El primer mensaje Es-Alert descartado el día de la dana incluía la orden de confinamiento a la población

La jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana en Valencia ha obtenido el borrador descartado del mensaje Es-Alert que incluía la orden de confinamiento de la población durante la tarde del 29 de octubre de 2024.

El aviso masivo se planteó en un primer momento dada la situación de riesgo en Utiel y, según ha probado la subdirección de Emergencias, se barajó al menos desde las 18.35 horas. La versión definitiva llegó a los móviles más de una hora y media más tarde, a las 20.11 horas, y pedía "evitar cualquier desplazamiento en la provincia de Valencia", sin hacer una referencia explícita a permanecer en los domicilios.

El borrador descartado reza: "Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en X, @GVA112 y en la televisión pública valenciana Apunt", un mensaje que luego aparece traducido al inglés, pero no al valenciano.

Según el abogado de la acusación popular que ejerce Compromís, Armando Galán, el retraso en el envío de la alerta a los móviles tiene que ver con que el primer texto pareciera demasiado agresivo, entre otros motivos, como querer avisar a todos los alcaldes, emplazar a reuniones posteriores del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado), debatir sobre la terminología o dudar con la versión en valenciano.