La mano derecha de Mazón dice que no guarda los mensajes con Mazón
El secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat Valencia, José Manuel Cuenca, jefe de su gabinete, ha testificado este miércoles ante la jueza de la dana.
En su declaración ha dicho que se planteó que Carlos Mazón se desplazara a Utiel poco antes de las 17:00 horas de aquel 29 de octubre pero la entonces consellera Salomé Pradas les dijo que allí no se podía entrar.
Cuenca, responsable de la agenda del president de la Generalitat, ha explicado que en ningún momento se planteó que Mazón fuera al Cecopi ya que Pradas les tenía al corriente, han informado fuentes conocedoras de la testifical. Ha asegurado que Pradas nunca le dijo que tuviera problemas para contactar con Mazón y nunca le consultó el ES-Alert. Y admite que él agendó la comida con Vilaplana en el Ventorro.
El alto cargo, quien forma parte del núcleo más cercano al president en funciones y comparte piso con él en Valencia, ha dicho que no conserva los mensajes que intercambió por Whatsapp ese día con Mazón o con otros responsables del Consell porque cambió de teléfono en julio y tiene entre nueve y doce meses de mensajes perdidos porque no había hecho copias de seguridad.
En su declaración ha dicho que recuerda haber hablado con la entonces consellera Salomé Pradas a las 13:19 horas, y que ella le trasladó que tenía previsto ir a la zona de la Ribera Alta para ver la situación y que avisara a Mazón que se encontraba en un acto. Aquella mañana, según ha señalado, el president tenía Consell ordinario y varios actos de la Generalitat, uno de turismo, otro relacionado con un tema de salud y una reunión con los agentes de trabajo.
También ha recordado que comunicó a Mazón de palabra que Pradas había acudido a la Ribera Alta y que el president habló con los consellers de que había alerta roja y que estuvieran pendientes, aunque no recuerda si esto fue de palabra o por Whatsapp. Sobre el pleno del Consell celebrado este día ha declarado que no estuvo en la reunión.
A las 16:48 del 29 de octubre volvió a hablar con Pradas, según ha declarado, y seguía la información de la emergencia a través de los canales oficiales. Asegura que supo a través de una nota de prensa que se iba a convocar el Cecopi y al verlo llamó a la entonces consellera para pedirle que le mantuviera informado.
Ella fue, según ha asegurado en su declaración, quien le avisó sobre la situación de alerta nivel 2 en Utiel y sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias.