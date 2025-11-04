Una asociación pide la copia de los documentos que Mazón firmó durante su comida con Vilaplana en El Ventorro

La asociación Acció Cultural del País Valencià ha pedido en un escrito que se requiera a la Presidencia de la Generalitat Valenciana la copia de los documentos que firmó Carlos Mazón el día de la dana, el 29 de octubre de 2024.

La organización toma como referencia las declaraciones de este lunes de la periodista con la que Mazón comió aquel día, Maribel Vilaplana. Ha relatado que el propietario del restaurante El Ventorro entregó al president en funciones de la Generalitat varios papeles, y que este último se los devolvió firmados para que el dueño del establecimiento se los entregara de nuevo a la persona que los había llevado hasta allí. Además, la asociación hace hincapié en que dichos documentos "requerían su firma con urgencia, pues de lo contrario jamás se le habrían trasladado a esas horas y en ese sitio".

Fuentes de la Generalitat Valenciana han avanzado este miércoles que la documentación firmada por Mazón era una lista de deportistas de élite que debía publicarse para que los beneficiarios pudieran solicitar la exención de Educación Física o de la convalidación de la asignatura optativa, cuyo plazo vencía. Desde Presidencia se explica que la Dirección General de Deporte pidió la firma urgente de la tercera Lista Parcial de Deportistas de Elite 2024, que fue publicada en DOGV el 29 de octubre de 2024 porque el 31 de octubre de cada año, "tal como tiene Educación regulado, finaliza el plazo en los institutos para que los alumnos y alumnas deportistas de élite soliciten la exención de Educación Física o convalidación de la asignatura optativa".

En una primera publicación de ese día de la dana por la mañana, la lista salió "incompleta por error", únicamente con el Listado de Alta Competición, por lo que quedaba pendiente el Listado de Deportistas de Elite Promoción que, por edad, "son los principales beneficiarios de esta medida", señalan las mismas fuentes. Por tanto, según Presidencia, "era necesario que saliera publicada urgente esta lista de Deportistas de Élite Promoción para que los beneficiarios pudieran ejercer este derecho" y, para ello, era "necesaria" la firma de la resolución por parte del 'president'. La lista se publicó finalmente el mismo día 29 por la tarde, después de que Mazón firmara la resolución.

Para averiguar qué firmó Mazón durante aquellas horas cruciales del 29-O, la asociación Acció Cultural del País Valencià pidió una copia de los documentos para verificar si la firma de estos —presenciada por la propia Vilaplana— puede tener relación con los hechos que se investigan y, al mismo tiempo, pueden estar relacionados con la emergencia de la dana y las personas investigadas.