El primer mensaje Es-Alert descartado el día de la dana incluía la orden de confinamiento a la población
- La jueza de Catarroja obtiene el texto que se descartó la tarde del 29 de octubre de 2024
- El aviso a los móviles enviado a las 20.11 horas solo llamaba a evitar los desplazamientos
La jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana en Valencia ha obtenido el borrador descartado del mensaje Es-Alert que incluía la orden de confinamiento de la población durante la tarde del 29 de octubre de 2024.
El aviso masivo se planteó en un primer momento dada la situación de riesgo en Utiel y, según ha probado la subdirección de Emergencias, se barajó al menos desde las 18.35 horas. La versión definitiva llegó a los móviles más de una hora y media más tarde, a las 20.11 horas, y pedía "evitar cualquier desplazamiento en la provincia de Valencia", sin hacer una referencia explícita a permanecer en los domicilios.
El borrador descartado reza: "Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en X, @GVA112 y en la televisión pública valenciana Apunt", un mensaje que luego aparece traducido al inglés, pero no al valenciano.
Según el abogado de la acusación popular que ejerce Compromís, Armando Galán, el retraso en el envío de la alerta a los móviles tiene que ver con que el primer texto pareciera demasiado agresivo, entre otros motivos, como querer avisar a todos los alcaldes, emplazar a reuniones posteriores del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado), debatir sobre la terminología o dudar con la versión en valenciano.
Toma de decisiones que se alargó entre dudas jurídicas y debates
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha tomado declaración este miércoles al subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, quien ha avanzado los debates del Cecopi sobre el confinamiento y ha reconocido que se alargaron demasiado.
Según ha explicado Suárez, la orden de no salir a la calle se puso sobre la mesa cuando se descartó la evacuación masiva, no era viable, pero entonces surgieron dudas legales en torno a las competencias para ello y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, decide consultarlo con la asesoría jurídica.
La ley valenciana de Protección Civil, en su artículo 12, reconoce entre las competencias de la conselleria responsable de las emergencias —la de Pradas— ejercer el mando único y determinar las medidas y actuaciones convenientes, entre las que se cita el confinamiento.
Estos debates coinciden en el tiempo con la conversación que Pradas mantiene con el jefe de gabinete del president Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, quien en uno de sus mensajes le dice que de "confinar, nada" y le pide "calma", cuando ella insiste en que "está la cosa muy muy mal".
Este martes, la jueza acordó un careo entre la ya exconsellera y el que era el jefe de gabinete de Mazón, como solicitaba una acusación popular.
Sobre el motivo por el que se postergó también una comparecencia, fuentes presentes en la declaración indican a RTVE que el cargo de Emergencias ha apuntado que un asesor de Pradas y el director general de Emergencias, Alberto Martín, recomendaron no hablar antes.