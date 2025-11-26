Bernabé acusa a todo el Consell de "encubrir" un año a Mazón: "Han estado mintiendo y falsificando todo tipo de pruebas"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana , Pilar Bernabé, ha acusado al Consell "entero" y "a todos y cada uno de los miembros del PP" de "encubrir" al president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, "durante un año" para "sostener una mentira" sobre lo que hizo la tarde del día de la dana, tras conocerse que la periodista Maribel Vilaplana pagó el aparcamiento a las 19:47 horas, de acuerdo con el ticket facilitado por la periodista a la jueza.

"Han estado tergiversando, mintiendo, falsificando y modificando todo tipo de pruebas" para tapar "lo que ya toda España piensa o intuye que estaba haciendo Mazón" la tarde del 29 de octubre de 2024, ha señalado Bernabé, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la campaña sobre vivienda en Valencia impulsada por el PSPV-PSOE.

Los últimos datos recabados por la jueza de Catarroja en la investigación sobre la gestión durante la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia dejan en un interrogante lo que ocurrió en el tiempo transcurrido desde que a partir de las 18:30 horas Mazón salió del restaurante El Ventorro con Vilaplana hasta que esta pagó el aparcamiento en el momento más crítico de la dana, antes de que Emergencias enviara a los móviles el mensaje de alerta a las 20:11 horas.

Mazón, por su parte, ha insistido en que después de acompañar a la periodista al aparcamiento se fue directamente andando al Palau de la Generalitat, pese a las informaciones publicadas este martes que apuntan a que Vilaplana acompañó en coche al president hasta las inmediaciones de la sede de la Generalitat.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, en rueda de prensa ha defendido la labor del Govern en estos dos años, un día antes de que se celebre el pleno de investidura del candidato del PP a relevar a Mazón, Juanfran Pérez Llorca. "Nos hemos dedicado a la reconstrucción, recuperación, una ingente labor y como delegada del gobierno", ha asegurado, y ha instado a Bernabé a utilizar su cartera "para reivindicar al Gobierno esa ayudas directas que nunca han llegado" para los damnificados.

El Gobierno cree que Mazón "nunca ha dicho la verdad" El Gobierno y algunos de sus socios de investidura, ERC y Compromís, han acusado a Mazón de mentir, le han pedido que convoque elecciones y han exigido al PP que le obligue a dejar su acta de diputado. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada en los pasillos del Congreso por las últimas informaciones sobre lo que hizo Mazón el día de la dana, ha dicho que el president "nunca ha dicho la verdad" y que tendría que haberlo explicado "desde el primer día". "Es una situación lamentable que solo se soluciona con las urnas", ha insistido la también vicesecretaria general del PSOE que ha calificado de "paripé" que en este momento se esté "entregando el gobierno a Vox" y el PP esté negociando un acuerdo con la formación de Santiago Abascal para investir a su candidato Juanfran Pérez Llorca. Y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dicho que es "incomprensible" que un año después todavía no se conozca lo que ocurrió y que los valencianos "se merecen la verdad, aunque llegue tan tarde". 00.53 min El Gobierno y sus socios acusan a Mazón de mentir sobre lo que hizo tras salir de El Ventorro Por su parte, el síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha instado al Partido Popular a que, "si le queda algo de ética", le exija a Carlos Mazón el acta de diputado autonómico, al considerar que es "indigno" que la mantenga porque está "desacreditado por la verdad".

Sumar quiere acelerar la citación de Vilaplana en el Congreso El diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación quiere acelerar la citación de la periodista Maribel Vilaplana ante la comisión de investigación de la dana, pues considera que "mintió" a la jueza sobre el almuerzo que mantuvo con el presidente valenciano, Carlos Mazón, y porque sospecha que "sabe más de lo que ha dicho. Además de la representación de las víctimas de la tragedia, la comisión del Congreso ya ha recibido a Mazón y su vicepresidenta Susana Camarero, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el próximo lunes ya está programada la presencia de José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete del president, y del conseller de Educación, José Antonio Rovira. Y ese día, Sumar propondrá a la comisión que se ponga ya fecha a la comparecencia de la periodista que durante horas compartió un reservado con Mazón en el restaurante El Ventorro el día de la tragedia.