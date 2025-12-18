La jueza de la dana fija la declaración de Feijóo como testigo para el 9 de enero

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, ha fijado para el viernes 9 de enero la declaración como testigo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los juzgados de Catarroja.

Así lo ha acordado la magistrada a través de un auto que ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como ha podido confirmar RTVE. La citación de Feijóo fue acordada por la instructora el pasado viernes 12 de diciembre tras ser solicitada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

El presidente nacional del PP está citado a las 9:30 horas en los juzgados de la localidad valenciana. Además, en las mismas diligencias de ordenación, se ha fijado el lunes 12 de enero para la celebración del careo entre la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)